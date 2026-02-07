Mhoni Vidente predice impactantes muertes de famosos en febrero de 2026: “Vienen más tragedias”

El inicio de 2026 ha estado marcado por múltiples pérdidas dentro del mundo del espectáculo en México. En las últimas semanas se han confirmado la muerte de Pedro Torres, Gerardo Taracena y del cantante de regional Óscar Alvarado, situación que ha generado inquietud entre el público y el gremio artístico. En este contexto, Mhoni Vidente aseguró que los decesos no han terminado y que en los próximos días se presentarán nuevas tragedias.

Mhoni Vidente / Redes sociales

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la muerte de cantantes y un actor mexicanos?

Mhoni Vidente hizo esta advertencia durante el programa “Las predicciones con Mhoni Vidente”, espacio que se transmite todos los fines de semana a través de las redes sociales de El Heraldo de México. Ahí, la vidente señaló que las tragedias dentro del gremio artístico continuarán en los próximos días.

Según explicó, los famosos no deberían guardar sus prendas de luto, ya que, de acuerdo con sus visiones, en una misma semana se registrarán tres fallecimientos de figuras conocidas del medio artístico nacional. La astróloga detalló que dos de ellos serían cantantes y el tercero un actor vinculado con el cine mexicano de décadas pasadas.

Cazzu estaría embarazada en 2026: Mhoni Vidente anticipa bodas y bebés en los famosos / Redes sociales

¿Qué detalles dio Mhoni Vidente sobre las edades y perfiles de los famosos?

De acuerdo con lo dicho por Mhoni Vidente, uno de los fallecimientos correspondería a una cantante de la vieja escuela, cuya edad oscilaría entre los 78 y 80 años, lo que sugiere una figura con una trayectoria amplia dentro de la música mexicana.

El segundo caso, explicó, sería el de un cantante de entre 47 y 53 años, a quien describió como alguien no tan joven, pero tampoco de edad avanzada, y cuya causa de muerte, según su predicción, estaría relacionada con un infarto.

Finalmente, la tercera pérdida correspondería a un actor de películas de antaño, es decir, una figura asociada con el cine mexicano de épocas anteriores, aunque sin precisar si su trabajo estuvo vinculado a la Época de Oro u otros periodos del cine nacional.

La vidente reiteró que estos decesos ocurrirían en un periodo muy corto, prácticamente de manera consecutiva, lo que ha incrementado el interés del público por conocer si estas predicciones se cumplirán.

“La muerte casi seguida, en la misma semana se va a morir una cantante de la vieja escuela de 78, 80 años; se viene muriendo otro de los cantantes jovencitos, no tan grandes, de unos 47 o 53 años, de un infarto, y otro actor de películas de antaño”, Mhoni Vidente

Mhoni Vidente / Captura de pantalla

¿Cuáles son las otras predicciones de Mhoni Vidente para febrero de 2026?

Además de sus advertencias sobre el gremio artístico, Mhoni Vidente también habló sobre otros acontecimientos que, según sus visiones, marcarán el mes de febrero de 2026. En una emisión anterior, realizada el pasado 24 de enero, la astróloga alertó sobre la posibilidad de un sismo de gran intensidad en México.

Durante esa transmisión, señaló que uno de los movimientos telúricos más fuertes del año podría registrarse en febrero, con fechas específicas como el 7, 11 o 21 de febrero, y una magnitud estimada entre 7.1 y 7.7 grados.

“Es un año sísmico, va a seguir temblando aquí, hay mucho enjambre sísmico”, comentó Mhoni Vidente, quien también aclaró que, aunque se prevén movimientos constantes, no serían tan intensos ni tan seguidos como los registrados en años anteriores.

Por ahora, las afirmaciones de la vidente permanecen como parte de sus pronósticos difundidos públicamente, a la espera de que el tiempo confirme o descarte lo señalado durante sus recientes apariciones.

