Cruz N es vinculado a proceso tras denuncia de Alicia Villarreal, su ex; asegura: ‘Sigo siendo inocente’”

Cruz N, exesposo de Alicia Villarreal, enfrenta un proceso legal por violencia familiar. Aunque el juez encontró pruebas suficientes para continuar la investigación, el productor musical insiste en que todo se aclarará y que sigue siendo inocente. ¿Qué pasó realmente?

Mira: ¿Alicia Villarreal se reconcilia con Cruz Martínez en pleno pleito legal? ¡Ella revela todo!

Cruz Martínez / Redes sociales

¿Por qué vincularon a proceso a Cruz N, exesposo de Alicia Villareal por violencia familiar?

La mañana del 19 de noviembre, un Juez de Control de Juicio Oral Penal de Nuevo León determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Cruz N por el delito de violencia familiar en agravio de la cantante Alicia Villarreal.

De acuerdo con el informe judicial, la denuncia incluye violencia física, psicológica y económica, lo que encendió las alarmas en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres.

La audiencia, que inicialmente se esperaba presencial en el Palacio de Justicia de Monterrey, se realizó vía Zoom con los representantes legales de ambas partes. La carpeta judicial 03178/2025 quedó abierta y el juez otorgó dos meses de investigación complementaria para que el Ministerio Público reúna más pruebas.

🚨#ÚltimaHora I Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia intrafamiliar; desestimaron cargos por feminicidio.#TodoParaLaMujer con Ernesto Buitrón en el espacio de Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/SImboYSa0d — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 19, 2025

Entre las medidas cautelares impuestas destacan:

Prohibición de acercarse a Alicia Villarreal.

Prohibición de acudir a los lugares que ella frecuente.

Presentación periódica cada quince días ante las autoridades.

Los abogados Ulrich Richter y Agustín Liñán, representantes legales de Villarreal, confirmaron la resolución y aseguraron que la cantante está tranquila con el avance del caso. “La audiencia duró dos horas y Alicia está contenta”, declaró Richter según información del periódico Reforma.

Lee: Alicia Villarreal vuelve a mar pero viene dolor y decepción, destapan bajeza que le hará Cibad Hernández

Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Qué pasó entre Alicia Villarreal y Cruz N antes del proceso?

La historia detrás de esta batalla legal comenzó hace meses, cuando Alicia Villarreal, de 54 años, decidió proceder legalmente contra su entonces esposo, el productor musical Cruz N, por delitos que incluían intento de feminicidio, robo y violencia familiar.

La intérprete de Insensible a Ti presentó la primera denuncia tras un episodio de violencia ocurrido en su domicilio en el sector Cumbres de Monterrey. Posteriormente, el 19 de febrero, amplió la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

En agosto, la cantante confirmó su divorcio, cerrando así una relación que parecía estable pero que terminó en medio de acusaciones graves. Desde entonces, el caso ha estado bajo la lupa mediática.

Mira: ¿FBI tras Francisco Cantú? Presunto exnovio de Alicia Villarreal supuestamente estaría siendo investigado

Alicia Villarreal divorciada / Redes sociales

¿Qué dijo Cruz N tras ser vinculado a proceso?

Lejos de guardar silencio, Cruz N emitió un comunicado en el que agradeció el apoyo de sus seguidores y defendió su inocencia:

Cruz N “Quiero declarar, con el mayor respeto y con total firmeza, que gracias a las Autoridades de Nuevo León —cuyo deber es proteger lo que es correcto, sin distinción de género ni favoritismos—, dos (Feminicidio y robo) de las tres acusaciones y cargos en mi contra han sido completamente desestimados y rechazados en su totalidad, y apenas está iniciando el camino legal para desmentir el último que queda de ellos, que es la supuesta violencia familiar.”

El productor insistió en que la vinculación a proceso no significa culpabilidad, sino que permite continuar la investigación:

“El día de hoy un Juez me vinculó a un proceso diciéndome que esto no significaba que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente.” Cruz N

Martínez aseguró que confía en que todo se aclarará y que el último cargo será desestimado por las autoridades competentes.