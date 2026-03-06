Carlos Trejo llama “ardido” a Alfredo Adame y asegura inventó rumores de VIH ¿por descubrir que su hijo es gay?

La eterna guerra mediática entre Carlos Trejo y Alfredo Adame vuelve a encenderse con nuevas declaraciones que han desatado polémica. El llamado “Cazafantasmas” respondió a los señalamientos del actor, quien en distintas ocasiones ha insinuado que presuntamente la primera esposa de Trejo murió de VIH y que él mismo podría padecer la enfermedad.

En entrevista con TVNotas, Trejo no solo negó categóricamente esas versiones, sino que arremetió contra su rival y lo llamó “ardido”. Según el escritor de Cañitas, el origen del conflicto tendría un trasfondo personal mucho más delicado, pues asegura que Adame comenzó a difundir esos rumores después de que él descubriera algo sobre su familia. ¿Qué pasó? ¡Entérate de los detalles!

Carlos Trejo y Alfredo Adame / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Por qué Carlos Trejo llamó “ardido” a Alfredo Adame y lo acusó de inventar rumores de VIH?

En entrevista TVNotas, Carlos Trejo reaccionó con dureza a las versiones que lo vinculan con el VIH y que aseguran que su primera esposa murió de esta enfermedad. El escritor afirmó que esas declaraciones surgieron por resentimiento personal de su rival.

Según Trejo, el conflicto habría escalado después de que él revelara algo muy íntimo sobre la familia del actor:

“Este señor está ardido porque le descubrí que su hijo era gay y que, posiblemente, él es el que tenía sida” Carlos Trejo

El autor también criticó que se utilice una enfermedad grave para atacar públicamente a alguien y aseguró que ese tipo de acusaciones son denigrantes para las personas que realmente viven con VIH.

“Independientemente de este dime y direte, es verdaderamente bajo, porque hay muchas personas que tienen esta enfermedad y que lo están utilizando estos pseudo-reporteros y este enfermo para tratar de humillar a la gente que tiene esta terrible enfermedad”, dijo.

Trejo insistió en que él se encuentra completamente sano y que incluso estaría dispuesto a realizarse pruebas médicas para terminar con las especulaciones.

Carlos Trejo “Yo estoy sano. Pueden hacerme el examen que quieran. Me he hecho varios, porque cuando voy a hacer un reality siempre me piden exámenes de todo y obviamente estoy perfectamente sano”.

Carlos Trejo / Foto: Redes sociales

¿Cómo murió realmente Sofía Cacheux, primera esposa de Carlos Trejo, según su testimonio?

Para Carlos Trejo, la historia médica de Sofía Cacheux es clara: complicaciones de salud severas y un tumor cerebral que no pudo ser operado. En entrevista explicó que el proceso incluyó muchos estudios con resultados variables, incluidos análisis de VIH, pero que la evolución que la llevó al final fue el tumor y una pérdida de peso extrema.

Carlos Trejo “Hay un acta de defunción. Fue un tumor en la cabeza. Claro que no (nunca tuvo SIDA). Vamos a suponer que fuera así, ¿qué pecado hay?, ¿hay una muerte que haya provocado? Todas las personas tienen derecho a vivir y a morir con dignidad”.

Trejo agregó que, al paso del tiempo, se hicieron múltiples pruebas de cáncer, leucemia y VIH con resultados distintos entre positivos y negativos, sin que se hubiera podido establecer un único motivo exacto del fallecimiento. Su relato insiste en que lo determinante fue el tumor en el cerebro, que terminó por cerrar la batalla cuando Sofía tenía apenas 28 años.

“En el libro de Cañitas lo menciono. Ahí se hicieron muchos análisis, muchos exámenes. Ella tiene fallecida más de 30 años… bajó mucho, mucho, mucho de peso al momento que se le hizo un tumor en su cerebro que era imposible poder operar. Eso fue lo que la llevó al término de su vida”. Carlos Trejo

La polémica creció porque Adame ha sostenido en varias ocasiones que presenta documentos del acta de defunción y ha alimentado la narrativa del SIDA como causa. Frente a ello, Trejo califica de “grosería” que lo acusen de un asesinato que él niega y remarca que jamás contagió a su exesposa.

Alfredo Adame y Carlos Trejo / Redes sociales

¿Carlos Trejo toma los chismes de Alfredo Adame como inspiración para la próxima pelea en Ring Royale?

El pleito Carlos Trejo vs. Alfredo Adame es de las más esperadas en Ring Royale el próximo 15 de marzo, Trejo asegura que tras el chismero tiene mas motivos para enfrentarse a Adame y prometió que no será una simple exhibición. Su postura no es precisamente conciliadora.

“No, yo no voy a pelear. Yo voy a exterminar. Me estoy preparando para exterminar a esta plaga… Fin va a ser cuando te extermine. Ahorita puedes decir lo que quieras.”

Cuestionado sobre si piensa “desvivirlo”, Trejo rechazó ese extremo, pero no descartó que Adame termine en el hospital. Aclaró que será un evento deportivo pagado, aunque lanzó un recordatorio polémico sobre una placa en la cabeza de su contrincante y aventuró que será “interesante” ver “hasta dónde llega esa placa”.