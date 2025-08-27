¿Christian Nodal dejó desamparada a Cazzu por no “seguir sus reglas”? Esto aseguran

Tal parece que la polémica entre Christian Nodal y Cazzu está lejos de terminar. Tras las controversiales declaraciones del esposo de Ángela Aguilar en entrevista con Adela Micha y el regreso de la argentina a una página de contenido exclusivo, trasciende que, presuntamente, él habría dejado desamparada a la madre de su hija por no “seguir sus reglas”.

Cazzu, ex de Nodal / Redes sociales

¿Por qué se dice que Christian Nodal, presuntamente, dejó “desamparada” a Cazzu?

Hace algunas semanas, Cazzu confesó que se mudó recientemente del departamento donde vivía con su hija debido a que se le dificultaba pagar la renta. En ese entonces, los fans se solidarizaron con ella y tacharon a Christian Nodal de ser un “padre irresponsable”, dado que, supuestamente, no da lo suficiente para la manutención de su hija.

Las acusaciones contra el artista solo se intensificaron después de que la propia argentina declarara que no le parecía justa la pensión que recibe de su ex, pero que no ejercería acciones legales, ya que respeta la postura del cantante, además de que su trabajo le permite darle todo lo necesario a su pequeña.

En medio de todo esto, la periodista Adri Tovar dio a conocer la presunta verdadera razón por la que Christian Nodal, presuntamente, habría dejado de pagar la renta del departamento donde vivía Cazzu con su pequeña hija. Según lo reportado, el cantante, supuestamente, habría tomado esta decisión debido a que la argentina no habría “seguido sus reglas”.

Y es que, supuestamente, la llamada ‘Nena trampa’ hacía fiestas llenas de alcohol y sustancias ilícitas. Todo esto, presuntamente, frente a la menor.

“Nodal no echó a Cazzu del apartamento, ella se fue por su propio capricho, porque no quiere vivir bajo las reglas de Christian Nodal. Nodal se habría enterado de dos cosas; de las fiestas desorbitantes, los desenfrenos, de esta mala conducta” Periodista Adri Toval

¿Cazzu se casó tras su ruptura con Christian Nodal? Él sería el presunto marido de la argentina

Por si esto fuera poco, Nodal se habría enterado de que, supuestamente, Cazzu metía al departamento al rapero C.R.O., con quien presuntamente se casó hace un año: “El entorno de Nodal me asegura que esta persona sería su marido desde hace casi un año”, sostuvo.

Recordemos que Tomás Manuel Campos, nombre real de C.R.O, y Cazzu tuvieron un romance entre 2018 y 2020. Según las celebridades, la separación ocurrió en buenos términos.

Incluso, hace algunos meses, ella asistió a uno de sus conciertos en Argentina como invitada especial, dejando ver que, al menos, son buenos amigos. Tras esto, se comenzó a especular una posible reconciliación, algo que ninguno de los involucrados ha confirmado o negado.

Hasta el momento, ni Cazzu ni Nodal se han pronunciado ante esta información. Por esta razón, queda totalmente en calidad de rumor. En tanto que la gran mayoría de los internautas consideran que todo es una mentira que fue “orquestada por los Aguilar” para desprestigiar a la cantante.

Supuesto esposo de Cazzu / Redes sociales

¿Cuánto le da Christian Nodal de pensión a Cazzu por la hija que tienen en común?

Si bien Christian Nodal nunca ha especificado la cantidad que le da a Cazzu como pensión para su hija, diversos medios han reportado que, supuestamente, le da 7 mil dólares mensuales, es decir, cerca de 131 mil pesos mexicanos.

En su momento, la argentina sostuvo que la pensión recibida no le parece justa, pero que respeta la “postura” de su expareja. Cabe destacar que, durante la entrevista con Adela Micha, Nodal mencionó que solo se comunicaba con la cantante a través de abogados, ya que estaban resolviendo un problema legal que no quiso especificar, pero que estaría relacionado con la menor.

Por otra parte, la rapera dijo a finales de 2024 que Nodal solo había visitado a su hija en dos ocasiones tras la ruptura. Aunque el mexicano admitió esto, explicó que era por cuestiones de trabajo,

En tanto que, a finales de mayo, se reportó que, supuestamente, Nodal “abandonó” a su hija cuando Cazzu la trajo a México, para irse con Ángela Aguilar: “Le pusieron un ultimátum a Nodal. (Él) dejó a la niña con la nana, que la paseaba en Uber por Reforma. El tipo se fue corriendo con Ángela”, reportó Javier Ceriani.

