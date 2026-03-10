Isaac Moreno, pareja de Galilea Montijo, le dedica cariñoso mensaje a la conductora tras críticas por su cara

La conductora del matutino Hoy, Galilea Montijo, generó preocupación en redes, luego de su reciente aparición en el programa, ya que algunos internautas aseguraron que lucía un tanto diferente su apariencia física. Según lo que dijeron en redes, el cambio se notaba en su rostro. Mientras algunos especulaban sobre algún tratamiento estético o cambios de maquillaje, las críticas no se hicieron esperar. Ante esto, su novio, Isaac Moreno, alzó la voz y dedicó unas palabras a su enamorada. ¿Qué le dijo?

Relación de Galilea Montijo e Isaac Moreno: ¿habrá boda próximamente? / Foto: Redes sociales

¿Por qué generó preocupación el aspecto físico de Galilea Montijo en Hoy?

Galilea Montijo llamó la atención durante su regreso al programa Hoy, televidentes, en redes sociales, comenzaron a comentar sobre su apariencia durante la transmisión del lunes 9 de marzo. En el programa se le vio con el cabello largo y oscuro, un maquillaje intenso en los ojos y labios brillantes, mientras participaba en una dinámica junto a otras conductoras del matutino.

Sin embargo, lo que más generó conversación fue que algunos espectadores empezaron a decir en las plataformas digitales que percibieron su rostro inflamado, lo que, según comentaron, habría cambiado la apariencia de sus facciones. Esto, además de especulaciones, provocó críticas a su aspecto.

Internautas sugirieron que la presentadora podría haberse sometido a tratamientos estéticos como el bótox, ante esto, la conductora no ha emitido declaraciones al respecto. Algunos comentarios son los siguientes:



“Solo logran verse más grande y deformarse”,

"¿Se metió bótox o así amaneció?” y,

“Se le fue la mano al cirujano”.

Te puede interesar: ¿Galilea Montijo se va de Hoy para cumplir su sueño en España? La conductora comparte su nuevo proyecto

¿Qué le pasó a Galilea Montijo? Su cara genera polémica en Hoy. / Redes sociales

¿Qué dijo Isaac Moreno sobre el aspecto de Galilea Montijo en Hoy?

En medio del debate que se generó en redes, el modelo Isaac Moreno, actual novio de Galilea Montijo, reapareció en su cuenta de Instagram con una publicación relacionada con un suplemento alimenticio que promociona. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la interacción que sostuvo con la conductora en la sección de comentarios.

La presentadora escribió un mensaje en el que celebró el proyecto del modelo:

“ Felicidades mi moqui! Es un éxito, te amo ”, comentó la conductora.

La respuesta del modelo no tardó en llegar y en torno a la reciente polémica, él le respondió: “ Te amo más mi moqui ”. Aunque no hicieron referencia a lo sucedido en redes sobre la apariencia de la conductora, parecen no darle importancia a lo acontecido.

Lee: ¿Galilea Montijo se va de Hoy para cumplir su sueño en España? La conductora comparte su nuevo proyecto

Galilea Montijo e Isaac Moreno intercambian mensajes / IG: ipmoreno

¿Quién es Isaac Moreno, actual novio de Galilea Montijo?

Isaac Moreno es un modelo, empresario e influencer español que en los últimos años ha ganado reconocimiento en el mundo del entretenimiento y las redes sociales.

Moreno destaca principalmente en el ámbito del modelaje profesional, trabajando para distintas marcas y campañas relacionadas con el estilo de vida saludable, la moda y el bienestar físico.

En redes sociales, especialmente en Instagram, el modelo comparte contenido relacionado con el entrenamiento, la alimentación saludable, la motivación personal y algunos aspectos de su vida cotidiana

Tal vez te interese: ¿Galilea Montijo e Isaac Moreno llegan al altar? Vuelven a sonar las campanadas de boda; revelan detalles