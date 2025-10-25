¿Galilea Montijo dejará el programa Hoy?: Esto fue lo que dijo la conductora sobre sus planes en España

Galilea Montijo volvió a acaparar la atención de los medios y las redes sociales tras revelar sus planes de expandir su carrera en España.. La conductora mexicana confirmó que tiene un proyecto en mente en Europa. La noticia ha generado reacciones divididas entre sus seguidores y usuarios de internet. ¿Abandonará el programa Hoy?

Te puede interesar: Critican a Ángela Aguilar por presuntamente promover violencia vicaria de Christian Nodal contra Cazzu

Galilea Montijo / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Qué planes tiene Galilea Montijo en España?

En un acercamiento con la prensa, Galilea Montijo explicó los detalles de su proyecto que tiene en España:

“Los planes siguen en puerta, siguen siendo parte de un sueño, ahí vamos agilizando. Es con una socia que ya después se los platicaré, es una mujer muy trabajadora también y a mí me encantaría. Pero son planes, que espero no sean tan lejanos. Feliz de la vida y aparte llevar nuestra cultura a otro país, es algo que me tiene también muy motivada”. Galilea Montijo

El proyecto consiste en abrir una taquería que ofrezca platillos tradicionales mexicanos en España. Montijo destacó que busca mostrar la gastronomía del país a un público internacional, integrando recetas auténticas y sabores típicos de México, aunque por el momento no se han revelado fechas ni ubicaciones exactas del negocio.

Te puede interesar: Cuauhtémoc Blanco exhibido por infiel: Su ex contrató a un paparazzi para mostrarlo ¡con las manos en la masa!

📌 La conductora mexicana GALILEA MONTIJO ahora se quiere dedicar a vender TACOS EN ESPAÑA🇪🇸



Tras fracasar vendiendo ropa china en “Mundo E”, ahora quiere abrir una taquería en Europa 😬



Dicen que el plan es “llevar el sabor de México a Europa”, pero muchos creen que solo busca… pic.twitter.com/8J30cvBJ0Z — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 24, 2025

¿Galilea Montijo dejará el programa Hoy por abrir su taquería en España?

Hasta el momento, la conductora de Hoy, Galilea Montijo no ha informado que vaya a dejar el matutino por el proyecto de la taquería. La conductora únicamente señaló que se trata de planes en desarrollo y que todavía no existe una fecha definida para concretarlos, por lo que no ha anunciado cambios en su agenda laboral dentro de la televisión mexicana.

Montijo explicó que el emprendimiento se encuentra en una fase inicial y que su intención es trabajar en conjunto con una socia. Sin embargo, no mencionó una salida del matutino ni una pausa en su carrera televisiva. La conductora ha mantenido una presencia constante en Hoy durante años, por lo que cualquier decisión relacionada con su participación en el programa tendría que ser confirmada de manera oficial tanto por ella como por la producción. Al momento, no existe tal información.

Te puede interesar: Wendy Guevara despotrica contra Adrián Marcelo tras críticas a LCDLFM: “Está traumado”

YT: Hoy

¿Galilea Montijo se mudará a España para vivir con su novio Isaac Moreno?

Durante una entrevista en el programa Siéntese quién pueda, Galilea Montijo habló abiertamente sobre su relación con el modelo español Isaac Moreno y los planes que podrían tener como pareja. La conductora del matutino Hoy no negó la posibilidad de mudarse a España en algún momento, señalando que tanto ella como Isaac tienen una conexión especial con Madrid y que sería un lugar donde se sentirían cómodos viviendo juntos.

Galilea explicó que, por ahora, no existen planes concretos de mudanza ni una fecha establecida. La presentadora aseguró que actualmente se encuentra enfocada en disfrutar su relación y su vida personal día a día, sin presión y sin acelerar ningún proceso. También recordó que su vida y su hijo se encuentran en México, por lo que cualquier decisión a futuro tendría que tomarse con calma y diálogo.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si le gustaría establecerse en Europa, Galilea fue clara:

“Me encantaría. Sí, Madrid nos gusta mucho”. Galilea Montijo

Sus declaraciones hicieron crecer la especulación en redes sobre un posible cambio de residencia y la posibilidad de que eventualmente deje el programa Hoy. No obstante, la conductora no anunció ninguna salida del matutino y reiteró que, por el momento, está concentrada en disfrutar el presente y fortalecer su relación con Isaac.

Te puede interesar: Galilea Montijo revela “mala” actitud de Facundo durante la final de La casa de los famosos México 2025