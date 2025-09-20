Murió Abril Díaz Castañeda tras explosión de pipa en Iztapalapa; tenía 34 años y era madre de cuatro niños

El nombre de Abril Díaz Castañeda se suma a la dolorosa lista de víctimas fatales de la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 11 de septiembre en el Puente de La Concordia, Iztapalapa. La joven de 34 años, madre de cuatro hijos, no logró sobrevivir pese a los esfuerzos médicos y su historia se ha convertido en el rostro más duro de la tragedia que ya suma 25 fallecidos.

La joven madre luchó por su vida durante más de una semana en el Hospital de Traumatología Victoriano de la Fuente Narváez.

¿Quién fue Abril Díaz Castañeda y cómo quedó atrapada en la la explosión de la pipa en Iztapalapa?

Abril Díaz Castañeda era madre soltera y sostén de hogar de cuatro niños, todos menores de edad. El día del accidente transitaba con su pareja, Omar Alejandro García Escorsa, cerca del Puente de la Concordia, cuando la explosión alcanzó a decenas de personas. Testigos narraron que Abril intentó desesperadamente sofocar las llamas arrojándose agua antes de ser trasladada al hospital. Incluso, hay videos de la joven pidiendo a las personas que dejaran de grabar y la ayudaran aunque otros también aseguraban ya no se entendía lo que decía pues estaba en shock.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que fue internada en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”, en Magdalena de las Salinas, donde permaneció intubada, conectada a respiradores y bajo vigilancia constante. Su caso fue considerado el más crítico de toda la emergencia.

El accidente en Iztapalapa dejó 25 muertos y decenas de heridos; la zona quedó completamente devastada.

Lamentablemente, su muerte fue confirmada la noche del 18 de septiembre en una lista oficial compartida por la Sedesa. Con ella, el número de muertos ascendió a 25, mientras que 27 personas continúan hospitalizadas y 37 han sido dadas de alta.

La familia de Abril exige justicia y prepara acciones legales contra la empresa propietaria de la pipa

¿Qué acciones legales emprenderá la familia de Abril Díaz contra la empresa de la pipa de gas?

Su hermana, Nitzia Díaz, informó a medios de comunicación que durante la hospitalización presentó complicaciones severas, entre ellas una infección en la sangre y daños renales, lo que obligó al personal médico a realizar transfusiones de plasma.

Sin embargo, ahora que se confirmó su muerte, la familia de Abril no solo enfrenta el duelo, sino también la incertidumbre de cuatro menores que quedaron sin madre y sin sustento. Desde antes de su fallecimiento, su hermana Nitzia había adelantado que se preparan acciones legales contra la empresa propietaria de la pipa: “En caso de sobrevivir, mi hermana no podrá regresar a trabajar y se queda sin ingresos para sus hijos”.

Las autoridades informaron que su pareja, Omar Alejandro García Escorsa, de 28 años, también perdió la vida el pasado 16 de septiembre tras permanecer internado en estado crítico.

#URGENTE | “No he recibido ni un peso. Yo necesito que se hagan responsables”, dice Nitzia Díaz, hermana de la joven de 34 años Abril Díaz Castañeda, quien sufrió quemaduras en 95% de su cuerpo tras explosión de pipa en la Zaragoza.



"Ella y sus hijos no han recibido ni un peso",…

¿Cómo ocurrió la explosión de la pipa de gas en el Puente de La Concordia en Iztapalapa?

De acuerdo con las primeras investigaciones, la pipa de gas partió de Tuxpan, Veracruz, rumbo a una estación de gas en Tláhuac. Al incorporarse a la autopista México-Puebla, el conductor perdió el control en una curva ascendente y se impactó contra dos muros de contención. El golpe provocó que el contenedor se volcara y sufriera una fisura de unos 40 centímetros en la parte frontal izquierda, lo que ocasionó una fuga de gas que alcanzó los 180 metros de distancia.

Una chispa, presuntamente originada por un objeto sólido desprendido del camión o del muro, fue suficiente para desencadenar el incendio que terminó en tragedia. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó que el caso sigue en análisis pericial para determinar responsabilidades.

¿Cuántas víctimas y muertos ha dejado la explosión de la pipa en Iztapalapa?

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hasta el 19 de septiembre de 2025, la cifra de fallecidos por la explosión en el Puente de la Concordia es de 25 personas.

El balance oficial reporta:



Personas hospitalizadas: 21 continúan recibiendo atención médica.

Personas dadas de alta: 38 han sido dadas de alta tras recibir tratamiento.