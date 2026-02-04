Muerte de Gerardo Taracena: ¿Quiénes fueron las parejas del actor mexicano que murió recientemente?

La repentina muerte del actor mexicano Gerardo Taracena, ocurrida el sábado 31 de enero a los 55 años, dejó una estela de sorpresa y tristeza en el medio artístico. Reconocido por su presencia en cine, teatro y televisión, Taracena, hay aspectos de su vida que mantuvo de manera discreto. Tras su fallecimiento, la curiosidad pública se ha centrado también en el plano personal: ¿quiénes fueron las parejas sentimentales del actor?

Muere Gerardo Taracena, actor de Apocalypto y El Infierno / Redes sociales

¿Gerardo Taracena padecía alguna enfermedad?

La muerte de Gerardo Taracena, reconocido actor mexicano, se confirmó el pasado sábado 31 de enero, a los 55 años de edad. Noticia que reveló la ANDA (Asociación Nacional de Actores).

Según información reportada, Gerardo Taracena falleció a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, es decir, un ataque cardiaco . Luego de darse a conocer la noticia, personas cercanas al actor ofrecieron declaraciones a distintos medios en las que aseguraron que Taracena no sufría enfermedades de consideración ni había presentado señales recientes que hicieran prever un desenlace así.

Durante el funeral, Enrique Cueva, uno de sus amigos más cercanos, comentó que el actor vivía con hipertensión, pero que era un padecimiento bajo control. Estos testimonios apuntaron a que su muerte tomó por sorpresa a su entorno, pues no existían reportes de hospitalizaciones y a fechas recientes se mantenía activo laboralmente.

Te puede interesar: ¡Gerardo Taracena murió frente a su hija! Así fueron sus últimos momentos; destapan las causas de su muerte

Revelan posible causa de muerte de Gerardo Taracena / Redes sociales

¿El actor Gerardo Taracena tenía pareja sentimental al momento de morir?

A lo largo de su carrera, Gerardo Taracena se caracterizó por mantener su intimidad lejos de los reflectores. Aunque participó en más de 30 obras de teatro y en más de 100 producciones entre series y películas, poco se sabía de su vida fuera del escenario.

Horas después de su muerte se dio a conocer que tenía una hija. También se confirmó que estaba separado de la madre de la menor, pero no existían registros públicos ni declaraciones del actor sobre esa relación.

En su cuenta oficial de Instagram, Gerardo Taracena tenía una historia destacada marcada con un corazón rojo. Ahí, aún visibles tras su fallecimiento, se encuentran varias fotografías y videos junto a una mujer a quien etiquetaba en las publicaciones. En algunas imágenes aparecen abrazados y en una incluso se les ve besándose.

Esa mujer es Cristina Rojo, una pintora y modelo dedicada al arte. En su propio perfil de Instagram comparte principalmente imágenes de sus obras pictóricas y exposiciones en galerías, pero no hay fotografías junto al actor. Este detalle ha generado dudas sobre si la relación continuaba vigente hasta el momento de la muerte de Taracena o si se trataba de un vínculo del pasado reciente.

De Cristina Rojo se sabe poco: no ha trascendido su edad ni su lugar de origen, y ha mantenido un bajo perfil mediático. Hasta el momento, ella no ha emitido declaraciones públicas sobre el fallecimiento del actor.

Lee: Cuéntamelo Ya! interrumpe trasmisión EN VIVO para confirman la muerte de querido actor de telenovelas

Gerardo Taracena y presunta pareja sentimental / IG: eltaracena y canva

¿Cuál fue la trayectoria de Gerardo Taracena como actor?

El legado de Gerardo Taracena está profundamente ligado a su trabajo frente a las cámaras y sobre el escenario. Su interpretación de “Ojo medio” en Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson, se convirtió en uno de los papeles más memorables de su carrera y lo proyectó a nivel internacional.

Pero su trayectoria fue mucho más amplia. Participó en producciones como:



Hombre en llamas (2004), junto a Denzel Washington;

(2004), junto a Denzel Washington; La Mexicana (2001), con Brad Pitt y Julia Roberts; y en el cine nacional destacó en títulos como:

(2001), con Brad Pitt y Julia Roberts; y en el cine nacional destacó en títulos como: Potosí y la cruda (2013),

(2013), Salvando al Soldado Pérez (2011) y

(2011) y ¿Qué culpa tiene el niño? (2016).

En televisión, dejó huella en series como Narcos: México, y en la comedia 40 y 20.

No obstante, su carrera también alcanzó el teatro, participando en más de 30 diferentes obras, mostrando su versatilidad en el ámbito.

Tal vez te interese: Querido actor y comediante muere a los 80 años tras ser hospitalizado ¿Quién fue Fernando Esteso?