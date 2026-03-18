¿Cómo está Ricardo Hill? Gustavo Munguía da detalles de su estado de salud y distanciamiento familiar

El actor Gustavo Munguía compartió información sobre el estado de salud de su colega Ricardo Hill, luego de que el imitador de Joaquín López-Dóriga enfrenta complicaciones derivadas del EPOC, y el distanciamiento de sus hijos, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

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Ricardo Hill como, ‘el Teacher’, padece EPOC. / Instagram: @ricardohill7

¿Qué le pasó a Ricardo Hill?

El actor Ricardo Hill, conocido por su personaje del ‘Teacher: y por sus imitaciones, compartió a TVNotas recientemente detalles sobre el momento que atraviesa en materia de salud. Desde 2020 fue diagnosticado con enfisema y EPOC, padecimientos relacionados con el hábito de fumar que mantuvo durante años, y que han influido en su condición actual.

A este panorama se suma un diagnóstico más reciente: deterioro cognitivo neuronal o conductual, detectado hace aproximadamente dos años. De acuerdo con lo que relató, esta condición ha impactado aspectos como la memoria, el pensamiento y el comportamiento, lo que ha implicado ajustes en su vida diaria y en el seguimiento constante de tratamientos médicos y apoyo psicológico.

El actor describió en entrevista con TVNotas cómo enfrenta este proceso: “Le tengo miedo a la muerte, aunque estoy listo para morirme. Y eso lo pienso todos los días, pero no me voy a su#cid*r, aunque me llegan esos pensamientos a veces”. Sobre su día a día, agregó: “Me va más o menos... Sigo mi tratamiento. Lo llevo un poco mal... Tomo pastillas. Me ha afectado en que no puedo salir... No me hablan los productores. Voy cada mes con un psicólogo. Me da miedo morirme”.

También señaló que actualmente vive con su hermano, como parte de las medidas que ha tomado para mantenerse acompañado y bajo cuidado.

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Ricardo Hill, actor con deterioro mental. / Francisco Mancera, redes sociales y archivo TVNotas

¿Qué dijo Gustavo Munguía del estado de salud de Ricardo Hill?

En entrevista con el programa De primera mano, el actor Gustavo Munguía se refirió al estado de salud de su colega Ricardo Hill, con quien compartió momentos cercanos al inicio de su padecimiento. Durante la conversación, explicó que su contacto con él fue más constante cuando comenzaron las complicaciones derivadas del EPOC.

“Últimamente no (estamos en contacto) , cuando empezó esta enfermedad sí… Ricardo tuvo esta enfermedad que es muy fuerte, empezó con el EPOC, se ha complicado poco a poco”, señaló Munguía, al recordar cómo fue ese primer acompañamiento. El actor también precisó que, aunque estuvo presente en esa etapa inicial, actualmente no ha podido mantener el mismo nivel de cercanía.

“Sí estuve yo con él al principio de esto, últimamente no he estado por compromisos de trabajo y muchas cosas”, agregó. En ese contexto, mencionó que se han realizado distintos eventos en apoyo a Hill y mencionó: “Tengo meses que no lo he visto personalmente”, dejando ver la distancia reciente en su relación, aunque con conocimiento del proceso que atraviesa su colega.

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Ricardo Hill junto a su hermano. / Francisco Mancera, redes sociales y archivo TVNotas

¿Los hijos de Ricardo Hill están distanciados del actor?

En medio de la situación económica que enfrenta el actor Ricardo Hill, su colega Gustavo Munguía compartió una reflexión sobre los momentos que atraviesan quienes forman parte del medio artístico. Durante sus declaraciones, señaló: “Nuestra vida es un sube y baja, uno tiene que asegurarse lo más que pueda, comprar algo y tener algo”, al referirse a la incertidumbre que puede presentarse con el paso del tiempo.

Munguía puso énfasis en el entorno cercano del actor y la importancia del acompañamiento familiar en este tipo de procesos en medio de los rumores de distanciamiento de Hill con sus hijos.

“Una de las partes fundamentales es la familia, nuestros hijos, esposa o exesposa, sí es importante sentir la cercanía de ellos” Gustavo Munguía

expresó, al tiempo que mencionó directamente la relación entre Hill y sus hijos: “Sí es importante que los hijos de Ricardo vayan a visitar a su padre, no sé qué haya pasado, pero es importante sentir el cariño de los hijos, eso es un motor de vida”.

El actor también abordó el tema desde la responsabilidad familiar, al señalar que la presencia no solo responde a un vínculo afectivo, sino a una función que debe cumplirse en momentos específicos. “También es una obligación de los hijos hacia el padre y más en esta situación que está Ricardo, hay que verlo”, comentó, para luego añadir: “0”, en una declaración donde el distanciamiento fue mencionado como parte del panorama actual sin dar detalles de qué lo provocó.

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