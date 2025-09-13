Explosión de pipa de gas en Iztapalapa: Iván ‘la Mole’ ayudará a Alicia Matías, abuelita que salvó a su nieta

La tragedia de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ha dejado consecuencias devastadoras. No solo se reportan 10 muertos y 90 heridos, sino también conmovedoras historias de las víctimas, muchas de ellas luchando por sobrevivir con graves quemaduras.

Una de las historias que más ha conmovido al público es la de Alicia Matías Teodoro, una de las víctimas de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Su historia se volvió viral tras las imágenes difundidas después del accidente. A pesar de sus graves heridas, Alicia caminó con su nieta de dos años en brazos hasta que finalmente fue auxiliada.

¿Qué pasó en el puente de la Concordia de Iztapalapa?

La tarde del 10 de septiembre de 2025, una pipa cargada con gas circulaba por el Puente de la Concordia, que conecta Calzada Ignacio Zaragoza, la autopista México-Puebla y Ermita Iztapalapa, en la zona oriente de la Ciudad de México. Según los primeros peritajes, el vehículo accidentado derramó combustible que se concentró en el área y terminó por detonar, provocando una onda expansiva con un alcance considerable.

La detonación fue tan potente que se escuchó en varias colonias cercanas. Las llamas alcanzaron varios metros de altura, envolviendo todo a su paso y generando una nube de humo visible desde distintos puntos de la capital.

¿Cuál es el estado de salud de Alicia Macías, abuelita que salvó a su nieta de explosión de pipa de gas en Iztapalapa?

La mañana de este viernes 12 de septiembre, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó qur Alicia Matías Teodoro, continúa hospitalizada.

Una mujer de nombre Sandra, familiar de Alicia, confirmó a ’N+’ que Alicia Matías se encuentra grave con quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo y que está hospitalizada en Hospital General 53 del IMSS.

¿Cuántas víctimas dejo la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa?

La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, en la zona de Santa Martha Acatitla, dejó 10 fallecidos y, al menos, 90 lesionados de acuerdo con reportes de las autoridades. Hasta el momento, se registra que 22 personas han sido dadas de alta.

Las autoridades de la Ciudad de México informaron que desde este viernes 12 de septiembre los familiares de las víctimas de la explosión de la pipa de gas en el Puente La Concordia, recibirán un apoyo económico destinado a cubrir traslados y alimentación. Además, se instalarán módulos de comida caliente afuera de los hospitales donde permanecen internadas 54 personas.

Bomberos y equipos de emergencia trabajaron durante horas para controlar el incendio y realizar una quema controlada del gas.

Iván ‘la Mole’ ofrece su apoyo a Alicia Matías, abuelita que salvó a su nieto

La historia de Alicia Matías, víctima de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, ha conmovido a muchas personas, entre ellas Ivan ‘la Mole’, comediante y amigo de Adrián Marcelo, con quien presenta el show “Hermanos de leche”.

El creador de contenido expresó en sus redes sociales su deseo de ponerse en contacto con la familia de Alicia Matías o con alguna institución para poder apoyarla.

“Si alguien sabe cómo están ayudando a la abuelita que salvó a su nieta allá en la Ciudad de México, si hay una institución o cómo podemos ayudarla, avisen raza, yo quiero ayudarla, esas personas son las que ocupamos en este mundo de cagada”, escribió ‘la Mole’ en su cuenta de X.

Aunque todavía se desconoce de qué manera planea ayudar a Alicia Matías, su intención fue compartida en redes, donde usuarios le sugirieron opciones para localizar a la familia de Alicia.

