La granja VIP: ¿Quién será el próximo eliminado? Así irían las votaciones hoy domingo 23 de noviembre

‘La granja VIP’ vivirá momentos de tensión dentro de unas horas. Y es que se llevará a cabo una nueva gala de eliminación, en la que se dictaminará al sexto expulsado del reality. Muchas cosas han pasado a lo largo de esta semana y el público ha dejado clara su postura sobre qué granjero quiere fuera del reality.

Recordemos que los nominados de esta semana en ‘La granja VIP’ son:

Kim Shantal (por el legado de Manola Díez)

Alfredo Adame (por la Asamblea)

Kike Mayagoitia (por el huevo dorado)

Eleazar Gómez (traición de Sergio Mayer Mori)

César Doroteo ‘Teo’ (traición de Eleazar Gómez)

Checa: La granja VIP: Eleazar Gómez explota contra César Doroteo ‘Teo’; lo acusa de hipócrita y hasta lo amenaza

¿Qué pasó en la sexta semana de ‘La granja VIP’?

Aunque muchos acontecimientos se suscitaron durante la sexta semana de ‘La granja VIP’, hubo dos en especial que llamaron la atención del público: la pelea entre Alfredo Adame y ‘la Bea’, y la discusión acalorada entre Eleazar Gómez y César Doroteo ‘Teo’.

El primer hecho ocurrió el pasado 18 de noviembre. Una dinámica de pastelazos se salió de control y Alfredo Adame se le fue con todo a ‘la Bea’. El actor no solo la tachó de “mentirosa”, sino que también la habría insultado. Este pleito salió a colación durante la Asamblea, en la que Adame le dejó claro a la comediante que no se disculparía.

No fue hasta la fiesta del pasado viernes 21 de noviembre en la que ambos pudieron limar asperezas. Si bien no hubo una disculpa como tal por ninguna de las partes, los dos acordaron dejar este asunto en el pasado y seguir llevándose bien.

En este evento, también se suscitó la discusión entre Eleazar y ‘Teo’. El actor, aparentemente bajo el influjo del alcohol, le reclamó al influencer por hablar con Sergio Mayer Mori sobre lo que ellos habían platicado previamente.

Si bien el creador de contenido trató de no caer en provocaciones, Eleazar no paró y, sin razón aparente, le dijo que no representaba a la comunidad LGBT+. Antes de que las cosas se salieran de control, Fabiola Campomanes, quien es la ‘Capataz’ de la semana, los mandó a dormir.

Pelea César Doroteo y Eleazar Gómez en La granja VIP / Redes sociales

No te pierdas: Jawy Méndez: la razón de su matrimonio secreto, entrevista del ‘Mitangrit de Horacio Villalobos’ de TVNotas

¿Cómo van las votaciones de ‘La granja VIP’ hoy domingo 23 de noviembre?

De acuerdo con diversas encuestas que se han realizado en redes sociales, el granjero que contaría con mayor apoyo sería Eleazar Gómez, con un 33%. Después, le seguiría Alfredo Adame y César Doroteo ‘Teo’ con un 30% y 18% respectivamente.

Según esto, Kike Mayagoitia sería el eliminado de esta semana, pues solo tiene 8% de apoyo, mientras que Kim Shantal tiene el 11%.

Cabe destacar que esto no es algo oficial y solo se sabrá quién es el nuevo expulsado hasta la gala de esta noche de ‘La granja VIP’. Recordemos que, hasta ahora, seis participantes han dejado la competencia:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Jawy Méndez

Lolita Cortés (por voluntad propia)

Manola Díez

Supuestos votos sexta semana de La granja VIP / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la sexta gala de eliminación de ‘La granja VIP’?

La sexta gala de eliminación de ‘La granja VIP’ se llevará a cabo hoy domingo 23 de noviembre, a las 8 pm. Se podrá sintonizar por el canal de Azteca UNO, así como por Disney+, aplicación en la que también se puede ver el famoso 24/7.

Estos son los habitantes que siguen en competencia:

Alfredo Adame

Sergio Mayer Mori

La Bea

César Doroteo ‘Teo’

Eleazar Gómez

Lis Vega

Fabiola Campomanes

Kike Mayagoitia

Kim Shantal

Alberto del Río ‘el Patrón’

Mira: Natália Subtil se niega a que su hija aparezca en La granja VIP con Sergio Mayer Mori: “No participará”