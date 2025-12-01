Galilea Montijo, tras rumores de ruptura con Isaac Moreno, lanza importante mensaje ¿Terminaron? FOTOS

Tras los rumores de ruptura, Galilea Montijo volvió a encender las redes sociales al compartir fotos de unas lujosas vacaciones junto al modelo español Isaac Moreno. La conductora presumió momentos de descanso, sol y mucho romance, dejando ver uno de los momentos más íntimos de su relación. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, celebrando lo feliz que se ve la también empresaria y el derroche de amor que ambos mostraron en esta escapada. Esto luego de que se encendieron las especulaciones de que terminarían su noviazgo.

Cabe señalar que iniciaron rumores de que Galilea Montijo e Isaac Moreno presuntamente habrían terminado su relación de pareja. Sin embargo, la conductora de Hoy dejó claro que todo se tratrían de especulaciones falsas. ¡Están más felices que nunca!

Así fueron las vacaciones de Galilea Montijo con Isaac Moreno: descanso, sol y mar. / Foto: Redes sociales

Galilea Montijo publica fotos de sus vacaciones con Isaac Moreno

Galilea Montijo compartió una serie de fotografías y videos con Isaac Moreno en los que presume lo bien que la está pasando durante sus vacaciones en Puerto Vallarta, Jalisco. La conductora del programa Hoy se dejó ver relajada, bronceada y feliz mientras disfrutaba de la arena y el sonido de la playa en compañía de su pareja.

En las imágenes, Montijo aparece luciendo atuendos playeros que resaltan su estilo, mientras se toma un respiro de la rutina y se conecta con el ambiente cálido y tropical del destino. Entre tomas del cielo despejado, postales desde la orilla del mar y un mood totalmente veraniego, la también empresaria dejó claro que Vallarta es uno de sus lugares favoritos para recargarse de energía.

Y como no podía faltar, Galilea Montijo compartió uno de sus placeres cuando visita la costa: un buen plato de ceviche. Además, mostró cómo disfrutaba del clásico platillo fresco, acompañando el momento con una sonrisa que terminó contagiando a sus seguidores.

“Amo mi tierra. Gracias, moqui Isaac Moreno, por estos días llenos de bailes, cantos, risas y felicidad”, escribió en sus redes sociales la presentadora.

Galilea Montijo e Isaac Moreno disfrutan días de relajación en la playa de Jalisco. / Foto: Redes sociales

¿Qué le depara en el amor a Galilea Montijo rumbo al 2026?

Jorge Clarividente compartió en exclusiva para TVNotas su lectura sobre el futuro de Galilea Montijo rumbo al 2026, y sus palabras ya están dando de qué hablar. Según el vidente, la conductora atraviesa una etapa intensa en su vida personal, marcada por una relación afectiva muy activa, pero también por emociones que podrían desbordarse. Asegura que Galilea es celosa e insegura, aspectos que, dice, comenzarán a notarse con mayor fuerza.

De acuerdo con su visión, uno de los mayores deseos de Galilea Montijo en este momento es convertirse en madre nuevamente. El vidente destaco que ese anhelo podría llevarla a buscar opciones como la renta de un vientre o incluso la adopción, todo con la intención de fortalecer su relación y mantener a su lado a su actual pareja. Sin embargo, también advierte que, del lado de Isaac Moreno, el amor podría debilitarse con el tiempo debido al desinterés y a la diferencia de edades.

El panorama emocional tampoco sería sencillo para Galilea Montijo, ya que el vidente comentó que “a ella le veo muchas lágrimas los últimos meses de este año, debido al fallecimiento de un familiar”.

Galilea Montijo presume cuerpazo en la playa y su novio se roba suspiros. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo?

Isaac del Toro se convirtió en uno de los modelos más llamativos del momento, y no solo por su físico imponente, sino también por la vida que comparte detrás de cámaras. Originario de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, el español supo abrirse paso en el mundo del modelaje gracias a su atractivo, su disciplina y su presencia magnética frente a la cámara. Aunque hoy su rostro aparece en campañas y editoriales, su camino no comenzó precisamente en las pasarelas.

De acuerdo con diversos medios, Isaac Moreno estudió Contabilidad y cuenta con una especialización en Ingeniería Estructural, todavía no hay detalles públicos sobre la institución donde cursó sus estudios. Sin embargo, fue el modelaje lo que terminó capturando su atención y lo llevó a construir la carrera que hoy lo coloca en el ojo público.

En redes sociales, el modelo muestra un lado mucho más personal y cercano. Suele compartir fotografías de su trabajo como modelo, rutinas de ejercicio con las que mantiene su físico en forma y momentos de su día a día. Pero uno de los aspectos más significativos de su vida es su papel como padre: tiene un hijo de nueve años, a quien menciona con orgullo. Aunque mantiene su vida privada bajo cierto resguardo, deja claro que la paternidad es una parte fundamental de su historia, y un motor que lo impulsa tanto en lo profesional como en lo personal, así como su relación amorosa con Galilea Montijo.

