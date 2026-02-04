Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral, llega como galán a la TV: ¿Ya lo viste? Así luce el actor

Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, comienza a llamar la atención dentro de la televisión al abrirse paso como galán de telenovelas. Su aparición en la pantalla ha despertado interés entre el público, no solo por su parentesco con dos figuras reconocidas de la actuación, sino por la imagen con la que se presenta en esta nueva etapa profesional. Así luce el joven actor que empieza a trazar su propio camino en la ficción televisiva.

No te pierdas: Pareja de Alejandra Itatí Cantoral, sobrina de la actriz, ¡acusado de abandono y falta de pensión!

Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral, llega como galán a la TV. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Eduardo Zucchi como galán de telenovelas?

Eduardo Zucchi se integró al elenco de El renacer de la luna, la nueva telenovela producida por Marisol del Olmo. Con este proyecto, el actor suma una participación más en la televisión y forma parte de una historia que busca resaltar elementos de la cultura mexicana a través de su narrativa y escenarios.

Además de la actuación del hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, la producción contará también con las participaciones de Ana Sofía Gatica, Graco Endel, Ale Müller y Laura Vignatti, quienes conforman el reparto principal del melodrama. De acuerdo con información de Las Estrellas, la historia gira en torno a una mezcalera, y en su desarrollo se mostrará la gastronomía mexicana, así como distintos lugares del país que servirán de marco para la trama.

No te pierdas: ¿Qué es un nepo baby? Hijos de famosos que intentaron despegar en 2025 como la hija de Alfonso Cuarón

Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, inicia su camino en la pantalla chica. / Foto: Redes sociales

¿Cómo luce Eduardo Zucchi, hija de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina?

Eduardo Zucchi comienza a ser identificado por el público no solo por su incursión en la pantalla, sino también por los rasgos que recuerdan a sus padres, los actores Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral. Sus facciones, así como su característico cabello rizado, han llamado la atención de quienes siguen de cerca su aparición en proyectos televisivos, donde el joven actor busca abrirse camino con identidad propia dentro del medio. Pero más allá de eso, el joven se abre paso propio en la industria del entretenimiento.

En medio de este nuevo momento profesional, recientemente se dio a conocer que Eduardo Santamarina Cantoral decidió realizar un cambio en su nombre artístico, lo que generó comentarios sobre la posibilidad de que dejara de utilizar el apellido paterno. Las versiones apuntaban a un supuesto distanciamiento familiar, tema que rápidamente despertó interés en el entorno del espectáculo.

Ante estas especulaciones, el propio actor aclaró su postura y descartó cualquier conflicto con sus padres. “Yo nunca me cambié el apellido porque ‘Ay no quiero ser el hijo de’, soy el más orgulloso de mis papás, no soy una persona como que le aflija eso”, expresó durante un encuentro con medios al ser cuestionado sobre el tema.

Finalmente, explicó que la decisión de modificar su nombre artístico respondió a un motivo personal y familiar. Señaló que el cambio fue realizado en honor a su abuela materna, la actriz argentina Itatí Zucchi, dejando claro que se trata de un reconocimiento a sus raíces y no de un rechazo a su historia familiar.

No te pierdas: Itatí Cantoral sorprende al público de Mentiras, el musical, al cantar su icónica versión de “La Guadalupana”

Así luce Eduardo Zucchi, el actor que sigue el legado de sus padres Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Eduardo Zucchi?

Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, es un actor mexicano que ha desarrollado su formación y carrera entre México, Estados Unidos y el Reino Unido. Es egresado de la Academia de Arte Dramático y Música de Londres (LAMDA), donde obtuvo una maestría en Actuación Clásica, y cuenta también con una licenciatura en teatro por la Universidad de Fordham, en Nueva York. Durante su preparación profesional formó parte del Conservatorio Lee Strasberg, donde cursó un intensivo de un año enfocado en actuación.

Su trayectoria incluye trabajos en teatro, cine y televisión, con participaciones tanto en montajes clásicos como en producciones contemporáneas. A lo largo de su carrera ha interpretado diversos personajes en obras y proyectos que le han permitido ampliar su experiencia actoral en distintos formatos y escenarios internacionales. En 2023 participó en la película Lupe, dirigida por Roberto Fiesco, donde dio vida al personaje de “Luis”, y ese mismo año formó parte del elenco de Desastre en Familia, producción de Videocine, interpretando a “Ricardo”.

Además de su labor como actor, Eduardo Zucchi ha incursionado en la escritura y dirección de proyectos propios. Recientemente protagonizó en Londres su ópera prima teatral Chilango: A Native from Mexico City y forma parte del grupo de improvisación Wiggle Room. Entre los proyectos en los que ha participado se encuentran:



Romeo y Julieta

La dama boba

Gloria

La esposa provocada

José José: El príncipe de la canción

Macbeth

Henry V

Mud.

No te pierdas: ¿Itatí Cantoral estalla contra Omar Chaparro por imitarla cantando “La guadalupana”?