¡Conductora del programa Hoy se casa!, augura Mhoni Vidente ¿Galilea Montijo o Tania Rincón?

Mhoni Vidente sacude las redes con una nueva predicción, y esta vez no se trata de un aterrador augurio sobre un terremoto, sino de uno más amable y muy afortunado para una de las conductoras más queridas del programa Hoy. El amor está en el aire: Cúpido ha hecho lo suyo, y Mhoni ve una boda en camino.

¿Quién se casa en el programa Hoy, según Mhoni Vidente?

Fue en 2023 cuando Tania Rincón y Galilea Montijo anunciaron sus divorcios en el programa Hoy. La exconductora de Venga la Alegría se separó de Daniel Pérez, mientras que Galilea, conocida por su participación en La Casa de los Famosos México, compartió su ruptura con Fernando Reina Iglesias. Entre lágrimas, ambas presentadoras mostraron su vulnerabilidad, y poco después cada una encontró una nueva oportunidad en el amor

Galilea Montijo inició una relación con el modelo español Isaac Moreno, mientras que Tania Rincón decidió darse una nueva oportunidad con el productor de TUDN, Pedro Pereyra. Ambas lucen muy enamoradas de sus parejas y, al mismo tiempo, mantienen una relación cordial con sus exmaridos

La sorpresa es que según Mhoni ambas se van a casar, pero Galilea Montijo es la que ve más cerca del altar.

“Sí se casan, pero primero Galilea. Galilea se casa con su novio que eso es indiscutible que lo más seguro es que le esté pisando la boda este 14 de febrero, por qué yo la siento muy enamorada”, dijo Mhoni Vidente

¿Cuánto lleva Galilea Montijo con Isaac Moreno?

Galilea Montijo e Isaac Moreno mantienen una relación desde 2023, año en que la conductora anunció su divorcio y comenzó a salir con el modelo español. Según reportan Radio Fórmula y El Universal, su romance inició ese mismo año y para 2025 ya acumulaban más de dos años juntos.

A enero de 2026, su relación lleva aproximadamente entre 2 y 3 años. Desde que comenzaron a salir, la pareja ha viajado junta en varias ocasiones, y Galilea ha compartido en redes sociales fotos disfrutando de vacaciones con Isaac en destinos como Madrid y Puerto Vallarta, evidenciando la cercanía y estabilidad de su relación.

Para 2025, su vínculo era lo suficientemente sólido como para convivir con los padres de Isaac en México. Galilea asistió al 61º aniversario de matrimonio de sus suegros, demostrando formalidad en la relación, y también se sabe que Isaac comparte tiempo con el hijo de Galilea.

Además, la conductora ha expresado su deseo de ser madre nuevamente, esta vez de una niña junto a Isaac. Sin embargo, Galilea ha señalado que ya no puede embarazarse de manera natural y planea investigar las opciones disponibles para cumplir su sueño de maternidad.

¿Cuánto lleva Tania Rincón con su novio Pedro Pereyra?

Tania Rincón y Pedro Pereyra comenzaron su historia de amor después de atravesar su divorcio. La conductora hizo público su divorcio en marzo de 2023, y hacia finales de ese mismo año en TVNotas te confirmamos su romance.

Para diciembre de 2023, su romance ya era oficial, marcando el comienzo de un vínculo que, a enero de 2026, lleva aproximadamente dos años.

Su historia comenzó en el ámbito laboral durante el Mundial de Qatar 2022, cuando coincidieron en eventos deportivos. En ese entonces, Tania lo veía solo como un compañero talentoso y trabajador, sin interés romántico. Sin embargo, largas jornadas de trabajo, grabaciones en campo y la convivencia cotidiana fueron acercándolos, transformando la amistad en una conexión más profunda tras sus respectivos divorcios.

En abril de 2024, Tania confirmó públicamente su noviazgo con Pedro, quien la sorprendió de manera romántica en el programa “Hoy” por su cumpleaños 38. Además, Pedro ha participado en proyectos televisivos junto a ella, mostrando no solo su apoyo sino también la química que tienen frente a las cámaras.

Aunque Pedro no tiene hijos propios, ha logrado integrarse a la dinámica familiar de Tania, formando un vínculo cercano con los hijos de la conductora.

