Muere futbolista en accidente automovilístico camino a casa: ¡Jugó en el mismo equipo que Diogo Jota!

Hace unos meses se confirmó la lamentable noticia de la muerte de Diogo Jota, quien falleció en un trágico accidente automovilístico, junto a su hermano menor. El jugador militaba en el Liverpool de Inglaterra, proveniente del Wolverhampton de ese mismo país.

Ahora, el fútbol inglés y mundial nuevamente se encuentran de luto tras confirmarse la muerte de un joven futbolista, de apenas 21 años de edad. La tragedia surgió cuando regresaba a su casa, luego de disputar un partido con su actual equipo, y sufrir un accidente automovilístico que truncaría su carrera futbolística. ¿Quién era y qué sucedió exactamente?

¿Qué futbolista murió recientemente, tras regresar de su partido de fútbol?

Ethan McLeod, joven delantero de apenas 21 años, murió en un trágico accidente automovilístico cuando regresaba a su casa después de un partido con el Macclesfield FC, club al que pertenecía actualmente.

La noticia ha provocado una profunda conmoción entre aficionados, clubes y compañeros, quienes lo recuerdan como una de las promesas más ilusionantes del balompié inglés.

McLeod, exjugador del Wolverhampton Wanderers, había asistido al encuentro en el que su equipo enfrentó al Bedford Town en la Sexta División inglesa (National League North). Aunque permaneció en la banca durante el compromiso, su presencia formaba parte habitual del primer equipo.

¿Cómo fue el accidente en el que murió el futbolista Ethan McLeod?

El accidente ocurrió durante la noche, cuando Ethan McLeod conducía de regreso a su hogar por una carretera cercana a Northampton. De acuerdo con los primeros informes, el futbolista manejaba un automóvil Mercedes blanco que, por causas aún bajo investigación, se impactó contra una barrera metálica o valla de protección.

Servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar del siniestro, sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales, el joven delantero falleció en el sitio. Las autoridades cerraron la carretera por varias horas para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

La noticia se dio a conocer pocas horas después y se propagó con rapidez, generando un sentimiento de tristeza en el entorno futbolístico. Para muchos, resultó especialmente doloroso que el accidente ocurriera tras una jornada deportiva que parecía rutinaria.

¿Quién era Ethan McLeod y por qué era considerado una “promesa”?

Ethan McLeod fue un jugador de futbol inglés que, a pesar de su juventud, logró dejar una marca importante en los equipos para los que jugó.

Su trayectoria en el fútbol inició de forma oficial a los siete años, cuando se integró a la academia del Wolverhampton Wanderers, uno de los clubes más representativos de Inglaterra. Durante su proceso de formación con los Wolves, Ethan fue catalogado como una de las jóvenes promesas de la institución.

Con la intención de sumar mayor continuidad y avanzar en su desarrollo profesional, decidió poner fin a su etapa con el Wolverhampton en septiembre de 2024.

