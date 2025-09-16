Alicia Matías Teodoro, abuelita heroína: Filtran nuevo y desgarrador video en el que pide ayuda para su nieta

Luego de que se confirmó la lamentable muerte de Alicia Matias Teodoro, tras salvar a su nieta de la explosión de la pipa en el puente de la Concordia. Ahora, circuló en redes sociales un nuevo y desgarrador video en pleno incidente en el que ‘la Heroína de Iztapalapa’ pide ayuda para la bebé.

Las imágenes no pasaron desapercibidas en redes sociales. La mayoría de los usuarios volvieron a celebrar la valentía de Alicia Matías Teodoro por salvar a su nieta tras la explosión de la pipa en Iztapalapa.

Alicia Matías Teodoro / Redes sociales

Te puede interesar: Tres muertes en el mundo de las telenovelas reavivan la famosa “regla de 3"

¿Qué nuevo video circuló de Alicia Matías Teodoro salvando a su nieta tras la explosión de la pipa de Iztapalapa?

Alicia Matías Teodoro, de 49 años, fue reconocida por su valentía tras salvar a su nieta durante la explosión de una pipa de gas LP en el puente de la Concordia el 10 de septiembre de 2025. Aquel día, la mujer protegió con su cuerpo a la pequeña y sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo. Tras ser trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, murió el 12 de septiembre debido a la gravedad de sus heridas.

Cinco días después del accidente, se ha difundido un nuevo video que muestra cómo Alicia caminó en busca de ayuda para salvar a su nieta.

Alicia Matías Teodoro y su nieta estuvieron en medio de la explosión de la pipa de Iztapalapa / Redes sociales

A través de la cuenta de ‘X’, ‘Que poca madre’, publicaron un nuevo clip en el que se le ve a Alicia en plena caminata con su nieta en brazos a poco tiempo de que ocurrió la explosión de la pipa.

“ES ASÍ COMO LA ABUELITA CAMINABA CON SU NIETA… Dan a conocer un video en donde ‘la Abuelita heroína’ caminaba con su nieta en busca de pedir ayuda, más para su criatura que para ella. En las imágenes se puede ver cómo un conductor de camión se queda perplejo al verla caminar con las quemaduras”. Que poca madre

Alicia Matías Teodoro caminó por ayuda con los policías tras la explosión de la pipa de Iztapalapa. / IG: @AhoraOaxacaa

Como era natural, las reacciones de internautas no se hicieron esperar. La mayoría se enterneció por las fuertes imágenes. Estos fueron algunos comentarios:

“¿De dónde sacó tanta fuerza esa señora bendita?”,

“Alicia Matías camina alto, junto a Dios en el cielo, dejás tu familia y el recuerdo de tu lucha por salvarle la vida a tu pequeña”,

“Impresionante el amor, de donde saco fuerzas de flaqueza”,

“Se rifó como los grandes mis respetos para esa abuelita, Dios la tenga en la santa gloria”

Así lo publicaron:

😢👏 ES ASÍ COMO LA ABUELITA CAMINABA CON SU NIETA 🕊



Dan a conocer un video en donde “La Abuelita Heroína” caminaba con su nieta en busca de pedir ayuda, más para su creatura que para ella. En las imágenes se puede ver como un conductor de camión se queda perplejo al verla… pic.twitter.com/OQz4SOPPrm — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) September 14, 2025

No te pierdas: Muere una querida actriz que participó en “Alice”, “Gremlins” y “Juego de gemelas": ¿De quién se trata?

¿Cuál es el estado de salud de la nieta de Alicia Matías Teodoro?

Sandra Barajas, hermana de Alicia Matías Teodoro, declaró recientemente a la prensa que la bebé se encuentra estable y sedada tras la operación a la que fue sometida.

Asimismo, indicó que su sobrina podría requerir otra cirugía el lunes 15 de septiembre para atender las quemaduras sufridas. Además, mencionó que, si los médicos lo consideran necesario, se valorará la opción propuesta por la Fundación Michou y Mau de trasladar a la menor a un hospital en Texas, Estados Unidos.

Hermana de Alicia Matías Teodoro habla de la muerte de su familiar / Redes sociales

“Sí, la aceptaremos. Si los médicos creen que es prudente, sí, la aceptaremos. El mérito de mi hermana no lo dejaríamos sin hacer, porque ella luchó para que esa bebé estuviera bien, y si nosotros no aceptáramos eso, por cuestión propia, no por cuestión médica, estaríamos en contra de lo que ella estaba tratando de hacer con la niña”. Sandra Barajas

También reconoció el esfuerzo del equipo médico para evitar que la niña padezca dolor. Incluso mencionó que se están considerando sedantes más potentes, ya que si la pequeña despertara, podría experimentar un dolor intenso.

Mira: Muere exreina de belleza en trágico accidente; difunden el video el momento del choque que le quitó la vida

¿Qué pasó con la pipa en Iztapalapa?

El 10 de septiembre de 2025, una pipa de gas LP volcó y explotó en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, Ciudad de México. El accidente dejó al menos 17 muertos y 35 heridos, que incluyó la de Alicia Matías Teodoro, quien murió protegiendo a su nieta.

Las investigaciones apuntan a que el impacto de un objeto dañó el tanque, lo que provocó la fuga e ignición del gas, y se sospecha que el conductor iba, supuestamente, en exceso de velocidad, lo que agravó el accidente. La empresa Gas Silza enfrenta cuestionamientos por el mantenimiento de la unidad y sus pólizas de seguro.