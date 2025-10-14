Famosa actriz rechazó ‘La granja VIP’ por culpa de Eleazar Gómez: “A la gente se le olvida, pero a mí no”

‘La granja VIP’ sigue dando mucho de qué hablar. Tras su estreno, una famosa actriz confiesa que le habrían ofrecido entrar al reality, pero declinó para, aparentemente, no convivir con Eleazar Gómez. Se trata de Elisa Vicedo, quien, en los últimos años, ha vivido muchos momentos difíciles por el proceso legal que lleva en contra de Eduardo ‘N’, a quien denunció por abuso en 2018.

¿Quiénes son los participantes de ‘La granja VIP’?

El pasado 12 de octubre, se estrenó ‘La granja VIP’, un reality que junta a 16 famosos que deberán sobrevivir en una granja haciendo tareas de campo. Todo esto, mientras son monitoreados 24/7. Estos son los famosos que están en el show.

Durante el primer programa, se realizó una dinámica en la que César Doroteo se convirtió en el primer nominado de la temporada. En tanto que el pasado 13 de octubre, Sergio Mayer Mori se volvió el ‘capataz’ de la semana, por lo que tendrá inmunidad en las nominaciones.

¿Por qué Elisa Vicedo rechazó estar en ‘La granja VIP’?

Durante una entrevista reciente para el canal de YouTube de Javier Ceriani, la actriz Elisa Vicedo contó que era muy amiga de Tefi Valenzuela, exnovia de Eleazar Gómez, y por ello rechazó un proyecto que le habían ofrecido, pues no quería convivir con un “fulano que había agredido a una amiga suya”.

Elisa Vicedo “Hablaste hace rato de una amiga mía: Tefi Valenzuela. A mí me ofrecieron entrar a cierto programa de una televisora y yo dije: ‘No, porque va a estar fulano de tal que agredió a una amiga mía’”

Si bien no mencionó el nombre del actor o el programa, cuando Ceriani señaló que se refería a Eleazar, la actriz no lo negó y sentenció diciendo: “A veces, a la gente se le olvida, pero a mí no. Y, si eres, eres… Yo protego a mi familia, para mí, nosotras somos una familia, nosotras nos protegemos. Es de sororidad”.

Recordemos que, hace algunos años, Eleazar estuvo un tiempo en prisión después de, presuntamente, haber violentado a su exnovia, Tefi Valenzuela.

¿Qué pasó entre Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela?

Todo comenzó en 2020. Tefi Valenzuela denunció a Eleazar Gómez por agredirla.

Tras esto, el actor fue detenido y encarcelado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

A principios de 2021, salió de prisión después de haber llegado a un arreglo extrajudicial con Tefi . Tuvo que darle una compensación económica de 420 mil pesos.

. Tuvo que darle una compensación económica de 420 mil pesos. Tefi Valenzuela confesó en su momento que, si bien ya ha perdonado a Eleazar Gómez, aún está lidiando con las secuelas emocionales del presunto suceso.

Por su parte, el actor ha intentado retomar su carrera artística y actualmente está en ‘La granja VIP’.

En muchas ocasiones, el también cantante ha dicho que quiere “empezar de cero” y ser una mejor persona. Actualmente, está en una relación con Myriam, la hermana de Ian García, ‘exWapayaso’.

En entrevista para TVNotas, Ian contó que le había lanzado una contundente advertencia a Eleazar para que no lastime a su hermana.

¿Quién es Elisa Vicedo y por qué denunció a Eduardo ‘N’?

Elisa Vicedo Soto, mejor conocida solo como Elisa Vicedo, es una actriz, cantante y conductora mexicana que nació el 22 de enero de 1996. Actualmente tiene 29 años. Desde pequeña, ha estado en el mundo del espectáculo.

Cuando era niña, participó en series como ‘Plaza sésamo’ y ‘Vivan los niños’. A medida que fue creciendo, estuvo en otras producciones como ‘Fuego en la sangre’, ‘Malos hábitos’ y ‘La rosa de Guadalupe’. Su vida dio un vuelco en 2018, cuando denunció al también actor Eduardo ‘N’ de presunto abuso. Así ha sido la cronología de su caso:

2018 : Elisa Vicedo denuncia a Eduardo ‘N’ por haberla violentado en 2016.

: Elisa Vicedo denuncia a Eduardo ‘N’ por haberla violentado en 2016. En ese mismo año, el padre de la joven se habría enfrentado a Eduardo, provocando un conflicto en el que la joven habría sido golpeada.

Tras esto, Elisa y su familia se mudan a otro país por presuntas amenazas de muerte.

2024: Eduardo ‘N’ es vinculado a proceso. El actor, mediante sus abogados, trata de ampararse para detener este proceso.

Eduardo ‘N’ es vinculado a proceso. El actor, mediante sus abogados, trata de ampararse para detener este proceso. 2025: Elisa Vicedo da a conocer que la autoridad le negó el amparo a su violentador. No obstante, menciona que el actor podrá seguir su proceso en libertad y no se le retiraron sus pasaportes, por lo que teme que escape del país.

Elisa Vicedo da a conocer que la autoridad le negó el amparo a su violentador. No obstante, menciona que el actor podrá seguir su proceso en libertad y no se le retiraron sus pasaportes, por lo que teme que escape del país. La actriz sostiene que, en parte, su proceso fue tardado debido a que la mayoría de sus abogados “se vendieron”.

Eduardo ‘N’ no ha dado muchas declaraciones sobre el asunto. Sin embargo, en las pocas veces que lo ha hecho, sostiene ser inocente.

