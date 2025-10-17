Critican a Ángela Aguilar por presuntamente promover violencia vicaria de Christian Nodal contra Cazzu

La polémica entre Christian Nodal y Cazzu continúa generando titulares. Lo que comenzó como un proceso legal por la custodia y pensión de su hija ha derivado en una serie de declaraciones, comunicados y acusaciones públicas que no solo involucran a ambos artistas, sino que ahora colocan a Ángela Aguilar en el centro del debate.

La cantante mexicana, pareja actual de Nodal, se ha convertido en blanco de ataques en redes sociales, donde cientos de usuarios la acusan de presuntamente promover o apoyar conductas que podrían ser catalogadas como violencia vicaria.

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Cazzu?

El conflicto entre los intérpretes se intensificó luego de que, el pasado miércoles, la defensa legal de Christian Christian Nodal acusara a Cazzu de presuntamente falsear información ante los medios para perjudicar la imagen del cantante. El equipo legal de Nodal difundió un comunicado en el que sostuvo que el cantante cumple con todas sus obligaciones económicas y que el acuerdo de manutención supera lo estipulado por la ley argentina. Asimismo, señalaron que la difusión de versiones contrarias podría afectar emocionalmente a la hija de ambos, al exponerla innecesariamente en la esfera mediática.

Dichas afirmaciones fueron rechazadas por la argentina durante su presentación en el Auditorio Nacional, donde Cazzu reafirmó que, como muchas madres solteras, “no recibe ayuda, sino ataques”.

Las declaraciones de Cazzu, sin embargo, han tenido un fuerte eco en redes sociales y en diversos medios de comunicación, donde se reavivó la discusión sobre la relación que ambos mantuvieron y los supuestos obstáculos legales para que la artista viaje con su hija fuera de Argentina.

¿Por qué Ángela Aguilar está siendo señalada de violencia vicaria en medio del conflicto de Christian Nodal y Cazzu?

La figura de Ángela Aguilar quedó involucrada tras la declaración pública de Cazzu, ya que algunos usuarios en Instagram y TikTok la acusaron de presuntamente respaldar las decisiones legales de su pareja. Diversos comentarios apuntaron que la cantante “guarda silencio” ante una situación que, según usuarios, debería generarle empatía por “sororidad”. Mensajes como:



“¿Por qué permites que tu esposo actúe de esa manera?”,

“Fomentas solamente más violencia” y

“Cuando seas madre vas a entender el dolor que hoy causas”

Cabe destacar que Ángela Aguilar ya había limitado los comentarios en sus redes sociales desde noviembre de 2024 en Instagram tras recibir una ola de mensajes negativos relacionados con su relación con Christian Nodal. Y en marzo de 2025, la cantante volvió a restringir los comentarios en publicaciones específicas luego de nuevas críticas por el lanzamiento de una canción de Cazzu, mientras que en otras publicaciones los mantuvo activos. Esto podría sugerir que Aguilar mantiene esta configuración de forma intermitente desde hace tiempo y no como una reacción reciente al actual conflicto mediático.

Tras lo videos que circulan en redes sociales donde se compilan fragmentos de declaraciones previas de Cazzu, los usuarios han evidenciado supuestas actitudes de control o represalia por parte de Christian Nodal. Un ejemplo destacado fue su participación en el pódcast Se regalan dudas, donde la cantante señaló las dificultades que enfrentó para que su hija pudiera salir de Argentina sin obstáculos legales. Además de estas publicaciones, grupos de usuarias manifestaron que el silencio de Ángela Aguilar frente a las acciones de su esposo se interpreta como falta de sororidad y violencia vicaria, que su aparente apoyo a Nodal la convierte, para muchos, en parte de un proceso que afecta directamente a Cazzu y a su hija.

¿Qué han dicho Christian Nodal y Cazzu tras las acusaciones de violencia vicaria en redes?

Mientras Ángela Aguilar optó por mantenerse en silencio ante los comentarios, Christian Nodal compartió una historia en su cuenta de Instagram que se interpretó como una indirecta: “Una peda, una llorada y luego a lo que sigue”. Sin embargo, Nodal publicó la historia también como parte de la promoción de su nuevo tema musical, lo que demuestra que, a pesar de la tensión mediática y los conflictos personales, mantiene activa su carrera artística.

Por su parte, Cazzu reafirmó durante su segunda noche en el Auditorio Nacional que su prioridad es su hija y que continuará “criada en el amor y la independencia”. La cantante aprovechó el momento para dedicar una canción “a todas las mamás que crían solas a sus hijos”, lo que fue aplaudido por sus fans y interpretado por algunos sectores como una respuesta indirecta a la defensa legal de Nodal.

