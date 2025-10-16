Cazzu rompe el silencio y ¿lanza contundente respuesta vs Nodal?: “No recibo ayuda, sino recibo ataques”

‘La Jefa’ volvió a acaparar los reflectores, pero esta vez no por su música. Cazzu respondió a las recientes declaraciones de Christian Nodal, quien señaló, a través de un comunicado de sus representantes legales que, aunque no existe un acuerdo legal, cumple con una pensión superior a la establecida por la ley argentina para su hija.

Ahora, la “Jefa del trap” dejó claro que su versión de los hechos es muy distinta, encendiendo nuevamente la polémica en torno a su separación y la responsabilidad del cantante en la crianza de su hija. ¿Qué le contestó la intérprete de ‘Nada’?

Cazzu enfrentó las declaraciones de Nodal sobre la manutención de su hija durante su concierto en el Auditorio Nacional. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: ¿Christian Nodal y Ángela Aguilar van a terminar? El cantante lanza canción y las redes explotan

¿Cazzu le respondió a Nodal en su concierto en el Auditorio Nacional?

Durante su segundo concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (CDMX) la noche de hoy, miércoles 15 de octubre, Cazzu usó el escenario ¿para responder a su expareja Christian Nodal?

Antes de interpretar Inti, el tema que escribió en honor a su hija, la cantante argentina decidió detener el show y enviar un poderoso discurso que fue señalado por usuarios como un mensaje a Christian Nodal, luego de que su equipo legal aseguró públicamente que cumple con la manutención de su hija sin necesidad de un acuerdo legal y que no le niega a la menor de edad viajar junto a su madre.

“Esta canción que viene a continuación, la quiero dedicar diferente esta noche. Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, igual que muchas de ustedes, no solo no recibo ayuda, sino recibo ataques”, dijo la interprete de La cueva y Loca, a lo que el público respondió con gritos y aplausos, respaldando el sentir de la artista.

Cazzu / Instagram: @cazzu

La intérprete de Nena trampa continuó su discurso reflexionando sobre la fuerza que nace de la maternidad y la lucha diaria:

“Antes yo confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha y cuando recibí el apoyo de todos ustedes supe que tenía un refugio para seguir luchando. Cuando se trata de nuestros hijos, nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba”. Cazzu

“Cuando yo hablo de mi vida y mi situación lo hago como mamá porque cuando una es madre el amor de un hombre importa un carajo. Es injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que me están regalando, pero es preciso y necesario que sepan que esta lucha es de todas nosotras” destacó la cantautora.

Además, agregó que “mientras la injusticia y la tristeza nos oprime el pecho, sabemos encontrar un bálsamo en nuestros hijos y otro bálsamo para el corazón en la música”.

“Por eso esta canción que fue escrita con tanto amor, quiero que esta vez no sea un regalo para mí, quiero que esta vez sea mi regalo para todas ustedes y que esta canción les recuerde que para ser combativas hay que tener corazón, mucho corazón”, expresó Cazzu frente a un Auditorio Nacional lleno, con la voz entre la emoción y la determinación.

La artista continuó su mensaje con una dedicatoria que tocó fibras profundas: “Para todas las madres que luchan, para las hijas de madres que les tocó luchar y esas hijas que se convirtieron en madres que ahora les toca luchar y para todas ustedes desde lo más profundo de mi corazón y para todos sus hijos”. El público estalló en aplausos y, tras unos segundos de silencio, Cazzu dio inicio a Inti, el tema más personal de su repertorio, con el que selló una de las noches más conmovedoras de su carrera.

No te pierdas: Cazzu rompe el silencio ¿Nodal le fue infiel con Ángela Aguilar?: “No iba a ser la primera vez”

¿Cazzu ha mentido sobre Christian Nodal y su papel como padre?

Hace algunas horas, Christian Nodal, a través de un comunicado emitido por su abogado, respondió a todos los señalamientos de su exnovia, Cazzu. En primer lugar, se aclara que, pese a no existir un “acuerdo legal”, el cantante da hasta más pensión de la establecida por la ley de Argentina, por lo que “cualquier versión es falsa” y solo perjudica “emocionalmente” a la menor.

También sostiene que jamás ha negado que la pequeña viaje con su madre, incluso cuando esta última, en ocasiones, no le notifica. De igual manera, resalta que su cliente siempre ha tenido las mejores intenciones para llegar a un acuerdo que beneficie a la niña.

“Por otro lado, la madre de la pequeña ha hablado públicamente sobre una de las mediaciones que se llevó a cabo en los últimos meses. Estos son procesos de carácter confidencial y protegidos por la ley argentina, y su divulgación pública constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento. Cabe destacar que el proceso judicial familiar en Argentina de mi representado Christian Jesús González Nodal, fue atendido por otro abogado, quien jamás tuvo contacto presencial con la madre, ya que todas las audiencias se realizaron de manera virtual (vía Zoom); nunca la vio a los ojos porque hablaba a través de una computadora. Tanto el abogado como mi representado actuaron siempre con las mejores intenciones”. Abogado de Christian Nodal.

Mediante el comunicado de los abogados de Nodal, se le hace un llamado a Cazzu para que deje de “generar polémica” usando los “temas familiares”, resaltando que eso solo daña la salud emocional de la niña.

“Estos temas familiares no deberían usarse para generar polémica bajo el pretexto de concientizar y mucho menos cuando, bajo ese mismo intento, se recurre a la mentira o a versiones distorsionadas de los hechos, ya que ello solo prolonga el conflicto y daña a la menor”, se indicó.

Cazzu aprovechó su segundo concierto en el Auditorio Nacional para aclarar la situación con Nodal. / Foto: Ocesa

No te pierdas: ¿Christian Nodal habría amenazado a sus padres para que no vieran a Cazzu o a su nieta? Esto aseguran

¿Qué dice Cazzu sobre la supuesta infidelidad de Christian Nodal con Ángela Aguilar?

Durante su llegada a México y frente a medios de comunicación que la recibieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Cazzu se refirió a la polémica en torno a su relación con Christian Nodal y dejó claro que no acudiría a los medios para contar su versión, como lo hizo el sonorense con Adela Micha para La saga, donde compartió diversos detalles sobre su ruptura y matrimonio con Ángela Aguilar, que recientemente celebró su cumpleaños 22.

“No, en verdad no, cuando uno tiene una relación y de un determinado tiempo, pasan tantas cosas, se comparten tantas cosas con las familias de cada uno, que a mí eso más me dolió, como sentir que yo compartí tanta intimidad con alguien y, de repente, contarla tan rara, tergiversada y partida, eso genera confusión en la gente, pero yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia, de nuestra relación, yo guardo lo mejor, lo he querido muchísimo, lo quise mucho” Cazzu

Respecto a la supuesta infidelidad, Cazzu fue enfática sobre los hechos y la manera en que ella los vivió, incluso recordó cuando contó en el podcast PLP que no estaba enterada de los hechos, contradiciendo las declaraciones de Ángela Aguilar, quien en otra entrevista mencionó que todos estaban enterados y que no se rompió ningún corazón por su relación con Nodal.

Nodal / Redes sociales

A la par, agregó que le gustaría que estas declaraciones fueran las últimas que da respecto al tema, pues, mencionó “finalmente somos una ventana de muchas de las realidades, estoy muy agradecida por el cariño que se me ha dado, seguiremos adelante, yo estoy bien, no creo que sea lo peor que le haya pasado a alguien, la verdad me siento bien y pienso que quedan un montón de dudas por desatar y así es la vida”.

Finalmente, la cantante aclaró que no le interesa centrarse en fechas ni teorías sobre el inicio de la relación entre Nodal y la integrante de la dinastía Aguilar: “Esas cosas no tenemos ideas, son teorías que no podemos comprobar.

No te pierdas: Cazzu detiene su concierto y lanza fuerte mensaje a sus fans: “Basta de odio” ¿Estaba enojada?