Muere exestrella infantil tras ser hospitalizado de emergencia por un fuerte dolor

A pocas horas de que se diera a conocer la muerte de Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down, otra triste noticia sacudió al mundo del espectáculo internacional. Se confirmó el fallecimiento de Blake Garrett, exestrella infantil que brilló como protagonista de la película “How to eat fried worms” (2006) y que marcó a toda una generación.

Lo más triste de esta noticia es que Blake Garrett solo tenía 33 años. La familia de Garrett confirmó su muerte al medio internacional TMZ.

Blake Garrett, exestrella infantil fallece luego de sufrir una grave complicación por automedicación. / Redes sociales

¿De qué murió Blake Garret?

Carol también habría señalado al medio que Blake acudió al área de urgencias en Tulsa, Oklahoma, una semana antes de su prematura y repentina muerte. El exactor llevaba tres años viviendo en esa ciudad, etapa en la que había logrado mantenerse sobrio. De hecho, su madre contó a TMZ que su hijo “realmente transformó su vida” tras alcanzar la sobriedad, mostrando un cambio positivo y enfocado en su bienestar.

Blake tuvo un “dolor intenso” cuando fue al hospital y luego le diagnosticaron herpes zóster.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa de muerte del exactor Blake Garrett. Sin embargo, su madre explicó a TMZ, que esa no habría sido la causa directa de su fallecimiento, sino que, antes de recibir el diagnóstico, Garrett se habría automedicado, lo que le provocó complicaciones médicas que resultaron fatales.

¿Por qué Blake Garrett se retiró de la actuación y cuándo dejó de aparecer en pantalla?

Blake Garrett fue uno de esos rostros infantiles que muchos recuerdan con cariño gracias a las películas familiares de los años 2000. Sin embargo, así como llegó muy joven a la industria, también desapareció del medio casi sin hacer ruido, dejando a más de uno preguntándose qué pasó con su carrera.

De acuerdo con distintos reportes, el exactor no volvió a sumar créditos en cine o televisión después de la película How to Eat Fried Worms (2006), cinta que marcó el final de su breve trayectoria en Hollywood. Desde entonces, no participó en nuevas producciones ni regresó a los reflectores.

Lo que más ha llamado la atención es que no existe un motivo oficial que explique su retiro. Ninguna fuente cercana ni el propio Garrett han confirmado si su decisión estuvo relacionada con temas personales, profesionales o de salud. Simplemente, con el paso de los años, dejó de actuar.

Algunas entrevistas citadas en medios internacionales señalan que el propio Blake describió How to Eat Fried Wormscomo una experiencia divertida y especial, aunque ya entonces la consideraba su “última película antes de dejar la industria”. Esto sugiere que su salida habría sido una decisión consciente y planeada, más que algo forzado.

Tras alejarse de las cámaras, optó por una vida mucho más tranquila y privada, lejos de la fama. Se sabe que pasó sus últimos años en Oklahoma.

¿Quién fue Blake Garrett, exestrella infantil?

Blake Garrett comenzó su camino en la actuación desde muy pequeño, participando en montajes locales y producciones infantiles que le permitieron dar sus primeros pasos frente al público. Entre sus trabajos tempranos destacan “Aladdin and his magical lamp” y “Peanuts: A Charlie Brown Tribute”, donde fue puliendo su talento sobre el escenario.

A los 10 años, su carrera tomó mayor impulso cuando se integró a la gira internacional de estadios “Barney’s Colorful World International Tour”, una experiencia que lo llevó a recorrer distintas ciudades y que le dio mayor exposición dentro del entretenimiento familiar. Poco después, a los 11 años, hizo su debut en video con “Barney’s colorful world, live!” (2004), una producción lanzada directamente en VHS.

Sin embargo, su salto más importante llegó dos años después, cuando protagonizó su primer y único largometraje, “How to eat fried 2orms” (2006), donde interpretó a Plug, el inseparable amigo del matón de la clase, Joe, personaje encarnado por Adam Hicks.

La cinta sigue la historia de Billy, un nuevo alumno que acepta el reto de comerse 10 gusanos sin vomitar para cambiar la dinámica de poder entre sus compañeros.

Sobre su papel, Blake contó con entusiasmo a” The Oklahoman” en 2006.

En 2007, Blake y el resto del elenco recibieron el Young Artist Award a Mejor Elenco Joven en un Largometraje, reconocimiento que consolidó ese proyecto como el momento más importante de su carrera.

