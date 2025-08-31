¡Carlos Trejo acepta pelear con Alfredo Adame “por el puro placer de destrozarlo”!

Carlos Trejo volvió a encender la polémica al aceptar el reto de Alfredo Adame para enfrentarse en una pelea, pero con una condición muy clara. Ahora, con el reto sobre la mesa, los fans del chisme y el espectáculo se preguntan si esta vez sí veremos a Trejo y Adame enfrentarse como se debe.

¿Alfredo Adame retó a Carlos Trejo para pelear en Supernova Strikers 2?

La primera edición de Supernova Strikers en México fue un éxito rotundo, comparado incluso con eventos como Velada del Año de Ibai Llanos. Con combates de alto nivel y lleno total, influencers y fanáticos esperaban con ansias la segunda edición.

En medio de esta expectativa, Alfredo Adame sorprendió a todos al retar públicamente a Carlos Trejo. Con una publicación en su cuenta de X, el actor mexicano compartió una foto donde ambos aparecen con guantes de box y escribió: “¡Háganlo oficial, o qué? Y sin careta”.

La propuesta se volvió viral y dividió opiniones: mientras algunos celebran la posibilidad de ver a estos rivales enfrentarse, otros recuerdan los múltiples intentos fallidos de concretar la pelea.

¿Carlos Trejo aceptó pelear en Supernova Strikers con Alfredo Adame?

Aunque Alfredo Adame propuso que la pelea se realice en el evento Supernova Strikers, Carlos Trejo no está interesado en convertir el enfrentamiento en un espectáculo mediático. Él quiere que sea algo más crudo, más real, más callejero. Así lo dijo en una entrevista en el programa La taquilla de René Franco.

“No sería para una empresa, yo se lo dije, si lo que quieres es quitarte lo caliente, pues nos vemos en una plaza pública, nos subimos y no cobramos nada. Simplemente por el placer de destrozarlo”, afirmó el investigador paranormal.

Trejo incluso aseguró que no necesita mucho tiempo para vencer a Adame: “Solo necesito un par de minutos con él en el ring. Sé dónde pegar y tan lo sabe que por eso me corre”.

Eso sí, no le molestaría que haya público: “Que vaya quien quiera, nadie cobra un centavo, nadie paga nada, nada más por el gusto. Yo creo que estamos muy grandes para hacerle al payaso”.

¿Por qué Carlos Trejo quiere pelear con Alfredo Adame?

Durante una entrevista Carlos Trejo dejó claro que no busca fama ni dinero con esta pelea, sino ajustar cuentas con quien considera su enemigo de años.

“Ya se la ganó, han sido muchos años. No ha sido una vez, me acuerdo que hace muchos años lo agarré, iba subiendo las escaleras eléctricas y le tumbé toda esta parte de la dentadura”, reveló Trejo, dejando claro que el conflicto no es nuevo.

Además, aseguró que Alfredo Adame le tiene tanto miedo que ha evitado encontrarse con él en varias ocasiones: “Tal miedo me tiene que me puso dos órdenes de restricción. Cuando, por ejemplo, ha estado comiendo en algún lugar y por la casualidad llego yo, los meseros me lo han dicho: ‘se acaba de ir, ni siquiera pagó la cuenta’”.

Trejo también lanzó fuertes declaraciones sobre el estado mental de Adame: “Es una persona que no razona, que no está coherente de su propia realidad”, dijo, aunque eso no le impide querer enfrentarlo físicamente.

💰 Carlos Trejo sobre pelear con Alfredo Adame 💰“Si fuera por una empresa seria y con seis ceros de por medio, ya me subiría al ring sin pensarlo”. 👊🔥#CarlosTrejo #AlfredoAdame #ReneFranco #LaTaquilla pic.twitter.com/qfrKETqYhI — La Taquilla con René Franco (@La_Taquilla) August 28, 2025

¿Por qué Alfredo Adame y Carlos Trejo se odian desde hace años?

La historia entre estos dos personajes del espectáculo mexicano es digna de una telenovela. Según Carlos Trejo, todo comenzó cuando ambos tenían programas de televisión. Él conducía Nuestra casa, y Adame le propuso trabajar juntos en otro proyecto. Como Trejo no podía, Adame contrató a su hermana para hacer investigaciones paranormales.

“El pleito comenzó cuando agredió a mi familia. Mi hermana y el señor hicieron un complot en mi contra”, contó Trejo en entrevista con Shanik Berman.

Carlos Trejo advierte a Alfredo Adame / IG: @ct_caza / @alfredoadame.goldenboy

Por su parte, Alfredo Adame tiene otra versión. Él asegura que Trejo se molestó porque su programa La mesa de Adame tuvo más éxito. Desde entonces, las acusaciones han ido escalando: presuntos vínculos con el narcotráfico, amenazas, y hasta intentos de agresión en conferencias de prensa.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el abogado de Trejo confrontó a Adame por no presentarse a una pelea pactada. El actor intentó golpear al escritor, pero ambos fueron separados antes de que la situación se saliera de control.

Hasta ahora, Alfredo Adame no ha dado réplica a Carlos Trejo… ¿Será que ya le dio miedo?