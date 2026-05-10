Ella es la exreina de belleza que asesinó a sus tres hijos y... ¿quedó libre? ¡Esta es la historia del crimen!

El caso de una exreina de belleza mexicana sigue siendo uno de los episodios más impactantes en la historia criminal de México. Conocida con un curioso “apodo”, cumplió su condena hasta hace poco, quedando en completa libertad. ¿Qué hizo exactamente?

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¿Quién es la exreina de belleza que asesinó a sus propios hijos?

Se trata de Claudia Mijangos, la mujer conocida mediáticamente como “La hiena de Querétaro”, quien en 2019 volvió a ser tema de conversación nacional luego de recuperar su libertad tras pasar casi tres décadas internada en el área psiquiátrica del penal de Tepepan, en la Ciudad de México.

Todo ocurrió en 1989, cuando una madrugada de abril se convertiría en uno de los episodios más tétricos del país. Abriendo un debate entre salud mental, justicia y seguridad infantil.

¿Qué pasó exactamente?

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Claudia Mijangos ‘la Hiena de Querétaro’ / Redes sociales

¿Cómo asesinó la exreina de belleza, Claudia Mijangos, a sus hijos?

La tragedia ocurrió durante la madrugada de abril de 1989, cuando Claudia Mijangos asesinó a puñaladas a sus tres hijos, dos niñas y un niño de 11, 9 y 6 años.

De acuerdo con las investigaciones, horas antes del ataque Claudia Mijangos sostuvo una fuerte discusión con su esposo, situación que habría agravado su crisis emocional.

Según la declaración que ella misma rindió ante las autoridades, comenzó a escuchar voces que le ordenaban atacar a sus hijos. Utilizando cuchillos de cocina, agredió brutalmente a los tres menores mientras dormían.

La prensa bautizó a Mijangos como “ La hiena de Querétaro ”, un apodo que terminó acompañando el caso durante décadas y que convirtió a la mujer en una de las figuras criminales más conocidas del país.

El psiquiatra Armando Fonseca concluyó que padecía epilepsia en uno de los lóbulos temporales del cerebro, una condición que puede alterar las emociones y provocar episodios de desconexión con la realidad, además, fue diagnosticada con esquizofrenia.

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Claudia Mijangos, exreina de belleza que mató a sus hijos / Redes sociales

¿Quién es Claudia Mijangos y cuándo quedó libre?

Claudia Mijangos, durante su juventud, fue reconocida por su belleza física e incluso ganó concursos locales, lo que le dio cierta notoriedad en su ciudad natal.

Mijangos participaba activamente en grupos religiosos y formaba parte de las llamadas “madres catequistas”. Sus hijos estudiaban en el colegio Fray Luis de León y, hacia el exterior, proyectaban la imagen de una familia tranquila y tradicional.

Personas cercanas aseguraron posteriormente que Claudia comenzó a mostrar comportamientos extraños y señales de inestabilidad emocional. Según testimonios recogidos años después, decía escuchar cosas, hablaba de manera incoherente y parecía perder contacto con la realidad.

Mijangos quedó libre en 2019, tras 30 años en la cárcel por el terrible delito que cometió, pero fue recluida a una clínica psiquiátrica.

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