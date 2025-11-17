La granja VIP: ¿Quién es el eliminado este domingo 16 de noviembre?

La tensión crece dentro de La granja VIP rumbo a la gala de este domingo 16 de noviembre, donde se definirá al quinto eliminado de la competencia. Luego de una semana llena de estrategias, giros inesperados y un “viernes de traición” que movió por completo el tablero, cuatro participantes quedaron expuestos a la decisión del público: Manola Díez, Alfredo Adame, Teo (César Doroteo) y Eleazar Gómez.

Te puede interesar: ¿Teo abandonará La granja VIP por culpa de Eleazar Gómez?: “Ya me harté”

Hoy es el estreno de La granja VIP / Captura de pantalla

¿Qué pasó el viernes de traición en La granja VIP?

La semana estuvo marcada por una de las dinámicas más comentadas de La granja VIP: el llamado viernes de traición, una mecánica en la que los participantes pueden salvar y, al mismo tiempo, colocar en riesgo a sus propios compañeros. Esta dinámica suele generar tensiones internas, ya que obliga a los granjeros a tomar decisiones estratégicas que afectan directamente las nominaciones.

Tras una jornada llena de tensión, Sergio Mayer Mori decidió salvar a Lis Vega, sacándola de la placa de nominados. Su lugar fue ocupado por Alfredo Adame, tal como se había anticipado durante la dinámica. Más tarde, Adame ejecutó su movimiento de traición en contra de Teo, colocándolo directamente en riesgo.

Tras la actividad, los participantes que quedaron nominados fueron Manola Díez, Alfredo Adame, Teo y Eleazar Gómez, configurando una de las placas más polémicas desde el inicio del programa. Las elecciones que se hicieron durante esta dinámica influyeron directamente en quiénes terminaron expuestos al voto del público.

Te puede interesar: Eleazar Gómez consideró injusto su encarcelamiento y Tefi Valenzuela, su ex, responde: “Nunca serás víctima”

Eleazar Gómez / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la quinta semana en La granja VIP?

Los nominados oficiales de la quinta semana de La granja VIP son Manola Díez, Alfredo Adame, Teo (César Doroteo) y Eleazar Gómez. La lista fue confirmada después del viernes de traición, que coinciden en que estos cuatro granjeros son quienes se encuentran actualmente en riesgo de abandonar la competencia.

De acuerdo con los datos compartidos por Vaya Vaya en su encuesta de Facebook, la cual superó los 16 mil votos en su primera hora de publicación y actualmente rebasa los 45 mil, las preferencias del público muestran una contienda cerrada entre tres de los nominados de La granja VIP. Aunque esta encuesta no representa los resultados oficiales, funciona como un parámetro aproximado para conocer la tendencia del público antes de que se contabilicen los votos definitivos.

Estos son los porcentajes registrados en la encuesta:



César Doroteo: 32%

Eleazar Gómez: 25%

Alfredo Adame: 23%

Manola Diez: 20%

Te puede interesar: Kim Shantal rompe las reglas en La granja VIP y en redes piden nominación directa, ¿habrá sanción?

Nominados de La granja VIP / Redes sociales

¿Cómo votar por tu favorito en La granja VIP?: Pasos

Para apoyar a tu participante preferido en La granja VIP, la producción ofrece distintas vías oficiales de votación. Estos son los métodos disponibles y cómo aprovechar tus votos diariamente:

1. Desde la página oficial



Entra a lagranjavip.tv/vota o accede mediante tvazteca.com.

Ubica al concursante que deseas respaldar.

Dispones de 10 votos al día, que puedes distribuir entre varios granjeros o asignar todos a uno solo.

Al completar una encuesta breve dentro del sitio, se habilitan 10 votos extra.

2. A través de la app “TV Azteca En Vivo”



Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.

Durante la transmisión por TV Azteca o Disney+, escanea el código QR que aparece en pantalla.

En la sección dedicada a La granja VIP, podrás emitir tus 10 votos diarios directamente desde la app.

Te puede interesar: Manola Diez pelea con Kim Shantal en La granja VIP; ¡la actriz hasta amenazó a César Doroteo! VIDEO

Estreno de La Granja VIP / Redes sociales

¿Quién fue el eliminado en La granja VIP el domingo 16 de noviembre?

La eliminación de La granja VIP de este domingo 16 de noviembre podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales de TV Azteca. La transmisión comenzará en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México), horario habitual del reality desde su estreno.

El programa se emitirá por Azteca Uno, señal abierta disponible en la mayor parte del país, así como en sistemas en Disney+ en su programación. Además, los espectadores que prefieran verlo desde dispositivos móviles o computadora pueden seguir la emisión mediante la app “TV Azteca En Vivo” o desde el sitio web oficial de la televisora.

Información en desarrollo...

Te puede interesar: La granja VIP: ¿Quiénes fueron los nominados de hoy, miércoles 12 de noviembre? ¡Nuevas alianzas ejercen!