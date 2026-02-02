Famoso rapero se desploma desde 20 metros de altura en pleno concierto y termina herido: VIDEO

Son varios los artistas que sufren pequeños percances en sus conciertos, desde errores de producción y hasta caídas que asustan a los fanáticos. Bad Bunny, en su concierto en México, cayó cuando se encontraba en un escenario, algo que preocupó rápidamente a los presentes.

Ahora, un famoso rapero de 33 años vivió un momento crítico durante su concierto el pasado 31 de enero. El momento generó pánico y preocupación entre sus miles de fans que se encontraban presentes, todo quedó grabado en vídeo y la grabación ya se volvió viral por lo fuerte y dramático de la caída. Se supo que sufrió una lesión considerable y ya ha actualizado su estado de salud. ¿Qué pasó? Te contamos todo.

Silueta de cantante / Canva

¿Qué famoso cantante sufrió una caída en pleno concierto el fin de semana y cómo fue?

El incidente ocurrió apenas unos minutos después de iniciado el concierto del rapero español, Delaossa, show que se llevó a cabo en la Movistar Arena de Madrid, en España.

Todo comenzó cuando Delaossa subió a una plataforma para realizar un salto espectacular que terminó en una dramática escena. Su arnés de seguridad falló, provocando que el rapero cayera al vacío y quedara tendido en el piso por varios segundos antes de recibir ayuda de su equipo técnico.

La baja iluminación del escenario impidió registrar con precisión el momento exacto de la caída, pero los asistentes coincidieron en que la escena fue angustiante.

Te puede interesar: Olivia Collins sufre accidente en conferencia de prensa ¡alarma brutal caída!: “Me rompí la pierna” VIDEO

El rapero español, Delaossa, sufre caída en concierto / El HuffPost

¿Cuál es el estado de salud de Delaossa tras caída durante su concierto?

Tras el accidente, Delaossa fue asistido de inmediato por su equipo técnico y llevado a recibir atención médica. A pesar de la gravedad de la situación, el artista volvió al escenario para continuar con su espectáculo.

“ Os quiero ”, escribió Delaossa en redes sociales acompañado de una foto en silla de ruedas y con el hombro izquierdo visiblemente lastimado, agradeciendo a sus fans por el apoyo durante la noche.

El informe médico preliminar indicó que Delaossa sufrió una dislocación de hombro y contusiones en un costado, consecuencias directas de la caída desde la plataforma. Afortunadamente, no se reportaron fracturas ni lesiones internas graves.

Los asistentes comentaron que, pese al dolor, el rapero ocultó el sufrimiento durante su presentación, continuando con su performance y asegurando que los fans disfrutaran del concierto como si nada hubiera ocurrido.

El equipo de seguridad del Movistar Arena también emitió un comunicado señalando que investigarán la falla del arnés que provocó el accidente, reiterando su compromiso con la seguridad en futuros eventos.

Lee: Conductor de Hoy sufre accidente durante concierto de Josi Cuén y Jorge Medina; ¡se cayó en pleno escenario!

Delaossa reaparece tras caída en su concierto / IG: delaossapicasso

¿Quién es Delaossa, rapero español que sufrió lesión en su concierto?

Daniel Martínez de la Ossa Romero, conocido artísticamente como Delaossa, nació en 1993 en España, y se ha consolidado como una de las voces más importantes del rap y hip‑hop en español durante los últimos diez años.

Desde joven comenzó en el hip‑hop tradicional hasta ritmos latinos y contemporáneos, comenzando a componer sus primeras letras alrededor de los 12 años, según entrevistas.

En sus inicios, Delaossa integró el colectivo Space Hammu (también llamado Space Hammurabi o Los Chicos del Cosmos), un grupo de hip‑hop formado por MC’s y productores que le permitió desarrollar su estilo y experiencia musical.

Tal vez te interese: Vocalista de Los tigres del norte sufre aparatosa caída en pleno concierto y enciende las alarmas: VIDEO