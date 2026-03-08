Carlos Trejo señalado de desvivir animales y violentar a menores de edad, ¿confirman demanda en su contra?

El nombre de Carlos Trejo vuelve a estar en tela de juicio. En esta ocasión no fue por algo relacionado con la muerte de su exesposa, Sofía Cacheux, sino por el testimonio de una expareja que no solo lo señala por supuesto maltrato, sino que también lo culpa de haber perdido a su bebé y asegura que el llamado ‘Cazafantasma’ es tan violento que hasta atenta contra la vida de los animales”.

¿Quién es la exnovia de Carlos Trejo que lo acusa de violencia y de matar animales?

Hace aproximadamente 20 años, Carlos Trejo tuvo una relación con Yatana, una cantante y actriz que actualmente se encuentra alejada de la industria artística. Ambos llegaron a vivir en la famosa casa de ‘Cañitas’. Él decidió cuidar a la hija de ella como si fuera suya y todo parecía ir bien al principio.

Su romance terminó de forma abrupta, en medio de acusaciones de violencia, las cuales siempre fueron negadas por Carlos Trejo. El asunto no llegó a un ámbito legal.

En su momento, Trejo llegó a decir que, presuntamente, Yatana llegó a ser bailarina y trabajadora sexual. También aseguró que su expareja hacía rituales y estaba fuertemente vinculada con la brujería.

Parecería que el asunto solo quedó en acusaciones mediáticas. No obstante, recientemente volvió a surgir el tema luego de que Yatana y su hija Danielle, quien ahora tiene 23 años, dieran detalles inéditos sobre la presunta violencia que vivieron junto a Carlos.

¿Carlos Trejo será demandado por la supuesta violencia en contra de su ex, Yatana?

En una emisión reciente del programa ‘Todo para la mujer’, Yatana reiteró la supuesta violencia que vivió al lado de Carlos Trejo. Afirmó que, en una ocasión, él la habría golpeado tan fuerte que la mandó al hospital y provocó que perdiera a su bebé.

“Golpes, mi amor. Yo estaba esperando un hijo y lo perdí. Tú me dirás si fueron caricias o qué fue. Esto no fue un circo para mí; nunca lo fue. Hicieron un circo y todavía quieren hacer un circo. Mi hija me dijo: ‘Tú no quieres hablar de eso, pero ¿qué crees? Yo soy un testigo presencial’. Tenía cinco años (en ese entonces)”, dijo.

Al tomar la palabra, Danielle expresó estar harta de la forma en la que la gente “engrandece” a Carlos, pues es una persona sumamente “violenta”. Sostuvo haber visto cómo su mamá, presuntamente, fue agredida en varias ocasiones por Trejo. También sostuvo que él la golpeó cuando intentaba defender a su mamá. Esto, cuando apenas tenía unos 5 años, aproximadamente.

“Recuerdo el día que justo mi mamá perdió a mi hermanito. Ella tenía cuatro meses de embarazo; ya sabíamos que iba a ser varoncito. Fue un seis de enero y mi mamá estaba poniendo la rosca. Yo iba bajando de mi cuarto cuando él (Trejo) llegó histérico. Lo único que recuerdo es que me estrellé contra una pared (cuando intenté defenderla) y me morí del susto. No sé si conozcan Cañitas, pero en la entrada está la figura de una Virgen y lo único que hice fue que me fui a vomitar ahí, aterrorizada porque mi mamá estaba siendo golpeada.” Hija de Yatana

Al cuestionarle si se planea una demanda en su contra, Yatana no confirmó, pero tampoco lo negó. Tan solo respondió que “en su momento se sabrá”, algo que para muchos fue una forma de decir que, al menos, ya se está contemplando.

¿Carlos Trejo desvive animales? Esto dicen Yatana y su hija

Durante la conversación, Yatana recordó que, al principio, Carlos Trejo fue muy amable con ella y su hija. Incluso el ‘Cazafantasmas’ la sorprendía yendo por Danielle a la escuela. No obstante, las cosas cambiaron poco a poco y la celebridad, supuestamente, comenzó a mostrar su “lado violento”.

Por su parte, la hija de Yatana reveló que, en ese entonces, se dedicaban a rescatar animales de la calle, los cuales, presuntamente, eran as3...sinados por Trejo.

“Fuimos despojados de todo, de mis juguetes, de muebles. Incluso es fuerte que mencione esto, pero nosotras somos rescatistas; amamos a los animales y él se atrevió a quitarles la vida a nuestras mascotas”, dijo Danielle al borde de las lágrimas.

Para finalizar, Yatana dejó claro que siempre luchará por su familia y dijo no estar dispuesta a que la difamen en el futuro: “No tengo miedo. Yo no tengo nada que decir más que soy una hija de Dios”, concluyó.

Hasta el momento, Carlos Trejo no se ha pronunciado ante estas acusaciones. Sin embargo, en reiteradas ocasiones ha asegurado que no es un hombre que maltrate a las mujeres.

