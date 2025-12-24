MasterChef cambia para 2026:Este será el formato para la nueva etapa del reality ¿habrá 24/7?

TV Azteca ya perfila su estrategia de contenidos para 2026 y uno de los proyectos que tendrá una transformación importante es MasterChef, uno de los realities más consolidados de la televisora del Ajusco. De acuerdo con información difundida recientemente en el programa Dulce y picosito, el programa de cocina no solo continuará al aire, sino que presuntamente estrenaría un formato distinto que marcará una nueva etapa dentro de la franquicia en México.

¿Cuáles son los realities en los que se enfocará la televisora en 2026 aparte de MasterChef México?

Para el próximo año, según revelaron TV Azteca presuntamente tendría previsto centrar su atención en al menos tres realities principales, los cuales se distribuirán a lo largo del calendario anual. Entre ellos se encuentra La granja VIP, que tuvo una primera edición con resultados favorables en términos de seguimiento del público y presencia en conversación digital.

Otro de los proyectos contemplados es La academia, reality musical que regresará tras una edición previa que generó múltiples comentarios y críticas. Su nueva temporada está planeada para el verano de 2026, como parte de la estrategia de renovación del formato y de la oferta de entretenimiento en ese periodo.

Finalmente, MasterChef se mantiene como uno de los programas insignia de la televisora. Su nueva etapa está programada para el mes de mayo de 2026, según revelaron supuestamente habría cambios relevantes tanto en su dinámica de transmisión como en su infraestructura de producción. A estos formatos se suma Exatlón, que continuará formando parte de la oferta regular de realities de TV Azteca. En el caso de Survivor, hasta el momento no se ha confirmado si contará con una nueva edición el próximo año.

¿Cuáles serán los cambios que supuestamente tendrá ‘MasterChef’ en su nuevo formato?

Según revelaron en Dulce y Picosito, uno de los supuestos principales ajustes que tendría MasterChef sería la adopción de un formato de transmisión 24/7, lo que permitiría que el público tenga acceso constante al desarrollo del reality. Este cambio representa una modificación importante respecto a las temporadas anteriores, en las que el programa se transmitía únicamente en emisiones programadas.

Además, se informó que presuntamente la producción de MasterChef cambiaría de sede, ya que su realización se mudará a Azteca Estudios. Como parte de esta transición, a partir de enero comenzará la construcción de las cocinas y del foro que albergará al programa, lo que indica una preparación anticipada para el lanzamiento de la nueva temporada.

Dentro de este proceso, se contempla una inversión relevante en infraestructura, con el objetivo de adecuar los espacios a las necesidades del formato 24/7. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el arranque de MasterChef para la primera parte del año será uno de los lanzamientos más fuertes de la televisora en 2026.

También se ha señalado que parte del equipo que trabajó en La granja VIP participó en labores relacionadas con MasterChef, lo que permitió conocer detalles sobre la exigencia del reality de cocina. En ese contexto, se mencionó que las jornadas de grabación suelen realizarse de lunes a sábado, con horarios que pueden extenderse entre 12 y 15 horas diarias, lo que refleja la intensidad del proceso de producción.

¿De qué trata ‘MasterChef’ y cómo ha sido su trayectoria en México?

MasterChef es un reality, con un formato basado en el programa de televisión británico del mismo nombre, emitido por la BBC desde 1990. Su concepto gira en torno a una competencia culinaria en la que participantes ponen a prueba sus habilidades en la cocina a través de distintos retos, evaluados por un jurado especializado.

En México, la producción del programa corre a cargo de TV Azteca en colaboración con Endemol Shine Boomdog. A lo largo de sus primeras seis temporadas, incluida una edición de revancha, el reality fue conducido por Anette Michel.

El jurado actual del programa está conformado por Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso Cadena, quienes evalúan los platillos de los participantes con base en criterios técnicos y gastronómicos. A lo largo de los años, MasterChef se ha consolidado como uno de los realities más reconocidos de la televisión mexicana, con distintas versiones que incluyen ediciones con celebridades.

Con la llegada del formato 24/7 y el cambio de sede de grabación, MasterChef se perfila como uno de los proyectos centrales de TV Azteca para 2026. La televisora busca reforzar su presencia en el terreno de los realities y mantener a la audiencia conectada de manera permanente con uno de sus programas más representativos, ahora con una propuesta de transmisión continua que marcará un nuevo capítulo en su historia televisiva.

