¿George Michael predijo su muerte con la icónica canción ‘Last Christmas’? Así fue su última y triste Navidad

La Navidad llega cada año envuelta en luces, nostalgia y canciones que han definido generaciones completas. Entre ellas, Last Christmas, el éxito atemporal de George Michael y Andrew Ridgeley bajo el nombre de Wham!, se mantiene como una de las canciones más escuchadas del mundo durante las fiestas. Sin embargo, detrás de su ritmo suave y su aire melancólico se esconde una historia más oscura: la profunda relación entre George Michael y esta fecha, que lo acompañó en los momentos más duros de su vida… y también en su muerte. ¿Existe una maldición?

¿Por qué George Michael fue acosado por la prensa en los años 90?

La década de los 90 fue polémica para el cantante George Michael, no sólo por su éxito musical, sino por el acoso constante de la prensa sensacionalista británica, obsesionada con exponer su orientación sexual. Aún sin declararse públicamente gay, vivía bajo una persecución diaria que lo llevó a ocultar sus relaciones y sentimientos más íntimos.

Fue en ese contexto que conoció al diseñador brasileño Anselmo Feleppa, durante una visita a Brasil en 1990. Lo que comenzó como un flechazo inmediato se convirtió en una relación profunda, secreta y cada vez más difícil de sostener ante el escrutinio público. Sin embargo, la primera tragedia llegó justo en la época decembrina de ese mismo año.

En una entrevista con GQ en 2004, Michael recordó que Feleppa viajó a Londres para revelarle que tenía VIH:

Voló a Londres para decírmelo en persona, aunque esperó para decirlo en Año Nuevo. No quería arruinarme la Navidad. George Michael para GQ, retomado de Excélsior

Su deseo de protegerlo del escándalo hizo que Feleppa evitara atenderse en Reino Unido, lo que aceleró la enfermedad. Murió en menos de dos años, dejando una herida que George Michael nunca logró sanar. Incluso su emotiva interpretación en el tributo a Freddie Mercury en 1992, confesó después, llevaba implícito el dolor por su gran amor perdido.

George Michael y Anselmo Feleppa hace más de 30 años / Redes sociales

¿Cómo fue la última navidad de George Michael, intérprete de Last Christmas?

Tras la muerte de su entonces “romance”, las Navidades se convirtieron en un recuerdo agridulce para George Michael. Años después, su propia vida terminaría también en esta fecha que parecía perseguirlo.

El 25 de diciembre de 2016, George Michael murió a los 53 años debido a un paro cardíaco relacionado con sus problemas de adicción . Estaba solo en su hogar. Su pareja, Fadi Fawaz, dormía en el auto tras una discusión y lo encontró sin vida al día siguiente. Según la llamada filtrada al 911, trató de reanimarlo sin éxito durante horas.

La imagen del ícono pop, solitario en su última Navidad, se volvió tan desgarradora como inevitablemente simbólica por su famosa canción.

George Michael y la triste historia de su última navidad / Redes sociales

¿Por qué aseguran que George Michael y su canción Last Christmas, tienen una maldición?

Tres años después, el 24 de diciembre de 2019, Melanie Panayiotou (su hermana, confidente y heredera) murió a los 59 años debido a un coma diabético. Otra muerte en la familia Michael ocurrida exactamente en Navidad.

Las coincidencias alimentaron teorías y especulaciones: ¿estaban las tragedias navideñas ligadas a la canción que lo hizo eterno? ¿O al dolor que marcó sus últimos años?

Aunque nunca hubo respuestas claras, lo cierto es que la fecha quedó sellada como un símbolo trágico en la vida del artista.

