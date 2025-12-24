Cibad Hernández aclara cómo inició su relación con Alicia Villarreal: ¿Hubo infidelidad a Cruz ‘N’?

Cibad Hernández rompió el silencio y se pronunció sobre los presuntos rumores que lo vinculan con una supuesta infidelidad de Alicia Villarreal a Cruz ‘N'. En declaraciones recientes, el influencer abordó las versiones que comenzaron a circular en medios y redes sociales, aclarando su postura ante una polémica que lo colocó en medio del conflicto de la expareja.

Alicia Villarreal fue señalada por una supuesta infidelidad y Cibad Hernández rompió el silencio para aclarar los rumores. / Foto: Redes sociales

¿Alicia Villarreal le fue infiel a Cruz ‘N’ con Cibad Hernández?

Cibad Hernández habló sobre su relación con Alicia Villarreal y aseguró que los señalamientos que han circulado en torno a su romance forman parte de una narrativa que, desde su perspectiva, busca desacreditarlos. “Es parte de la campaña de desprestigio que tienen en contra de nosotros”, afirmó, al referirse a los rumores que surgieron desde que su relación se hizo pública.

El actor explicó que el vínculo entre ambos comenzó de manera gradual y sin una intención romántica inicial. Detalló que el primer contacto se dio a través de redes sociales, luego de que Alicia Villarreal compartiera uno de sus videos. “Fue una relación de confianza a través de las redes sociales… le agradecí como a cualquier creador de contenido que tiene ese número de seguidores”, señaló durante una entrevista, aclarando que en ese momento la relación era “meramente amistosa”.

Según relató, la dinámica cambió cuando la cantante levantó la mano como señal de auxilio, situación que despertó en él una preocupación distinta. “Es cuando a mí me despierta esa sensación de protección”, explicó, al tiempo que reconoció que su interés por saber cómo se encontraba Alicia creció a partir de ese momento. Esa inquietud, dijo, los llevó a mantener una comunicación más cercana y constante.

Cibad Hernández también narró que su primer encuentro en persona ocurrió en un concierto en Houston, al que fue invitado por Alicia Villarreal. “Nos conocimos en un concierto en Houston… y de ahí se dio ese clic”, recordó. Sin embargo, precisó que fue hasta un viaje a Las Vegas cuando formalizaron su relación, después de convivir durante varios días.

Finalmente, el actor abordó las críticas relacionadas con los tiempos del divorcio de la cantante y subrayó que existe una confusión sobre el proceso legal. “La gente piensa que cuando tú metes el divorcio, ya es al otro día que te lo da. Es un proceso”, explicó. Añadió que la separación de Alicia Villarreal venía de mucho tiempo atrás, “prácticamente un año o año y medio”, y que cuando el divorcio se dictaminó oficialmente, él también llevaba “casi un año absolutamente soltero” descartando cualquier tipo de infidelidad a Cruz ‘N’.

Cibad Hernández aclaró las versiones sobre una presunta infidelidad de Alicia Villarreal durante su proceso de divorcio. / Foto: Redes sociales

¿Cómo es la relación de Cibad Hernández y Alicia Villarreal?

La relación entre Cibad Hernández y Alicia Villarreal continúa desarrollándose de manera constante, pese a la atención que ha generado desde que se hizo pública y los comentarios en contra de Melenie Carmona, hija de la cantante, y Arturo Carmona. Con 11 años de diferencia de edad, ambos han mostrado que el foco de su vínculo está en la convivencia diaria y en la forma en que han decidido compartirlo, sin dar mayor peso a las opiniones externas. A través de redes sociales, la pareja se ha dejado ver unida, compartiendo momentos personales que reflejan la etapa que atraviesan.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el que Cibad Hernández dedicó recientemente a la cantante, donde expresó su postura frente a los comentarios que rodean su relación. “¿Y si sale todo bien? ¿Y si disfrutamos este amor como hasta ahora? Sin permitir que nadie juzgue si está bien o está mal nuestra felicidad…”, escribió el actor, dejando claro que su prioridad es la relación que mantienen y la forma en que ambos la viven.

Aunque el mensaje fue interpretado por algunos como una respuesta indirecta a los señalamientos que han circulado, ni Hernández ni Villarreal han hecho declaraciones directas al respecto. En cambio, han optado por mantenerse activos en redes sociales, compartiendo viajes, encuentros y mensajes positivos que muestran cómo transcurre su romance en el presente, sin entrar en polémicas ni aclaraciones públicas.

Cibad Hernández negó los rumores de infidelidad y explicó cómo comenzó su vínculo con Alicia Villarreal. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Cibad Hernádez, novio de Alicia Villarreal?

Cibad Hernández es influencer y abogado, conocido por su presencia activa en redes sociales, donde se ha enfocado en la creación de contenido motivacional y en la realización de conferencias digitales dirigidas al empoderamiento femenino. Nació el 14 de diciembre de 1982 y ha construido una comunidad amplia a partir de discursos que buscan generar reflexión y acompañamiento, lo que le permitió posicionarse como una figura reconocida dentro del entorno digital.

Su popularidad creció de manera significativa en TikTok, plataforma en la que sus mensajes motivacionales alcanzaron a millones de usuarios. Actualmente cuenta con alrededor de 1.1 millones de seguidores en Instagram y 4.5 millones en TikTok, cifras que reflejan el alcance de su contenido. En los últimos meses, su nombre también ha ganado visibilidad en medios de comunicación debido a su relación con la cantante Alicia Villarreal.

