Galilea Montijo lanza dardo a Niurka tras señalarla por hacer uso de santería: “Yo la respeto, ella a mí no”

Galilea Montijo, una de las figuras más destacadas de la televisión mexicana, rompió el silencio sobre las especulaciones que la vinculan con la santería. La conductora de Hoy se mostró firme en su postura, expresando respeto por las creencias de los demás, pero al mismo tiempo enviando un mensaje directo a la polémica Niurka Marcos, quien la ha señalado en repetidas ocasiones.

Javier Ceriani habla del poderoso ritual de Galilea Montijo a su ex / Redes sociales / Archivo TVNotas

¿Por qué dicen que Galilea Montijo practica la santería?

Desde hace años, Galilea Montijo ha sido objeto de rumores sobre su vinculación con la santería. Aunque ella ha sido reservada respecto a sus creencias religiosas, algunos medios y figuras del espectáculo han sugerido que la conductora sigue prácticas relacionadas con un tipo de religión. En particular, se ha hablado de su participación en rituales de santería, aunque ella misma nunca lo ha confirmado abiertamente.

Los rumores sobre la santería en la vida de Montijo se intensificaron luego de que el periodista argentino Javier Ceriani, en mayo pasado, señalara para TVNotas, que la conductora había recurrido a un ritual para alejarse de su ex.

“ Mis águilas aseguran que la presentadora recurriría a babalaos, hervidos y ritos espirituales para mantenerse blindada en una industria donde, como bien se sabe, cualquiera puede volverse enemigo… incluso un ex ”, dijo Javier Ceriani.

Según Ceriani, Galilea había hecho tales cosas para alejar los malos espíritus o todo aquello que pudiera afectarla. Aunque la conductora no ha abordado directamente este tema, su respuesta a las críticas ha sido clara.

Javier Ceriani / Redes sociales

¿Qué dijo Niurka Marcos sobre el posible uso de santería que hace Galilea Montijo?

Niurka Marcos, conocida vedette y actriz cubana, habló abiertamente sobre su religión y comentó sobre la postura de Galilea Montijo, quien ha negado de manera rotunda formar parte de esta creencia.

Galilea, originaria de Guadalajara, es una de las figuras más reconocidas en el entretenimiento mexicano, destacándose por su participación en diversos programas de televisión y proyectos actoralmente.

Niurka y Galilea Montijo en pleito / Instagram

Niurka destacó que para ella ha sido una gran bendición el hecho de hablar y presumir su religión con orgullo, ya que gracias a esto ha recibido muchas bendiciones y protección. Ante esto, cuestionó el motivo por el cual Galilea opta por negar su vinculación con la religión.

Haberlos defendido y hablar de mis santos y presumirlos, me ha dado muchas bendiciones, muchas protecciones y ser muy feliz, yo sólo le digo que si le tienes fe a una religión y la ejerces pregúntate tú, Gali, ¿por qué ocultarla? Niurka Marcos

Una vez más, Niurka se preguntó si Galilea negaba su religión por vergüenza, y añadió que incluso sus santos le hacían esa misma pregunta. Lamentó que, tal vez, Galilea no haya recibido la orientación espiritual necesaria para afrontar con claridad y sinceridad su fe.

¿Cómo respondió Galilea Montijo a los señalamientos de Niurka Marcos sobre su participación en santería?

Tras los comentarios que la actriz Niurka Marcos recientemente hizo sobre las creencias religiosas de Galilea Montijo, sugiriendo que la conductora podría pertenecer a la religión santera, es ahora la conductora de Hoy quien lanza una contundente respuesta.

Yo no voy a decir nada yo respeto muchísimo cada una de las religiones, cada quién que diga lo que quiera, yo respeto mucho a la gente... he yo no sé yo la respeto mucho a ella, ella parece que a mí no mucho pero bueno que Dios la bendiga, yo respeto mucho lo que cada quien piensé y lo que cada quien quiera decir Galilea Montijo

A pesar de que las acusaciones sobre la religión que supuestamente practica la conductora la han perseguido durante un buen tiempo, ella nunca las ha confirmado y siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a quienes la señalan por estas prácticas .

