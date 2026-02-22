¿Ángela Aguilar le roba vestido a Cazzu? Internautas la señalan; ¿se lo llevó Nodal?

Ángela Aguilar presuntamente habría utilizado un vestido que algunos usuarios aseguran pertenecía a Cazzu, las imágenes comenzaron a circular y generaron comparaciones entre ambas cantantes, ¿de dónde surge esta versión? Te contamos los detalles.

Ángela Aguilar bajo la lupa por vestido que usuarios vinculan con Cazzu. / Instagram: @cazzu

¿Ángela Aguilar usa joyas de Cazzu?

No es la primera vez que en redes sociales vinculan a Ángela Aguilar con ropa o joyas que previamente fueron asociados a Cazzu. Anteriormente usuarios señalaron que la cantante mexicana apareció con un anillo en forma de corazón similar al que la artista argentina utilizó durante la grabación del video “Tú y tú”.

En este videoclip, Cazzu porta el accesorio mientras interpreta el tema junto a Santa Fe Klan y Los Ángeles Azules, colaboración que reunió a los artistas en una producción difundida en plataformas digitales. A partir de imágenes compartidas en redes, comenzaron las comparaciones entre ambas piezas que lucen igual. El anillo se lo habría dado Nodal a la integrante de la dinastía Aguilar.

Joyas lucidas por Cazzu y Ángela Aguilar. / Foto: Redes sociales

Ángela Aguilar y Nodal suben foto romántica, ¡de su boda en Roma!

Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron una fotografía en la que aparecen vestidos de blanco mientras caminan por un sendero rodeado de vegetación. La imagen fue publicada en redes sociales y muestra a la pareja en un entorno con muros cubiertos de hiedra, árboles altos y un camino de piedra que se extiende entre jardines cuidados. ¡Se dijo que la habrían tomado cuando se casaron en Roma! ¿Será?

En la escena, Ángela porta un vestido blanco de tela ligera con abertura en la pierna y camina al frente, que presunamente sería de Cazzu, mientras Nodal, también vestido de blanco y con gafas oscuras, la rodea con un brazo y se inclina hacia ella en una pose cercana. A un costado del camino se observan velas colocadas sobre el césped y, en la parte inferior de la historia, aparece la portada del tema musical que acompaña la publicación.

De fondo suena la canción “Rosita” de Rauw Alejandro con Jhayco, incluyendo el fragmento: “Yo voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal: imagen viral revive versiones sobre posible embarazo. / Redes sociales

¿Ángela Aguilar se robó un vestido de Cazzu?

La imagen difundida en redes sociales inició la polémica, luego de que usuarios señalaron que Ángela Aguilar habría usado un vestido de Cazzu.

En la imagen que se volvió viral se observa un montaje: del lado izquierdo aparece Cazzu sentada en un sillón, sosteniendo a su bebé, con un vestido blanco semitransparente de mangas largas y falda amplia. Mientras que del lado derecho se muestra una fotografía de Ángela Aguilar usando un vestido también blanco, de tela fluida y abertura en la pierna, a la par que posa de pie en un jardín acompañada de un hombre. Sobre la composición se leen frases como:



“No puede ser posible que use hasta la ropa de Cazzu”.

“¿Me estás diciendo que Ángela también se quedó con la ropa de Cazzu?”.

A partir de esta comparación, algunos usuarios acusaron a Ángela Aguilar de haber “robado” el vestido, mientras otros señalaron que se trata de diseños similares dentro de una tendencia común en moda. Hasta el momento, ninguna de las cantantes ha emitido declaraciones sobre el tema.

