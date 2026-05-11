¿Qué le pasó a Michael Pennington? Muere actor de ‘Star Wars’ a los 82 años; esto es lo que se sabe

La industria del entretenimiento sigue de luto. A poco de que se cumpla una semana desde la muerte de Xóchitl Vigil, icónica actriz mexicana y exesposa de César Bono, se confirma el deceso de Michael Pennington, celebridad principalmente conocida por su colaboración en la saga de ‘Star Wars’. Te contamos todo lo que se sabe.

Michael Pennington, actor de Star Wars / Redes sociales

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¿De qué murió Michael Pennington, actor de Star Wars’?

Durante las primeras horas de este lunes 11 de mayo, diversos medios internacionales, incluyendo TMZ, informaron la noticia sobre la muerte de Michael Pennington, actor que participó en ‘Star Wars: El retorno del Jedi’, a los 82 años.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias del deceso. Tan solo se ha reportado que ocurrió el pasado domingo 10 de mayo. Hasta donde se sabe, la celebridad no padecía ninguna enfermedad crónica.

En redes sociales, se ha especulado que pudo haber sido por una complicación derivada de su avanzada edad. No obstante, nada ha sido confirmado hasta ahora. En tanto, los internautas siguen en espera de alguna declaración por parte de la familia.

Pennigton llevaba unos años retirado del medio artístico. De hecho, su última aparición en pantalla fue en 2022, en la serie ‘Criado por lobos’. Tras eso, se mantuvo alejado de la vida pública. Sin embargo, mantuvo un gran séquito de fans, principalmente, por su participación en la saga de ‘Star Wars’.

Michael Pennington, actor de Star Wars / Redes sociales

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¿Quién fue Michael Pennington, actor de Star Wars’?

Michael Vivian Fyfe Pennington, mejor conocido como Michael Pennington, fue un actor, director y escritor de origen inglés. Comenzó su carrera artística en 1964, cuando se unió a la Royal Shakespeare Company.

Al principio, trabajó en obras de teatro como actor auxiliar. Con el paso del tiempo, pudo ser protagonista y tuvo la oportunidad de trabajar en proyectos cinematográficos, siendo ‘Star Wars’ uno de los más significativos. Estas son algunas de sus producciones más importantes:

“La dama de Hierro’

“El regreso de Sherlock Holmes”

“Frágil’

“Ojo público”

“Padre Brown’

Además de su trabajo en las pantallas, escribió diversos libros. Se sabe que le sobrevive un hijo, productor de la relación que tuvo hace algunas décadas con la actriz Katharine Barker.

Michael Pennington, actor de Star Wars / Redes sociales

¿Por qué Michael Pennington es tan importante en la saga de ‘Star Wars’?

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, Michael Pennington no tuvo un personaje muy relevante en la saga de ‘Star Wars’. Interpretó a ‘Moff Jerjerrod’, el comandante de ‘La estrella de la muerte’, en ‘Star Wars: El retorno del Jedi’.

Aunque solo apareció en unas pocas secuencias, los fans de la saga recuerdan con nostalgia la interacción que tuvo su personaje con ‘Darth Vader’, el villano principal. La película está disponible en la plataforma de Disney Plus.

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