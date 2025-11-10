Famosa actriz es acusada de asesinar a su pareja para poder casarse con su hijastro: ¿De quién se trata?

Hace apenas unos días Angelynn Mock, famosa exconductora de televisión en Estados Unidos, era arrestada tras ser acusada por el asesinato de su madre. Presuntamente, habría apuñalado varias veces a su mamá de 80 años de edad. En otro caso que ha sacudido al mundo del entretenimiento y la farándula internacional, una famosa actriz de cine para mayores, de 45 años, enfrenta un juicio por el brutal asesinato de su expareja de 47 años. El crimen, motivado por una relación prohibida con su hijastro, culminó en una tétrica escena que sorprendió a las autoridades. ¿Qué pasó exactamente?

Pixabay

¿Qué famosa actriz es acusada de matar a su expareja para casarse con su hijastro?

El centro del caso gira en torno a la relación amorosa entre la actriz Davyn Michaels y Deviere Willette, el hijastro de la víctima. Según el fiscal John Giordani, Michaels veía en esta unión un “futuro perfecto” y decidió eliminar a Jonathan Willette, expareja de la actriz, como obstáculo.

“ Ese es el futuro que ella veía y quería y la única manera de tenerlo era sacando a John de la foto ”, dijo Giordani.

La pareja había mantenido su romance en secreto durante meses, a pesar de la diferencia de edades y el lazo familiar. Rumores y algunas fuentes revelan que Willette padre se oponía vehementemente a esta relación, lo que generó tensiones constantes.

Devyn Michaels, actriz acusada de asesinar a su pareja / YT: Law&Crime Trials

¿Cómo asesinó la actriz Devyn Michaels a su expareja?

La actriz Devyn Michaels, quien se divorció recientemente de otro matrimonio, alega que el crimen ocurrió en un momento de defensa propia. Presuntamente, Jonathan Willette intentó agredirla sexualmente de manera forzada, lo que la llevó a reaccionar violentamente, según la prensa local.

Sin embargo, los fiscales desmienten esta versión, argumentando que la forma en la que encontraron el cuerpo (decapi... y el traslado de la cabeza) indican premeditación.

El matrimonio entre Michaels y Deviere se celebró poco antes del asesinato, en una boda que provocó un escándalo mediático. Deviere, hijo de Willette de una relación anterior, ha testificado a favor de su ahora esposa, insistiendo en que su padre era abusivo. Este triángulo amoroso ha dividido opiniones públicas.

Los reportes policiales y medios internacionales, como el New York Post, describen una escena digna de una película de terror. Jonathan Wilette fue encontrado sin vida en su casa en Nevada, decap... y con múltiples golpes en la cabeza. Según las autoridades, Davyn Michaels no solo le quitó la vida a su expareja, sino que separó la cabeza del cuerpo y la transportó en su automóvil hasta su propia residencia. Allí, los restos fueron descubiertos por agentes que respondieron a una llamada de alerta.

El fiscal John Giordani detalló en el juicio que Michaels golpeó repetidamente a Willette en la cabeza antes de d3c4p1t4rl0. La autopsia confirmó que la víctima murió por trauma craneal severo y pérdida de sangre masiva.

¿Quién es la actriz Devyn Michaels?

Devyn Michaels, nacida en 1978 en Estados Unidos, es una personalidad polémica que pasó de brillar en la industria del entretenimiento para adultos a comparecer en los tribunales de Las Vegas.

En su juventud decidió seguir una ruta más atrevida: se trasladó a Nueva York para dedicarse al baile erótico. Recorriendo clubes por todo el país, pronto destacó por su físico atlético y magnetismo, obteniendo galardones como Centerfold Model of the Year en 1999 dentro del ámbito del striptease y Fitness Centerfold of the Year en el mismo año.

Después de forjarse un nombre como modelo y fitness, estrenó en 2002 su primer cinta de contenido exclusivo, cuando tenía 34 años. Ese papel la impulsó al estrellato del género, participando en más de 75 filmes para diferentes productoras.

