¡Christian Nodal regresa al reclusorio! Revelan que Universal Music vuelve a la carga contra el cantante

Christian Nodal, cantante de regional mexicano, ya envuelto en un escándalo mediático por su matrimonio con Ángela Aguilar, enfrentará nuevamente a Universal Music en los tribunales, aún después de que un juez presuntamente fallara a su favor hace apenas algunas semanas. ¿Por qué?

¿Por qué Christian Nodal y Universal Music entraron en una batalla legal?

El enfrentamiento legal entre Christian Nodal y Universal Music se originó en 2021, cuando el cantante decidió separarse del sello que impulsó su carrera para firmar un nuevo contrato con Sony Music.

Tiempo después, Universal señaló al artista y a su familia de haber alterado al menos 32 contratos, con los que presuntamente intentaron adjudicarse los derechos de obras cuyo registro original correspondía a la disquera.

Pese a que los familiares de Nodal entregaron documentación para respaldar que las composiciones pertenecían al esposo de Ángela Aguilar, la compañía argumentó que esos papeles presentaban anomalías y que podrían constituir un posible fraude.

La defensa del intérprete, por su parte, ha reiterado que esto responde a un intento de Universal por conservar regalías y obstaculizar la autonomía profesional del creador de “Adiós amor”.

¿Por qué Universal Music apeló el fallo a favor de Christian Nodal?

Apenas unos días después de que un Juez de Control Federal determinara que ni Christian Nodal ni sus padres serían vinculados a proceso por la supuesta falsificación de documentos, Universal Music confirmó que no está dispuesta a dejar el tema en el pasado.

De acuerdo con información revelada por De primera mano, la disquera interpuso un recurso de apelación contra la determinación del 19 de noviembre de 2025, dictada por la jueza Diana Selene Medina Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente.

El documento oficial, fechado el 28 de noviembre, confirma que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la asesoría jurídica privada de Universal Music presentaron promociones para continuar el litigio. En este proceso, la familia Nodal (Silvia Cristina Nodal Jiménez, Jesús Jaime González Terrazas y Christian Jesús González Nodal) vuelve a quedar bajo la lupa.

El cantante había acudido personalmente al Reclusorio Oriente para conocer el fallo inicial, celebrando junto a sus padres el anuncio de que estaban “libres” y sin vinculación. Sin embargo, la batalla está lejos de terminar. La apelación devuelve el caso al carril judicial, donde Universal presuntamente buscaría sustentar nuevamente sus acusaciones.

Para muchos, esta táctica era algo lógico y esperado por parte de Universal Music, y es casi un hecho que se volverá a ver a Christian Nodal de visita a los juzgados.

¿Cuál es la millonaria suma que presuntamente Universal Music le pide a Christian Nodal?

Según información presentada por la abogada Marce Torres en compañía del periodista Javier Ceriani, Universal Music presuntamente estaría demandando a Christian Nodal una supuesta compensación cercana a los 30 millones de pesos como reparación del daño.

Va a seguir el litigio en materia civil, o sea, en materia de derechos de autor. Ellos van a seguir, creo que están alegando alrededor de 30 millones de pesos, los que dicen que Nodal les debe hasta la fecha o los que invirtieron también en relación a la producción de la música que hizo con Universal. Marce Torres, abogada.

La demanda también hace referencia a un contrato presuntamente firmado por Silvia Cristina Nodal en el que, de acuerdo con Universal, se habrían cedido derechos de autor esenciales para la explotación comercial de varias de las canciones involucradas en el litigio.

Mientras el litigio sigue su curso, y de acuerdo con Marce Torres, Universal Music presuntamente habría detenido el pago de las regalías correspondientes a los siguientes álbumes:



En estos tres discos hay grandes éxitos como: “Probablemente”, “Te fallé”, “No te contaron mal” y “Dime cómo quieres”.

