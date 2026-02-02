Familia de Snoop dogg sufre tragedia: muere bebé que luchó desde que nació: “Perdí al amor de mi vida”

Hace unos días la influencer Kelly, una reconocida creadora de contenido mexicana, anunció la muerte de su bebé y dejo a las redes sociales en luto. Ahora una tragedia sacudió a una de las familias más conocidas del mundo del hip-hop, luego de que una bebé que había logrado salir del hospital tras meses de lucha médica perdiera la vida apenas unos días después de llegar a casa. La noticia no se dio a conocer por un comunicado oficial, sino por un mensaje íntimo que dejó a miles de seguidores en shock.

¿Qué familiar de Snoop dogg murió?

El rapero que enfrenta este momento devastador es Snoop dogg, una de las figuras más influyentes del hip-hop a nivel mundial. La muerte de su nieta, ha causado conmoción porque ocurrió solo 20 días después de haber salido del hospital, luego de pasar prácticamente toda su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). La bebé luchó durante 10 meses por su salud tras nacer de manera prematura, en un caso que seguidores de la familia ya seguían de cerca.

El 6 de enero, Cori Broadus, hija de Snoop Dogg y madre de la pequeña, había compartido una imagen llena de esperanza anunciando que por fin su hija estaba en casa. En esa ocasión escribió: “Ya está en casa”, junto a un mensaje de agradecimiento que conmovió a miles: “Gracias por cada oración, cada mensaje, cada muestra de cariño. Dios los escucho a todos”. La publicación fue vista como un triunfo, casi un milagro, después de meses de angustia, hospitalización y tratamientos médicos.

Sin embargo, menos de un mes después, la tragedia golpeó nuevamente a la familia del rapero. Aunque no se han detallado públicamente las causas exactas del fallecimiento, el historial médico de la bebé y su condición de extrema prematurez hacían que su estado fuera delicado. La noticia se difundió con rapidez en medios de espectáculos y redes sociales, donde miles de personas enviaron mensajes de apoyo, oraciones y palabras de aliento para Snoop dogg y su hija Cori en este momento tan doloroso.

¿Qué es el síndrome HELLP, la enfermedad que complicó el embarazo de Cori Broadus, hija de Snoop dogg?

El embarazo de Cori Broadus, hija de Snoop dogg, fue catalogado como embarazo de alto riesgo. Ella misma contó que los médicos estaban preocupados por su salud y la de su bebé. En su momento declaró: “Tengo un embarazo de alto riesgo y los médicos estaban muy preocupados por mí y por el bebé, pero Dios tiene sus manos sobre mí”.

Cori desarrolló el síndrome HELLP, una complicación grave relacionada con el embarazo que involucra hemólisis (destrucción de glóbulos rojos), elevación de enzimas hepáticas y bajo conteo de plaquetas. Esta condición puede poner en peligro la vida tanto de la madre como del bebé, por lo que los médicos tuvieron que actuar de inmediato.

Debido a esta situación, la joven dio a luz por cesárea cuando tenía apenas 25 semanas de gestación. Al anunciar el nacimiento, compartió un mensaje lleno de fe: “¡Mi bebé llegó hoy a las 25 semanas y está tan perfecta como siempre!”. También expresó: “Gracias, Dios, por haberme permitido llegar hasta aquí, a pesar de las adversidades que siempre se me presentan”.

¿Cómo reaccionaron los padres de la nieta de Snoop dogg tras la tragedia?

Además del mensaje de Cori, el padre de la bebé, Wayne Deuce, también se pronunció. En redes sociales escribió: “He estado muy triste desde que me dejaste. Pero sé que estás en paz. Papá siempre te amará”, acompañado de fotos cargando a su hija. En otra publicación agregó: “Mi bebé”.

Por su parte, Cori también habló de la culpa y el duelo que vive una madre en una situación así. Compartió un mensaje honesto sobre su proceso emocional: “He llorado y llorado, he comparado y comparado, culpándome por no haber podido darle todo lo que necesitaba. Pero pase lo que pase, Dios siempre me muestra que soy su hija”.

Aunque Snoop Dogg no ha emitido un comunicado oficial, personas cercanas aseguran que el rapero se mantiene apoyando a su hija en este momento tan duro.

¿Quién es Snoop dogg y por qué esta pérdida toca tanto a sus seguidores?

Snoop dogg, cuyo nombre real es Calvin Cordozar Broadus Jr., es una de las figuras más influyentes del hip-hop. Con una carrera que comenzó en los años 90 tras ser impulsado por Dr. Dre, se convirtió en ícono del rap de la Costa Oeste con discos como Doggystyle. Además de su música, es conocido por su faceta familiar y su imagen de abuelo cariñoso.

Esta no es la primera vez que la familia vive una tragedia similar. En 2019 también perdieron a otro nieto del artista que falleció pocos días después de nacer.