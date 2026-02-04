Muere Lily Márquez, hermana de Edith Márquez, tras lucha contra el cáncer; días antes su hijo suplicó ayuda

La familia de la cantante Edith Márquez enfrenta un momento de profundo duelo. Este 4 de febrero, Lily Márquez, hermana de la intérprete y madre del actor José Camar, murió tras enfrentar un complicado diagnóstico de cáncer con metástasis. La información fue confirmada directamente por su hijo en redes.

Edith Márquez llorando en sale el sol / Sale el sol

¿Cuál fue el estado de salud de Lily Márquez y por qué su hijo José Camar pidió ayuda en redes?

El pasado 27 de enero, José Camar, actor mexicano y sobrino de Edith Márquez, hizo pública la situación de salud de su madre a través de redes sociales. En un video, explicó que tomó la decisión de pedir ayuda luego de que los médicos informaran que ya no habría más quimioterapia para Lily Márquez.

Con la voz entrecortada, el actor expresó que nunca imaginó tener que recurrir a este tipo de apoyo, pero que lo hacía motivado por el deseo de seguir intentando opciones médicas. Además del respaldo económico, pidió a sus seguidores compartir información sobre posibles tratamientos o alternativas.

Como parte de esta iniciativa, abrieron una página en GoFundMe, cuyo objetivo era reunir fondos para continuar explorando opciones que permitieran mejorar la calidad de vida de Lily. En la descripción de la colecta, ambos explicaron que el proceso médico había sido largo y costoso, agotando poco a poco sus recursos.

En su propio testimonio, Lily Márquez se presentó y explicó su diagnóstico, señalando que, pese a la gravedad del cuadro, su deseo era seguir viviendo y acompañar a su hijo. José Camar cerró el mensaje reafirmando su compromiso de apoyarla mientras ella así lo decidiera.

¿De qué murió Lily Márquez, hermana de Edith Márquez?

Lily Márquez, murió tras pedir ayuda en redes sociales. Aunque no se han confirmado las causas oficiales de la muerte de la hermana de Edith Márquez, Lily Márquez había sido diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que con el tiempo presentó metástasis en huesos y médula ósea, de acuerdo con la información que ella misma y su hijo hicieron pública previamente. Tras una recaída, los médicos determinaron suspender el tratamiento de quimioterapia y canalizarla a cuidados paliativos.

José Camar compartió un mensaje en sus redes sociales para despedirse de su madre. En la publicación, el actor expresó:

“Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tú, vives y vivirás en mí siempre. Ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome. Lamentablemente, hoy mi mamá falleció”. José Camar

En el mismo mensaje, José agradeció públicamente a las personas que brindaron apoyo durante el proceso:

“Agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron en el GoFundMe, compartieron y enviaron mensajes de ánimo durante este tiempo tan difícil. Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más”. José Camar

Finalmente, cerró con una despedida dedicada a su madre: “Guíame en mi camino mamita, algún día nos volveremos a encontrar, te amo”.

José Camar pide ayuda para el tratamiento de su madre tras diagnóstico de cáncer con metástasis. / Redes sociales

¿Quién es José Camar, sobrino de Edith Márquez e hijo de Lily Márquez?

José Camar es un actor y cantante mexicano que ha comenzado a consolidar su carrera dentro del medio artístico. Se formó como actor en el CEA de Televisa, donde desarrolló su vocación desde joven.

En televisión, es conocido por su participación en la telenovela “Quererlo todo”, producción en la que interpretó a un personaje ligado a una banda delictiva, papel que le permitió ganar mayor visibilidad ante el público. Además de su trabajo actoral, ha impulsado su faceta como cantante.

En la música, ha lanzado varios sencillos disponibles en plataformas digitales, entre ellos “Dime tú”, “No quisiste” y “Me enteré”, algunos acompañados de videoclips oficiales. Su vínculo con el mundo del espectáculo también está marcado por su parentesco con Edith Márquez, una de las cantantes más reconocidas del pop y la música regional mexicana.

