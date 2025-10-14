La granja VIP: Exesposa de Alberto del Río, Ángela Velkei, murió ¿quién fue y qué le pasó?

José Alberto Rodríguez Chucuan, conocido mundialmente como Alberto del Río, regresó a la televisión mexicana como uno de los participantes de La granja VIP, el reality que ha generado gran expectativa por su elenco y sus posibles conflictos. Mientras los seguidores del luchador potosino observaban su ingreso al rancho del Ajusco, también recordaron aspectos de su vida personal, especialmente lo ocurrido con Ángela Velkei, su exesposa y madre de sus tres hijos.

Te puede interesar: César Doroteo lanza fuerte indirecta a Ricardo Peralta en La granja VIP, ¿lo tacha de lo peor? ¿Ya no son amigos?

Alberto ‘el patrón’ del Río / redes sociales

¿Quién fue Ángela Velkei exesposa de Alberto del Río?

Ángela Velkei fue una figura clave en la vida de Alberto del Río durante más de diez años. La pareja inició su relación a principios de los años 2000 y juntos formaron una familia con tres hijos. Durante su matrimonio, Velkei mantuvo un perfil bajo, lejos del ojo público, algo que continuó incluso tras su separación en 2015.

El divorcio se formalizó en 2016 y estuvo marcado por disputas legales, especialmente por la custodia de los hijos. En ese proceso, Alberto del Río declaró haber sufrido maltrato físico y psicológico, mientras que Ángela Velkei lo acusó de adulterio, tiempo después de que el luchador hiciera pública su relación con Paige, cuyo nombre es Saraya-Jade Bavis, la luchadora profecional de la WWE.

Te puede interesar: La granja VIP: Manola Díez pelea con Caro Ross y Kike Mayagoitia ¡por una piña! Adame, ¿la tranquiliza?

Ángela Velkei / Redes sociales

¿De qué murió Ángela Velkei, exesposa de Alberto del Río granjero de La granja VIP?

La causa de muerte de la exesposa de Alberto del Río, Ángela Velkei, se mantuvo en secreto por su familia. En varías ocaciones Alberto mencionó en sus redes que su exesposa estuvo hospitalizada durante varias semanas y que requirió donaciones de sangre y plaquetas para mantenerla con vida. Su fallecimiento ocurrió el 30 de abril de 2022, y el luchador expresó su dolor en redes sociales, destacando la labor de Velkei como madre y ser humano.

En su mensaje, el luchador agradeció el apoyo de quienes contribuyeron a intentar salvarla:

“Es con dolor en mi corazón y con el alma desgarrada que oficialmente confirma el inesperado y lamentable fallecimiento de Ángela Velkei, madre de mis tres hijos. Ángela fue un ser humano excepcional y una madre ejemplar para mis tres hijos. Agradezco a todos y todas las personas...” Alberto del Río

Te puede interesar: Error en ‘La granja VIP’ deja expuesta a Kim Shantal con historia de asesinato: "¿No que sin censura?”

Post de X de Alberto ‘el patrón’ tras la muerte de Ángela Velkei / Captura de pantalla

¿Cómo fue la relación de Alberto del Río con sus hijos tras la muerte de Velkei, su mamá?

Después del fallecimiento de Ángela Velkei en abril de 2022, Alberto del Río, participante de La granja VIP, se mostró comprometido en mantener una relación cercana con sus tres hijos. Aunque no se han divulgado detalles específicos sobre su vida privada desde entonces, en sus redes sociales, destacó el apoyo de amigos, familiares y seguidores que estuvieron presentes para él y sus hijos en ese período tan complicado.

La familia de Ángela Velkei también ha mantenido un perfil bajo respecto a la situación, sin proporcionar información adicional sobre cómo se ha desarrollado la relación entre Alberto del Río y los hijos tras la pérdida de su madre. Sin embargo, en su cuenta de Instagram el luchador ha compartido fotos que evidencian su convivencia con sus hijos.

Te puede interesar: De YouTube a La granja VIP 2025: ¿Quién es César Doroteo, de Pepe y Teo, el primer nominado del reality show?