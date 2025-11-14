Eleazar Gómez consideró injusto su encarcelamiento y Tefi Valenzuela, su ex, responde: “Nunca serás víctima”

Tefi Valenzuela rompió el silencio tras las recientes declaraciones Eleazar Gómez, su ex, en el programa La granja VIP, donde se refirió al caso de violencia que protagonizó contra la actriz en noviembre de 2020. La modelo peruana reaccionó con indignación y preocupación. ¿Qué dijo exactamente?

Eleazar Gómez en La granja VIP

¿Qué dijo Eleazar Gómez en La granja VIP sobre su encarcelamiento por agresión contra Tefi Valenzuela?

Eleazar Gómez en La granja VIP ha utilizado distintos momentos para contar su historia fuera del reality, todas aquellas situaciones que han empañado su carrera por actos violentos.

Uno de esos momentos lo compartió con Sergio Mayer Mori, mientras ambos platicaban a un lado de la fogata, Eleazar afirmó que vivió un momento horrible, pues además de sentir que su palabra no tenía voz ni voto (mientras estaba en la cárcel), su carrera artística pudo haberse ido por la borda:

Estaba en un lugar donde perdí la voz, la capacidad de defenderme, decir algo. (...) Pensé dejar todo el medio artístico... dije que ya no quería dedicarme a esto. Estaba hasta la mad…, todo el mundo hablando de mí, diciendo. No saben nada. Eleazar Gómez

El asunto no paró aquí, en otro momento dentro de La granja VIP, Eleazar compartió más sobre su experiencia con Alberto del Río ‘el Patrón’, en esa charla el actor lanzó un polémico comentario que puso a las redes sociales de cabeza:

A mí me pusieron un cuatro cabr*n, pues obviamente cuando vieron cómo vivía, cuando vieron todo el p*do, literal era de otro país (Tefi Valenzuela, de ascendencia peruana), me la aplicaron bien duro. Pero bueno, yo sí fui a parar un rato (al bote). Eleazar Gómez

Esto generó respuesta inmediata en redes sociales, pues muchos lo tachan de no hacerse responsable de sus acciones. Por su parte, Tefi Valenzuela no había respondido a estas declaraciones, pero hace unos días lo hizo. ¿Qué fue lo que dijo?

Sergio Mayer Mori estalla contra Eleazar Gómez en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Qué respondió Tefi Valenzuela sobre las declaraciones de Eleazar Gómez en La granja VIP?

El clip de Eleazar Gómez en La granja VIP se hizo viral hace unas semanas por la gravedad del asunto. En un claro intento de desmentir o minimizar los hechos por los que fue condenado, ahora su exnovia, Tefi Valenzuela, lanzó un mensaje directo al actor.

Vía TikTok, la cantante y modelo peruana, publicó un vídeo que desmentía las declaraciones de Gómez en el programa. Tefi mostró el vídeo del actor asegurando que todo era parte de un “cuatro”, y ella lo acompañó con el siguiente mensaje:

A ti nadie te puso un 4, ni nadie te aplicó nada bien duro. (...) Tú te declaraste culpable, el juez te declaró culpable. (...) ¿y cómo vivías? Gratis en mi apartamento. Tefi Valenzuela

El texto era una clara respuesta a lo dicho por Eleazar en el reality, pues ella asegura que las cosas fueron totalmente diferentes, y no es solo su palabra contra la de él, si no la de otras mujeres que también lo sufrieron.

Como si fuera un chiste que intentaras M@TARME.

Yo a ti decidí interpretarte como un maestro en mi vida, perdonarte y después de eso yo me convertí en una mejor persona. (...) Pero no voy a permitir que te victimices, ni que engañes, para lavar tu imagen, no eres y nunca serás una víctima. Tefi Valenzuela

El mensaje terminó cuando Valenzuela reafirmó que el “Eleazar” arrepentido y lleno de disculpas en aquel momento, no existe.

¿Qué ocurrió entre Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez?

El enfrentamiento entre Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez se originó a finales de 2020, cuando la cantante y modelo denunció al actor por ejercer violencia en el marco de su relación. Tras la acusación, Eleazar fue arrestado y llevado ante las autoridades, lo que culminó en su reclusión por poco más de tres meses mientras se desarrollaban las investigaciones del caso.

La situación se convirtió rápidamente en tema de interés público debido a la notoriedad de ambos y a la amplia cobertura mediática que recibió.

Durante el proceso judicial, el actor aceptó someterse a un juicio abreviado, a través del cual admitió los hechos, emitió una disculpa pública, ofreció la reparación del daño y acató las medidas impuestas por las autoridades para recuperar su libertad. Desde entonces, la relación entre ambos quedó completamente cerrada y cada uno retomó su carrera por separado.

