Conductores de Hoy Día reviven entrevistas de Nodal que ¿contradicen su versión sobre Cazzu y Ángela Aguilar?

Después de la entrevista que Adela Micha le hizo a Christian Nodal, múltiples polémicas alrededor del intérprete mexicano se han reavivado. Una de ellas gira en torno a las fechas dichas por él, en las que relata cómo fue la finalización de su romance con Cazzu y su posterior boda con Ángela Aguilar. Esta vez, los conductores del programa matutino ‘Hoy Día’ revivieron entrevistas realizadas al cantante que ¿desmienten su versión?

¿Qué dijeron los conductores de ‘Hoy día’ sobre las declaraciones de Christian Nodal con Adela Micha?

Según Christian Nodal, el 8 de mayo de 2024 fue la fecha en que se puso fin a su relación amorosa con Cazzu. Esta afirmación la hizo durante la entrevista con Adela Micha, desatando una ola de análisis y críticas sobre la cronología de los hechos, particularmente porque en ese mismo mes el cantante comenzó una relación con Ángela Aguilar.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en días recientes es que ese 8 de mayo, Nodal participó en dos programas de una empresa, donde habló abiertamente de Cazzu como si todavía fueran pareja. En ‘Hoy día’, participó en una dinámica llamada ‘Los dados de la vida’, donde compartió detalles íntimos sobre su relación.

“Creía entender de lo que se trataba el feminismo, después conocí a Julieta y ella es increíble lo mucho que te puede enseñar. Me acuerdo que a veces tenía conflictos con su vestimenta y ella se enojó mucho, pero tuvo la paciencia de explicarme de donde venía la igualdad”, dijo el cantante.

Christian Nodal en Hoy día

¿Qué le respondió Christian Nodal a Cazzu por su mensaje del Día del padre el mismo día que terminaron?

Además, también señalan que el mismo día en que, supuestamente, Christian Nodal terminó con Cazzu, también apareció en el programa ‘En casa con Telemundo’, donde vivió un momento que se ha vuelto viral. Durante la emisión, los conductores le mostraron un video en el que Cazzu lo felicitaba por el Día del Padre. Nodal, visiblemente emocionado, respondió con un: “Te amo, mi vida”, dando a entender que la relación seguía en pie.

La conductora Penélope Menchaca, al analizar el fragmento al aire en ‘Hoy Día’, comentó: “Si lo que él está diciendo, que el día 8 de mayo ya había terminado con ella, de repente va a un programa donde le dice: ‘Te amo’. Ahora entiendo la reacción porque en realidad ya no estaban juntos”.

Según la interpretación de la conductora, la reacción de Nodal pareció incómoda y posiblemente fingida.

Cazzu publicó un fuerte mensaje tras entrevista de Nodal

Christian Nodal asegura que el ‘hate’ a Ángela Aguilar, su esposa, se debe a campañas pagadas

Durante la entrevista con Adela Micha, Christian Nodal expresó que las críticas dirigidas a Ángela Aguilar no serían espontáneas, sino parte de una estrategia para dañar su imagen pública. Mostró su inquietud por las repercusiones que este tipo de acoso puede tener tanto en la trayectoria profesional, como en el bienestar emocional de su pareja.

“Son campañas que se le han pagado para Ángela. No es normal el hate que ha recibido”. Christian Nodal

Aunque evitó mencionar nombres o señalar directamente a alguien como responsable, sus declaraciones sugieren que considera estos ataques como parte de una campaña orquestada: “Yo siempre quise cuidar su dolor o su tristeza… y que pudiera vivir su vida sin que cada paso se viera como algo malo”.

Por último, el intérprete mexicano, añadió que: “Lo que ha vivido Ángela no es una simple ola de críticas. Es un hostigamiento armado, disfrazado de opinión”.

