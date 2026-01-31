¿De qué murió Gerardo Taracena, actor de ‘Apocalypto’ y ‘El Infierno’, a los 55 años? Esto se sabe

México vuelve a vestirse de luto. A un día de la muerte del productor Pedro Torres, ahora se confirma el fallecimiento de Gerardo Taracena, actor mexicano principalmente reconocido por aparecer en las cintas ‘Apocalypto’ y ‘El Infierno’, a los 55 años. Esto es todo lo que se sabe

Gerardo Taracena / Redes sociales

Te recomendamos: Muere comediante en trágico accidente en motocicleta; su familia pide apoyo para el funeral

¿De qué murió el actor mexicano Gerardo Taracena?

La noticia sobre la muerte de Gerardo Taracena fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). A través de sus redes sociales, la institución lamentó el hecho y se solidarizó con la familia de la celebridad.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística”, se lee.

El hecho dejó muy conmocionados a todos sus fanáticos. Y es que el famoso no había dado indicios de padecer alguna enfermedad crónica. En tanto que sus allegados no han querido emitir ningún tipo de declaración, por lo que se desconoce la causa de su deceso o la fecha en la que se realizarán los ritos funerarios.

Algunos colegas como Verónica Jaspeado o Roberto Tello también se han unido a la ola de condolencias, recordándolo no solo como un gran actor que logró destacar en el mundo de Hollywood, sino también como un buen amigo que siempre estuvo dispuesto a apoyar a sus compañeros.

Mira: Muere Catherine O’Hara: Filtran llamada al 911 tras problema de salud de la actriz, ¿qué le pasó? AUDIO

¿Quién era Gerardo Taracena y por qué es tan reconocido en México?

Gerardo Taracena fue un actor y bailarín mexicano. Nació el 27 de marzo de 1970. Tenía 55 años al momento de su muerte. Estudió arte dramático en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su debut oficial fue en 1994, con la cinta ‘La hija del puma’. A partir de allí, participó en otros proyectos de renombre, incluyendo varias cintas internacionales, como:

Capadocia

Man on fire

The mexican

El Infierno

Apocalypto

Los simuladores

El pantera

Sonido de libertad

Su último proyecto fue la serie de Amazon Prime, ‘Come Tierra’, en la que interpretó al personaje de Raúl. Era muy hermético en cuanto a su vida privada y siempre usaba sus redes sociales para hablar de sus proyectos o compartir algunos momentos memorables con colegas y amigos.

Gerardo Taracena / Redes sociales

¿Cuál fue el sueño que Gerardo Taracena no pudo cumplir?

A principios de 2025, Gerardo Taracena participó en un video de preguntas y respuestas para redes sociales. Durante la dinámica, se le preguntó con qué director de cine le gustaría trabajar. El actor, sin titubear, confesó que con Guillermo del Toro.

“¿Con el que me encantaría trabajar? Pues con Guillermo del Toro, por supuesto”, expresó. En aquel entonces, sus fans aseguraron que una colaboración juntos sería un total éxito en taquillas.

Desafortunadamente, este sueño no se pudo cumplir. Hasta el momento, el afamado director de cine no se ha pronunciado ante el fallecimiento del actor.

No te puedes perder: Muere Pedro Torres: Revelan desgarradoras FOTOS del famoso productor es sus últimos momentos de vida