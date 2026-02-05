Adrían Di Monte y su esposa protagonizan picante encuentro EN VIVO: ¿Olvidaron las cámaras del 24/7?

El reality ¿Apostarías por mí? sigue generando conversación redes sociales, más allá de posibles polémicas o enfrentamientos, ahora fue por un peculiar momento. Adrián Di Monte, quien participa junto a su esposa Nuja Amar, protagonizaron una escena que a internautas les pareció “subida de tono” y que hasta parecía se les había olvidado que existían las cámaras o el 24/7. Te contamos lo que sucedió exactamente.

Adrián Di Monte y Nuja Amar. / Foto: Redes sociales

¿Qué parejas participan en el programa ¿Apostarías por mí? de ViX?

La nueva apuesta de ViX para este inicio de año es ¿Apostarías por mí?, un reality en el que participan en total 12 parejas de celebridades. El programa los enfrenta a retos, eliminaciones y situaciones que podrían causar conflictos entre ellos mismos.

¿Apostarías por mí? comenzó hace algunas semanas, y las parejas confirmadas fueron las siguientes:



Raúl “el Pelón” Molinar y Laura Molinar,

Adrián Di Monte y Nuja Amar,

Beta Mejía y Alejandra Jaramillo, influencers y figuras en redes sociales,

Breh Badassifier y Franco Tradardi,

René Strickler y Rubí Cardozo,

Jim Velásquez y Alina Lozano,

David Leal y Gigi Ojeda,

José Medina y Tiby Camacho,

Lorenzo Méndez y Claudia Galván,

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz,

Laysha Zamora y Nelson Cordero “el Malito” y,

Mario Bezares junto a Brenda Bezares.

Te puede interesar: Brenda Bezares sufre accidente en ¿Apostarías por mí? ¡Participantes tuvieron que auxiliarla! ¿Sale del juego

¿Apostarías por mí? / Redes sociales

¿Cómo fue el momento picante momento en ¿Apostarías por mí? entre Adrián Di Monte y Nuja Amar?

El momento íntimo protagonizado por Adrián Di Monte y su esposa, Nuja Amar en ¿Apostarías por mí?, terminó siendo captado por las cámaras del programa y, horas después, convertido en uno de los clips más comentados en redes sociales.

Todo comenzó como parte de una dinámica aparentemente inofensiva dentro del show. Sin embargo, cuando la pareja tuvo la oportunidad de quedarse a solas en la llamada “bodega”, el tono cambió por completo.

En el video que rápidamente se viralizó, se aprecia a Nuja acercándose con evidente cariño a su esposo. Las miradas, la cercanía física y el lenguaje corporal fueron suficientes para que la audiencia asumiera que, por un momento, ambos olvidaron que estaban siendo grabados.

Un abrazo prolongado, caricias sobre el pecho del actor y una frase que no pasó desapercibida: “ Ay Dios mío, qué hombre ”. Posteriormente las luces se apagaron y algunos movimientos y ruidos de una manta dejaron lo demás a la imaginación del público.

Aquí algunos de los comentarios:



“Los mandarona la bodega y ellos hicieron limonada”,

“Las ventajas de la bodega” y,

“Todos pensando que era lo peor y ellos lo disfrutan tanto”.

Lee: Esposa de Adrián Di Monte responde si teme que el actor le sea infiel tras su pasado con Sandra Itzel

@canalestrellasof La pasión se enciende en la bodega con Adrián y Nuja 😏💋 💞📺 ¿ApostaríasPorMí?, disponible por @vix, @univision, @unimas y @canalestrellasof ♬ sonido original - Las Estrellas - Las Estrellas

¿Cómo inició la relación entre Adrián Di Monte y Nuja Amar?

Lejos de las cámaras y la polémica, la relación entre Adrián Di Monte y Nuja Amar nació de una forma tan peculiar como romántica. Su primer contacto surgió por una casualidad: ambos buscaban compañía para sus mascotas. Fue la hermana de Nuja quien los presentó y, desde ese momento, la química entre ellos fluyó de manera natural.

Pese a los comentarios y señalamientos que rodearon el divorcio previo del actor, decidieron apostar por un vínculo basado en la confianza y el desarrollo compartido. Para Nuja, este camino juntos ha resultado especialmente significativo y transformador: “ Ha sido muy bonito porque Adrián y yo nos encontramos en una etapa de nuestras vidas bastante complicada ”, dijo Nuja.

Además, Amar aseguró que se siente orgullosa por ver la manera en la que Di Monte ha evolucionado tras todas las polémicas que en algún momento protagonizó:

Además, ver la evolución de un gran ser humano y tener la fortuna de que sea a mi lado, eso ha sido una de las cosas más enriquecedoras que me ha tocado vivir. Nuja Amar

Tal vez te interese: Adrián Di Monte confiesa en ¿Apostarías por mi? que ¡le ganó en la cama¡: "¡Qué oso!” Así reaccionó su esposa