¿Galilea Montijo e Isaac Moreno llegan al altar? Vuelven a sonar las campanadas de boda; revelan detalles

La relación de Galilea Montijo con su actual pareja Isaac Moreno es una de las más populares en el espectáculo mexicano, incluso porque las campanadas de boda parece ser que cada vez suenan más cerca para la conductora del programa matutino Hoy y el modelo

¿Será que la conductora y su novio darán un paso más en su historia de amor y llegarán al altar? Te contamos los detalles que se saben hasta ahora.

No te pierdas: Galilea Montijo sale en defensa de Carolina Miranda por polémica con Yeri MUA en La casita dde Bad Bunny

¿Se casa Galilea Montijo? Lo que se sabe de su relación con Isaac Moreno. / Foto: Redes sociales

¿Cómo inició la relación de Galilea Montijo e Isaac Moreno?

La relación entre Galilea Montijo e Isaac Moreno comenzó a tomar forma en 2023, año en el que la conductora hizo público su divorcio y, poco después, se dio a conocer que había iniciado un vínculo sentimental con el modelo español. De acuerdo con información reportada por Radio Fórmula y El Universal, el romance surgió ese mismo año, marcando una nueva etapa en la vida personal de la presentadora.

Con el paso del tiempo, la relación se fue consolidando. Desde que comenzaron a salir, Galilea Montijo e Isaac Moreno han compartido distintos viajes juntos, algunos de los cuales la conductora ha documentado en redes sociales. En estas publicaciones se les ha visto disfrutar de estancias en destinos como Madrid y Puerto Vallarta, reflejando una convivencia constante y cercana.

Para 2025, el vínculo entre ambos ya mostraba señales de mayor formalidad. Ese año, Galilea Montijo convivió con los padres de Isaac Moreno durante su estancia en México y asistió al 61º aniversario de matrimonio de ellos, un evento familiar que evidenció la integración de la conductora al entorno personal de su pareja. Asimismo, se ha dado a conocer que Isaac comparte tiempo con el hijo de la conductora de Hoy, mientras que, a inicios de 2026, la relación suma aproximadamente entre dos y tres años de duración.

No te pierdas: Galilea Montijo cuenta la vez que su hijo se peleó por defenderla: “De los dolores más grandes”

¿Se casa Galilea Montijo? Lo que se sabe de su relación con Isaac Moreno. / Foto: Redes sociales

¿Galilea Montijo e Isaac Moreno preparan boda?

La posibilidad de una boda dentro del programa Hoy comenzó a circular luego de que Mhoni Vidente aseguró que una de las conductoras podría casarse el próximo 14 de febrero. En su predicción, la astróloga señaló que el enlace podría corresponder a Galilea Montijo o a Tania Rincón, sin especificar con certeza a cuál de las dos se refería, lo que generó diversas interpretaciones.

Ante estas versiones, Martha Figueroa, conductora de Hoy y amiga cercana de Galilea Montijo, desmintió que exista un matrimonio próximo. Figueroa aclaró que incluso se llegó a mencionar una fecha de boda y fue directa al señalar que no hay planes de enlace.

“Anunciaron como fecha de boda de Galilea Montijo el 18 de febrero, si no me equivoco, les voy a decir una cosa: Galilea no se va a casar, se los digo, no se va a casar… predicción no cumplida de Mhoni Vidente”, declaró Figueroa en YouTube.

Hasta el momento, ni Galilea Montijo ni Tania Rincón han confirmado planes de boda en las fechas mencionadas. Las declaraciones de Martha Figueroa colocaron el tema en el terreno de la especulación y contrastaron con la predicción difundida, sin que exista información oficial que respalde un enlace próximo.

No te pierdas: Galilea Montijo, tras rumores de ruptura con Isaac Moreno, lanza importante mensaje ¿Terminaron? FOTOS

¡Suena la boda! Galilea Montijo e Isaac Moreno, ¿más cerca del altar? / Foto: Redes sociales

¿Galilea Montijo e Isaac Moreno planean tener hijos?

A principios de enero, a su llegada a México, luego de disfrutar unas vacaciones por Asia para celebrar las fiestas decembrinas junto a Isaac Moreno, Galilea Montijo fue abordada por la prensa para conocer más sobre su vida personal y los planes que contempla a futuro con su pareja.

Entre las preguntas que recibió, destacó la relacionada con la posibilidad de buscar tener una niña, tema que la conductora respondió de manera directa y dejó claro cómo vive esta etapa de su vida.

“Galilea Montijo, ya se nos fue un año con mucho trabajo y lo estamos dejando a Dios porque él es el último que dice que tenemos que hacer en nuestro destino y qué no, y yo soy muy feliz siendo la mamá con mis chiquillos”, expresó la conductora ante los medios.

No te pierdas: Predicción 2026 para Galilea Montijo: ¿ruptura, bebé y lágrimas? Esto reveló Jorge Clarividente