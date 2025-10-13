Error en ‘La granja VIP’ deja expuesta a Kim Shantal con historia de asesinato: "¿No que sin censura?”

Apenas unas horas después de su estreno, ‘La granja VIP’ ya está generando controversia en redes sociales. El reality de TV Azteca, que se transmite por Azteca Uno y Disney+, prometió ser un formato sin censura, sin cámaras apagadas y sin trato especial para los famosos. Pero el domingo 12 de octubre, un error de producción dejó expuesta a Kim Shantal mientras relataba una historia de asesinato, lo que desató críticas y burlas en Internet.

¿Qué pasó con Kim Shantal en ‘La granja VIP’ y por qué se habla de censura?

Durante la primera noche en ‘La granja VIP’, Kim Shantal, influencer y participante confirmada, comenzó a contar un crimen brutal. La producción intentó censurar el momento cambiando la cámara al establo de las vacas, pero el audio siguió transmitiéndose sin interrupciones, dejando al descubierto toda la historia. Eso sí, sin dar tantos detalles, pues no se sabía de quién estaba hablando.

Kim Shantal “Cuando las encontraron, las encontraron en bolsas negras... en el patio de la casa de la muchacha. La muchacha obviamente se perdió un rato. No me acuerdo cómo fue, si las había reportado ella, pero ella al principio había estado llorando, no se sabía que ella había sido la que las había mat...”

La cuenta de X (antes Twitter) conocida como la tía Sandra, especializada en entretenimiento y filtraciones, fue una de las primeras en señalar el error:

“Tienen errores de producción hasta para censurar” La tía Sandra

El intento de censura fallido provocó una ola de comentarios en redes como:



“Parece que la vaquita está contando la historia”

“¿Pues no dijo el conductor que no habría censura?”

“Ya empezamos muy mal”,

“Y la vaca bien puesta escuchando el chisme”.

“Es tan malo el reality que me encanta, morí de risa con la vaca y el audio”

Luego del bochornoso momento ni los granjeros ni la producción volvió a tocar el tema.

¿Quiénes son los famosos que participan en ‘La Granja VIP México’?

El estreno del ‘La granja VIP’ también reveló la lista completa de los 16 participantes, causando sorpresa y expectativa entre los televidentes. Aquí están los nombres confirmados:



Alfredo Adame

Jawy

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río

César Doroteo

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

Lola Cortés

Cada uno de ellos deberá convivir las 24 horas del día en una granja, realizando labores de campo que los sacarán de su zona de confort. Todo esto será transmitido en vivo, lo que aumenta la presión y la exposición de los participantes.

¿Cómo será la dinámica semanal en ‘La granja VIP 2025’?

‘La granja VIP’ tiene una estructura semanal que combina competencia, estrategia y eliminación. Las transmisiones se realizan de domingo a viernes, con diferentes dinámicas cada día:

Domingo – 8:00 pm: Gala principal y eliminación.

Gala principal y eliminación. Lunes – 9:00 pm: Competencia del capataz.

Competencia del capataz. Martes – 9:00 pm: El duelo entre dos granjeros.

El duelo entre dos granjeros. Miércoles – 9:00 pm: Asamblea de estrategias y nominaciones cara a cara.

Asamblea de estrategias y nominaciones cara a cara. Jueves – 9:00 pm: Día de salvación.

Día de salvación. Viernes – 9:00 pm: Día de traición.

Este formato busca mantener la tensión constante y fomentar la interacción entre los famosos, quienes deben adaptarse a una vida rural mientras enfrentan retos físicos y emocionales.

¿Quién fue el primer nominado y qué significa dormir en el granero?

Durante la primera gala, César Doroteo fue el primer nominado de La granja VIP, elegido por Manola Díez en la cadena de salvación. Junto a él, Manola, la Bea y Alfredo Adame fueron enviados al granero, donde asumirán el rol de peones.

Dormir en el granero implica restricciones adicionales, como no poder usar el baño de la casa principal, lo que aumenta el desafío de convivencia. Esta dinámica busca generar fricción y poner a prueba la capacidad de adaptación de los participantes.

Teo, del dúo Pepe y Teo, se convierte en el primer nominado de La granja VIP 2025. / Foto: IG/cesardoroteo

La polémica por la censura fallida, sumada a los problemas técnicos en audio y cámaras, ha puesto en duda la promesa de transparencia del programa. Aunque el conductor estelar aseguró que no habría censura, el incidente con Kim Shantal desató comentarios en redes de que la producción aún tiene mucho que ajustar.