Galilea Montijo sale en defensa de Carolina Miranda por polémica con Yeri MUA en La casita dde Bad Bunny

Hace unos días Yeri MUA sorprendió a sus seguidores al revelar que vivió un momento incómodo durante el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, al acusar de empujones y por parte de la actriz Carolina Miranda en la famosa “La casita” utilizada para el show del puertorriqueño en CDMX.

Según Yeri MUA, Carolina Miranda en un afán de robar foco se la pasó “empujándola” para que ella pudiera “figurar” en el show. ¡Explotó!

Galilea Montijo responde a Yeri Mua tras acusar a Carolina Miranda de empujarla y querer figurar en la casita de Bad Bunny.R / Redes sociales

¿Qué dijo Yeri MUA sobre Carolina Miranda tras coincidir en “La casita” de Bad Bunny?

Yeri MUA reveló que no todo fue un mal momento en la “La casita” de Bad Bunny, pues aseguró que Samadhi, quien se encontraba a su lado, fue amable y atenta con ella durante el concierto

“La Samadhi bien linda conmigo, no como la que tenía a lado, que me empujaba bien feo por que quería figurar ahí en La Casita de Bad Bunny, nomas que yo la empujé más fuerte a la perrita” reveló.

Además Yeri MUA contó que esta chica no solo la habría empujado sino que le habría metido el pie para que ella se cayera. “Manas, esa vieja de pelo chino durante todo el concierto de Bad Bunny se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera, güey. No sé cuál era su problema”, comentó.

La falta de nombres provocó una serie especulaciones entre internautas, después de varias imágenes, tomas y vídeos analizados por parte de sus fans, encontraron que la persona que estaba a su lado y cumplía con esos rasgos físicos era Carolina Miranda, actriz mexicana de ‘Señora acero”, pues la que estaba del otro lado era Samadhi Zendejas.

¿Qué es La casita de Bad Bunny, donde Yeri Mua acusó a Caro Miranda de empujarla?

Durante su gira “Debí tirar más fotos world tour, Bad Bunny” incluyó un segundo escenario llamado “La casita”. Este espacio recrea una típica casa puertorriqueña y busca ofrecer momentos más íntimos y cercanos con sus fans.

La estructura mide alrededor de 12 metros por lado y más de 3 metros de altura. Fue diseñada con detalles auténticos que evocan la cultura boricua, convirtiéndose en un símbolo de conexión emocional con las raíces latinas del artista.

En el Acto 2 del concierto, Bad Bunny se traslada a “La casita “para interpretar canciones en un ambiente relajado y recibir invitados especiales como actores, cantantes e influencers.

La Casita de Bad Bunny / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Galilea Montijo sobre la polémica de Carolina Miranda y Yeri MUA?

De manera sorpresiva, en el programa Hoy, los conductores —encabezados por Galilea Montijo— salieron en defensa de Carolina Miranda, actriz de La señora Acero’.

Incluso, Galilea sugirió a Yeri Mua que lo ocurrido pudo tratarse de una situación provocada por el poco espacio y no por un empujón deliberado.

“Te lo prometo, quienes conocemos a Caro sabemos que es una niña súper educada, decente. Quizá era el espacio, qué raro, a lo mejor lo sentiste así. El espacio de la casita es muy reducido y hay muchos, como que todos se quieren ir hasta delante, salir en la pantalla”, comentó Galilea.

A las palabras de Montijo se sumó Tania Rincón, quien también expresó su respaldo hacia Carolina Miranda y destacó su trayectoria y forma de ser. “Es una hermosura de niña. De verdad tengo muchísimos años de conocer a Caro y es una niña muy descente no se metería en problemas”, agregó la conductora.

Además, Galilea Montijo le prometió a la veracruzana que, si le presenta a Carolina, le caerá muy bien: “Yeri Mua, te lo prometo, cuando te la presente, te va a caer increíble’.”

Por su parte, Yeri MUA contestó. La influencer reveló que tuvo la oportunidad de escuchar lo que dijeron las conductoras de Hoy. Sin embargo, destacó que ella sí vivió una mala experiencia.

