Christian Nodal responde a Cazzu en entrevista con Adela Micha: “Ángela no le rompió el corazón a mi hija”

En medio del revuelo que han causado las declaraciones de Cazzu sobre la manutención que le da Christian Nodal para su hija, la cual considera “injusta”. Adela Micha lanzó el polémico adelanto de la entrevista con ‘el Forajido’ en la cual contestó contundente a los escándalos en los que ha estado envuelto por su matrimonio con Ángela Aguilar. El adelanto de la entrevista publicado en las redes sociales de La saga dejó boquiabiertos a todos. ¡Nodal no se guardo nada!

¿Qué le respondió Christian Nodal a Cazzu a sus declaraciones sobre su matrimonio con Ángela Aguilar?

En octubre del 2024, Cazzu rompió el silencio y habló como nunca de cómo sufrió tras su ruptura con Christian Nodal. La argentina compartió en el pódcast ‘PLP’ de LuzuTV que ella no estaba enterada de la relación del sonorense con Ángela Aguilar. Incluso, reprobó que la cantante de regional mexicano sugiriera que “no hubo corazones rotos” entre “ninguno de los implicados” en dicho escándalo.

“Yo sufrí muchísimo, se rompió muchísimo más que un corazón. Se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”, dijo Cazzu.

Ahora, Christian Nodal se sinceró con Adela Micha y respondió a las declaraciones de Cazzu. En esta entrevista, el intérprete de ‘Botella tras botella’ subrayó que Ángela Aguilar nunca mintió en sus declaraciones durante charla para un medio de Estados Unidos.

“Para poder dejar claro todo, siento que lo correcto es retomar lo que dice mi ex en un pódcast. Este pódcast sale como una reacción a una entrevista de mi esposa, a lo que ella dice: ‘Aquí todos somos adultos, no se rompió ningún corazón’”. Christian Nodal

Eso no es todo, Nodal también reveló que su relación con Cazzu enfrentó momentos sumamente complicados, al grado de que él terminó su romance en seis ocasiones.

“Yo también estaba en ese entendido. Y para serte bien sincero, ya habíamos terminado seis veces antes”, contó.

¿Cazzu le rompió el corazón a Christian Nodal previo a su ruptura definitiva?

Luego de estas declaraciones, Christian Nodal sorprendió con una revelación durante su conversación con Adela Micha, en la que volvió a defender a Ángela Aguilar. El intérprete aseguró que su actual esposa jamás le causó un daño sentimental a su hija. Además, afirmó que, durante todo el tiempo que mantuvo su relación con la cantante argentina, la hija de Pepe Aguilar no formaba parte de su vida.

“Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación. Las rupturas previas eran como: ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso como: ‘Búscate alguien más, nomás que yo no me enteré’, no pasaba más de dos días y todo se arreglaba” Christian Nodal

Finalmente, Nodal le reiteró a Adela Micha que Ángela Aguilar es “el amor de su vida”. Sin embargo, aprovechó y le pidió disculpas a Cazzu por enamorarse de su actual esposa.

“Ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir… De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”.

¿Cuándo y a qué hora se estrena la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?

Aunque se especuló que la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha no saldría a la luz por las contundentes declaraciones que hizo el sonorense. En esta ocasión, la periodista lanzó su primer adelanto de esta charla, el cual no pasó desapercibido en redes sociales.

Adela Micha informó en sus redes sociales que esta entrevista se estrenará hoy, miércoles 13 de agosto, en punto de las 8 de la noche a través de su canal de YouTube. Además, señaló que las contundentes declaraciones de Christian Nodal serán presentadas previo al encuentro entre Cazzu y Belinda.

“¡Llegó la HORA! Antes de que se reúnan @belindapop y @cazzu No te puedes perder la EXCLUSIVA entrevista de @adelamicha con @nodal”, se lee.

