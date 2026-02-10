Gaby ‘N’ es detenida: localizan a mujer que atropelló y arrastró a motociclista en Iztapalapa el pasado enero

La detención de Gaby ‘N’, la mujer señalada por atropellar, arrastrar y causar la muerte de un motociclista en calles de Iztapalapa, reavivó un caso que desde inicios de enero generó indignación y amplio seguimiento en redes sociales y medios de comunicación. El hecho ocurrió el pasado 3 de enero y fue documentado en video, lo que permitió identificar la mecánica del homicidio y el vehículo involucrado.

¿Cómo detuvieron a Gaby ‘N’, la mujer acusada causar ls muerte de un motociclista en Iztapalapa?

De acuerdo con información de Carlos Jiménez, agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron ubicar a Gabriela ‘N’ en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, en el estado de Oaxaca. La aprehensión se realizó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO), como parte de un operativo conjunto derivado de las indagatorias iniciadas tras el homicidio.

Una vez cumplimentada la orden judicial, la mujer fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. En dicho penal permanecerá mientras se determina su situación jurídica en las audiencias iniciales ante un juez de control.

Las autoridades confirmaron que la detenida tiene 43 años y residía en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. En esa zona, días después del hecho, fue localizado un automóvil con características similares al que aparece en los videos difundidos del caso, lo que permitió fortalecer la carpeta de investigación.

Gabriela N / X: @oaxacavirtual

¿Qué ocurrió el día que el motociclista fue atropellado y arrastrado en Iztapalapa?

Los hechos ocurrieron en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6, en la alcaldía Iztapalapa. Según los registros videográficos que circularon ampliamente, un automóvil Honda City color azul impactó a un motociclista, provocando que este quedara atrapado debajo de la unidad.

Lejos de detenerse, el vehículo continuó su marcha y arrastró el cuerpo de la víctima durante varios kilómetros. La secuencia quedó grabada por cámaras de seguridad y por automovilistas que transitaban por la zona, lo que permitió reconstruir la ruta seguida tras el atropellamiento.

Posteriormente, la Policía Municipal de Nezahualcóyotl recibió el reporte de un automóvil abandonado en calles de la colonia Ciudad Lago. La unidad coincidía con el modelo observado en los videos y presentaba daños visibles compatibles con un atropellamiento. Además, el vehículo no contaba con placas de circulación.

¿Quién era Roberto Hernández y qué ha dicho su familia tras la detención?

Roberto Hernández tenía 52 años y trabajaba como repartidor para una productora de productos lácteos. El día del accidente se encontraba cumpliendo con su jornada laboral cuando fue atropellado. Su muerte generó conmoción entre familiares, compañeros de trabajo y usuarios de redes sociales que exigieron justicia.

Tras confirmarse la detención de Gaby ‘N’, la viuda de la víctima, Wendy Leyva, compartió su reacción en entrevista con Telediario. Señaló que la noticia le generó una mezcla de emociones, entre nerviosismo y esperanza, mientras esperaba la confirmación oficial por parte de la Fiscalía capitalina.

“Estamos con muchas emociones encontradas… estamos esperando a que nos informe la Fiscalía para corroborar la información. Tengo nervio y ansiedad por confirmar que realmente sea ella y que la trasladen para iniciar con las audiencias” Wendy Leyva

Leyva también habló del proceso de duelo que ha vivido desde la muerte de su esposo, describiéndolo como un periodo marcado por la ausencia y el dolor. Indicó que su principal expectativa es que el proceso judicial avance y se esclarezcan los hechos conforme a la ley.

“Ha sido más de un mes de mucho sufrir la ausencia y mucho dolor… la justicia la seguimos esperando. Esperemos que sea la persona que le quitó la vida a mi Beto” Wendy Leyva

La viuda reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía General de Justicia, aunque señaló que le habría gustado que los avances se concretaran con mayor rapidez. Aclaró que no busca una reparación del daño económica, sino el esclarecimiento del caso y la aplicación de justicia conforme a derecho.

