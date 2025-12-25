Las +20 peleas de los famosos más sonadas en 2025: traiciones y escándalos que sacudieron al espectáculo

Los pleitos entre famosos en 2025 estuvieron más intensos que nunca: demandas, acusaciones, traiciones amorosas y mensajes indirectos dominaron el año y acapararon los titulares de la prensa. Desde la guerra pública entre Cazzu y Christian Nodal, hasta fuertes señalamientos en reality shows, obras de teatro y redes sociales… estos fueron los enfrentamientos que más ruido hicieron este año.

Mar Contreras le reclama al Escorpión Dorado. / IG

Christian Nodal vs Cazzu: Ángela Aguilar en medio de la polémica, la guerra por la manutención de su hija y permisos de viaje

El escándalo estalló cuando Cazzu acusó a Christian Nodal de no cumplir con la manutención de su hija en común ni firmar los permisos necesarios para que pudiera viajar con ella durante sus giras.

La argentina también lanzó el tema Con otra, un dardo musical bastante claro hacia Ángela Aguilar, esposa de Nodal y quien a quien señaló implícitamente como la tercera en discordia.

El pleito entre ellos no cesa y la argentina ha arremetido contra el cantante en sus visitas a México para defender los derechos de su hija, algo que Christian ha negado en un comunicado oficial, mencionando que no se ha negado a dar los permisos correspondientes para que la menor pueda viajar, además de externar su deseo a darle un pasaporte mexicano. El comunicado también menciona que ha sido Cazzu quien no ha respondido a la petición formal de convivencias para que el cantante pueda ver a su hija.

Además, en Argentina se promueve la ‘Ley Cazzu’, una iniciativa que busca combatir las trabas a las madres solteras para enfrentar las trabas judiciales a las que se someten para querer sacar a sus hijos del país, ejerciéndose por parte del padre un control sobre la madre a través de los menores.

Cazzu a Christian Nodal en batalla legal. / Instagram

Maribel Guardia vs Imelda Tuñón: pelea por la custodia del hijo de José Julián Figueroa y problemas familiares

Maribel Guardia denunció a la viuda de su hijo (qepd) porque supuestamente llegaba ebria y bajo la influencia de sustancias, además de llevar hombres a casa frente al menor, dándole al parecer hasta pastillas para dormir. Aunque el niño estuvo bajo su custodia durante 38 días, posteriormente regresó con su madre.

Ime contraatacó asegurando que Marco Chacón, esposo de Maribel, le fue infiel con una alumna, desatando una guerra que hasta ahora, no termina.

Maribel Guardia en pleito Imelda Tuñón / Redes sociales/Captura de pantalla

La polémica de Imanol con Sandra Itzel y ‘Las Envinadas’: el triángulo amoroso fallido que encendió las redes y desató la molestia del actor

Tras su química en Las estrellas bailan en Hoy, Sandra Itzel rompió relación con Imanol cuando en el podcast de Las Envinadas se dijo que él también cortejaba a Odemaris Ruiz al mismo tiempo. Como resultado, Sandra le dejó de hablar a Imanol y además se quejó por la manera en la que las conductoras del podcast, Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura, se habían expresado de ella.

Pero Sandra no fue la única molesta, Imanol también expresó su descontento ante la prensa por el relajo que se armó mediáticamente. El actor finalmente se quedó sin una y sin otra tras el escándalo.

Imanol y Sandra Itzel ganaron el reality / Instagram

Salvador Ibarra y Aurea Zapata: controversia por una supuesta infidelidad

Tras su controversial separación del padre de sus hijas, Aurea Zapata aseguró que Salvador Ibarra le bajó la novia a Patricio ’N’, su exesposo.

Por su parte, el ex de Martha Julia respondió llamando a Aurea desequilibrada y le pidió que dejara de meterse en su vida.

La ex de Patricio N habló sobre la nueva relación de Salvador Ibarra / Liliana Carpio/ Instagram

Alicia Villarreal vs Cruz N: denuncia por violencia de género

En febrero, la cantante hizo una señal de auxilio por violencia durante un concierto, desatando la controversia sobre qué podía haberle sucedido.

Semanas después denunció a su exesposo por violencia intrafamiliar. En noviembre, Cruz N fue vinculado a proceso por este delito, aunque lo llevará en libertad.

Alicia Villarreal vs Cruz N / Especial

Gaby Spanic vs Christian de la Campa: fuertes acusaciones tras ‘La casa de los famosos’

El actor Christian de la Campa hizo público que durante el reality, ‘La casa de los famosos’ en 2021, Gaby Spanic lo acusó de misógino y abusador, asegurando ante compañeros que él supuestamente quería verla sin nada encima.

Él aseguró que todo se trató de un malentendido derivado de un gesto de ayuda hacia la actriz para evitar caerse por haber tomado alcohol.

¿Gaby Spanic acusó de abuso a Christian de la Campa? Ella lo aclara / Fotos de Luis Pérez, Archivo TVNotas y redes sociales

Gaby Ramírez vs Tanya Vázquez y Jeni de la Vega: pleito y jaloneos en ‘Perritzimas’

Las tres formarían parte del show, pero la actriz Gaby Ramírez se peleó con Tanya exigiéndole quitarse un vestido para “no opacarla” y acusó a Jeni de haberla tocado indebidamente. Finalmente, Gaby renunció al show.

Tanya Vázquez / Redes sociales.

Antonio Escobar vs Ivonne Montero: insultos y guerra por una obra de teatro

Tras ser sustituida en una función de la obra ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’, Ivonne Montero explotó contra el productor Antonio Escobar. Él no se quedó callado y respondió fuerte diciendo que Ivonne era “una actriz del montón”, una “vedette entre comillas” y que fue antiprofesional, entre otros insultos.

Ivonne Montero / Redes sociales

Karla Sofía Gascón y Wendy Guevara criticadas por Libertad Palomo: Comentarios que levantaron polémica

La actriz que antes fue conocida como Armando Palomo manifestó su desagrado de que la compararan con estas dos figuras trans que han adquirido una gran popularidad y explotó en su contra al decir que “ni siquiera eran transexuales, que eran unos impostores”, y que en el caso de Karla Sofía no iba a ser recordada por haber sido nominada al Oscar, sino por haber hablado mal del trabajo de muchas personas, mientras que con Wendy criticaba que ésta sólo hablaba de miseria y que se dedicaba a consumir sustancias y prostituirse.

Karla Sofía y Wendy Guevara / Facebook: Wendy Guevara y Karla Sofía Gascón

Pablo Montero vs Enrique Madrid: el golpe que paralizó ‘Perfume de Gardenia’

En una de las funciones de la obra ‘Perfume de gardenia’, Enrique le pidió a Pablo que dejara de usar el celular, a lo que supuestamente el cantante le soltó un puñetazo y el elenco tuvo que separarlos. El productor Omar Suárez decidió despedir a Enrique, algo que causó una fuerte polémica.

Pablo Montero / Archivo TVNotas y redes sociales

Carlos Speitzer vs Jesús Ochoa: denuncias por malos manejos

Carlos quien además de actor, es fiscal de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) nos reveló que presentó pruebas en contra de Jesús Ochoa por malos manejos durante su gestión ya que supuestamente no pagó 25 millones de pesos que debía al SAT. Incluso hizo público que una vez que lo cuestionó, le aventó 3 manotazos con la mano abierta.

Carlos Speitzer y Jesús Ochoa / Redes sociales

Anna Porter vs Gala Montes: romance, infidelidad y desmentidos

La empresaria reveló que tuvo una relación de 3 meses con la actriz y que hasta regalos muy costosos le dio, pero que ésta terminó siéndole infiel con el músico Icho Van. La acusó de malagradecida, bipolar, mitómana y de ser lesbiana solo cuando le conviene. Aunque hay pruebas de la cercanía entre ellas, Gala ha negado que hubiera existido un noviazgo entre ellas.

Anna Porter revela su versión sobre su relación con Gala Montes / Alejandro Isunza / Liliana Carpio / Redes sociales

Queen Buenrostro vs Brandon Castañeda: violencia física y demandas

La influencer acusó al exWapayaso de haberla golpeado en reiteradas ocasiones e incluso de haber intentado ahorcarla, mientras que Brandon entabló una demanda en contra de Queen por acoso. La relación entre ellos duró 1 año y ella presentó pruebas de los supuestos golpes.

Queen Buenrostro compartió fotos de los golpes que recibió. Queen asegura que ya tomó acciones legales y él tiene orden de restricción. / Redes sociales

María Conchita Alonso vs Denisse de Kalafe: gran tensión en ‘Despechadas’

Ambas formaban parte del show musical Despechadas, y una fuente de la producción de este espectáculo nos contó que casi llegaron a los golpes, ya que María Conchita llegó con una actitud muy alzada, egocéntrica y prepotente, y que argumentó que Denisse no tenía carisma, talento y la trayectoria de las demás integrantes.

María Conchita / Instagram: @mariaconchita_a



Manola Díez vs Anyolina Broy: cachetada y despido

Las dos eran integrantes de una de las temporadas del desaparecido formato Teatro en breve y en alguna ocasión tuvieron un fuerte altercado ya que Anyolina le pidió a Manola desalojar una de las salas donde daría función. Esto no le pareció a Diez quien le soltó una cachetada y finalmente fue despedida por esta situación.

Manola Diez rompe el silencio sobre su pelea con la actriz Anyolina Broy, pero su forma de hablar durante la entrevista desata rumores en redes sobre un posible estado inconveniente. / Captura de pantalla

Plutarco Haza vs la chef Zahie y Gaby Rivero: polémica en MasterChef Generaciones

Plutarco acusó a la chef Zahie de ser grosera y tener favoritos. Gaby defendió a la chef y a él le recordó su pasado controversial cuando vandalizó el automóvil de un ejecutivo de una televisora norteamericana.

Zahie Téllez publica video en respuesta declaraciones de Plutarco Haza / IG: @plutarcohaza / @zahietellez

Maripily Rivera vs Nacho Casano: una rivalidad que cruzó la pantalla

En La Casa de los Famosos All Stars, Nacho afirmó que Maripily usó su “poder” para bloquearlo e insultarlo. Muchas de las discusiones que tuvieron traspasaron la pantalla y ya traen pleito casado. ¿En 2026 el pleito será más fuerte?

Nacho Casano y Maripily Rivera / Redes sociales

Los Ángeles Azules señalados por Eduardo Flores: demanda por derechos musicales

El músico aseguró que él es el autor intelectual de 10 arreglos musicales de los éxitos de Los Ángeles Azules y que no se le han reconocido de manera legal, por lo que presentó 2 demandas: una civil y una penal.

Eduardo Flores exige que se reconozca su autoría en los arreglos que siguen siendo explotados comercialmente. / IG: @angelesazulesmx

Pepe Aguilar vs Emiliano Aguilar: guerra de publicaciones familiares

Padre e hijo nunca han tenido una buena relación y se han enfrascado en dimes y diretes en redes sociales como hace unos meses que, en una foto de Emiliano, Pepe lo sustituyó por su ‘perrhijo’ Gordo, a lo que Emiliano hizo lo mismo con una foto de la familia Aguilar.

Emiliano también ha hecho críticas contra Christian Nodal, esposo de su hermana Ángela, quien ha intentado ponerle un alto, al parecer sin éxito.

Sandra Itzel vs Nuja Amar: respuesta contundente sobre agresión

Después de que Nuja Amar, actual pareja de Adrián Di Monte lo defendiera diciendo que era un caballero, desestimando las acusaciones de agresión y violencia psicológica que supuestamente ha ejercido contra su exesposa, Sandra Itzel, esta le mandó a decir que hay “as3sin0s” que tienen familia y que el hecho de que sus esposas no se enteren de sus cosas no significa que no lo sean. El pleito ha seguido y la actual pareja del actor ya estableció una demanda contra la cantante y actriz, lo que quiere decir que para 2026 continuará este drama… ¿en qué terminará?

Adrián Di Monte y Sandra Itzel / Redes sociales

Juan Soler vs Lorena Herrera: choque en Top Chef VIP

Ambos estuvieron en la más reciente temporada de ‘Top Chef VIP’ y quedaron con muy mal sabor de boca uno del otro. Él la acusó de inventar cosas; ella dijo que el actor “la agarró contra ella” y que le parecía muy mal que un hombre hablara de una mujer y que además era algo que hablaba más del argentino que de ella, deslindándose de todos los dichos del actor.

Juan Soler / Redes sociales

Héctor Soberón denuncia al novio de su exesposa

El actor Héctor Soberón señaló que la nueva pareja de su exesposa, Janet Durón tenía una orden de aprehensión por fraude y que ponía en riesgo a sus hijas al conducir a exceso de velocidad.