¡Jawy Méndez listo para ‘La granja VIP’! Dispuesto a traicionar, desenmascarar y defenderse de sus compañeros

Jawy Méndez fue el segundo confirmado para entrar al nuevo reality de TV Azteca, La granja VIP. El conductor, que saltó a la fama al participar en Acapulco shore, programa en el cual se llegó a defender a trancazos, ahora tiene claro que en este nuevo proyecto no repetirá el mismo patrón, a menos que lo provoquen.

“Estoy en una etapa en la que no me interesan los golpes. Ya no es un recurso. La gente que me conoce sabe que, aunque me digan: ‘No se puede golpear’, si llega alguien a sacarme de mis casillas, golpearé. No me importan las reglas. Si me quieren expulsar o demandar que lo hagan, pero no será el caso. Me volví un profesional en las artes marciales mixtas y no abusaré de una persona que no sabe”, expresó Jawy, el conductor de ‘Venga la alegría edición Fin de semana’.

Jawy Méndez en La granja VIP / Francisco Mancera, Cortesía del conductor, internet, Redes sociales y YouTube MTVLA

No te pierdas: La granja VIP México: Participantes confirmados, horario, dónde ver y todo lo que debes saber del estreno

¿Cómo será la participación de Jawy en ‘La granja VIP’?

Jawy Méndez no tiene pensado entrar con ningún tipo de estrategia, pero está dispuesto a traicionar y a desenmascarar a sus rivales que intenten engañar a los televidentes: “Soy demasiado empático, divertido y transparente. No me gusta decirlo mucho. Prefiero que la gente se dé cuenta por sí sola. Me agarraré de las personas que quieran engañar al público. Le meteré sazón”.

Jawy será muy cauteloso con el resto de los participantes, aunque no descarta jugar en grupo si se da la oportunidad: “No estoy peleado con las alianzas. No soy mucho de hacer equipos en un lugar donde tendré que traicionar o me traicionarán. El premio será para uno solo. La energía no miente y me hará saber con quién sí debo estar. Me cuidaré las espaldas”.

El primer participante confirmado para este nuevo reality fue el polémico Alfredo Adame, quien ya se ha visto en el ojo del huracán por haber protagonizado varios pleitos. Jawy está abierto a conocerlo y, si fuera el caso, haría mancuerna con él.

“Me parece una persona muy interesante y lo respeto. Sería cuestión de ver cómo nos llevamos. Podemos hacer una dupla súper potente. Aunque si prefiere buscarme y encontrarme, vamos a estar de pique día y noche. Lo malo es que yo tengo más energía. Si quiere chocar conmigo, estoy listo para el show” Jawy Méndez

Alfredo Adame en La granja VIP / Francisco Mancera, Cortesía del conductor, internet, Redes sociales y YouTube MTVLA

Te podría interesar: Excolaboradora de ‘Hoy’ confirmada para ‘La granja VIP’ tras divorcio, ¡no descarta encontrar el amor!

¿Qué pasará con el noviazgo de Jawy Méndez al entrar a ‘La granja VIP’?

El conductor no sabe con certeza cómo la pasará en este show, pero tiene idea de que vivirá de una manera rústica: “Realmente no sabemos nada. Al entrar nos leerán el reglamento. Me imagino que nos quitarán los lujos y las comodidades. No habrá luz, cocinaremos con leña y en estufas antiguas. Seguramente tendremos que ir a recoger el agua para calentarla y bañarnos. Me imagino lo peor. Estoy preparado”.

Jawy ya está mentalizado para vivir esta experiencia, incluso, desea lucir como todo un vaquero y en su maleta llevará las prendas necesarias para ello. Sin embargo, no niega que enfrentará miedos y que hay una situación que será su mayor debilidad.

“Extrañar a mi novia me romperá demasiado. Será difícil separarme de ella. Eso me podría debilitar. Desde que estamos juntos tomamos las decisiones en equipo. Si me hubiera dicho que no, no habría aceptado. Ella sabe que a pesar de que vayan chicas guapas, no habrá manera de que me muevan”, manifestó.

El chico reality está en forma y tiene mucha fuerza; sin embargo, hay algo que le asusta: “No sé si se le pueda llamar fobia, pero respeto mucho al buey, al caballo y al toro. Son animales fuertes e imponen demasiado. Son más pesados que nosotros. Ojalá que solo me pongan con patos, gallinas o tortugas”.

Finalmente, prometió dar mucho contenido: “Sé lo que necesita un reality y la fórmula perfecta. Tengo 11 años de experiencia en este tipo de programas, aunque nunca me han visto en un 24/7. Daré todo para que la gente se divierta. Explotaré cualquier detalle y maximizaré cada pelea. Se sorprenderán. La primera semana será gratis y después pasará a Disney+”, concluyó.

Jawy Méndez / Francisco Mancera, Cortesía del conductor, internet, Redes sociales y YouTube MTVLA

¿Quién es Jawy Méndez, participante de ‘La granja VIP’?

Luis Alejandro Méndez, mejor conocido como Jawy, nació el 7 de octubre de 1988.

Se graduó en Administración de empresas.

Se dio a conocer en el reality show de MTV Acapulco shore durante 9 temporadas.

Lo hemos visto en otros realities como: Exatlón México, Hotel VIP (ganador) y MasterChef celebrity México (2024).

Lanzó algunos sencillos musicales como: “Ponte pa’ mí”, “Fantasmas” y “Vuelves”, con Manelyk González.

Practica las artes marciales mixtas.

Cuenta con 3.1 millones de seguidores en Instagram y 3.8 millones en TikTok.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Exhabitantes de ‘La casa de los famosos’ ahora son participantes confirmados en ‘La granja VIP’ ¿Quiénes son?