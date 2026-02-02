Romina Marcos, tras ‘separarse’ de Laura Salazar, estalla vs las críticas por “no lucir femenina” ¿y “oler mal”?

Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, respondió a los comentarios que recibe en redes sociales relacionados con su físico y con la manera en que expresa su imagen personal por “no lucir demasiado femenina” y presuntamente oler mal tras separarse por un viaje de Laura Salazar, su novia. ¿qué dijo la cantante? Te contamos los detalles.

¿Por qué es criticada Romina Marcos?

Romina Marcos volvió a protagonizar una polémica porque constantemente recibe comentarios en redes sociales relacionados con su físico, su corte de cabello y su relación con la doctora Laura Salazar. Los señalamientos se pueden leer en diversas publicaciones, donde algunos usuarios opinaron sobre su apariencia y su vida personal, lo que generó una nueva ola de reacciones en plataformas digitales.

Ante estos comentarios, la hija de Niurka Marcos decidió pronunciarse y responder de manera directa. A través de sus redes sociales, Romina compartió su postura frente a las críticas y dejó claro que no permanecería en silencio ante los mensajes que cuestionan su imagen.

¿Qué dijo Romina Marcos ante las críticas de su físico?

Romina Marcos contestó a las críticas que ha recibido en redes sociales relacionadas con su físico y su apariencia. A través de un mensaje compartido en sus plataformas digitales, la cantante y actriz abordó los comentarios que cuestionan su imagen por llevar el cabello corto y por no ajustarse a ciertos estándares de feminidad.

“Hay personas que creen que por tener el pelo corto y no lucir demasiado femenina, huelo mal. No sabía que mi olor corporal dependía de un estándar de belleza. Imagínate creer que la higiene depende de lo largo de tu cabello, es que no sabía que mi desodorante dejó de funcionar cuando me corté el cabello”, dijo Romina Marcos.

Romina Marcos también se refirió al motivo detrás de sus decisiones personales y a la forma en la que algunas personas reaccionan cuando alguien no busca agradar a los demás. En su mensaje, explicó que parte de las críticas surgen porque no vive ni toma decisiones con la intención de cumplir expectativas ajenas.

“No digo que a todos, pero a algunos realmente les molesta que no viva para gustarles. Y es que, bebé, te tengo una noticia, no me corté el cabello para agradarte, me lo corté para ser yo. Así que no, bebé, no te escondas ni cambies quién eres solamente para que otros se sientan más cómodos. Lo que sí huele mal es la necesidad de controlar cómo deben verse los demás”, puntualizó la cantante.

¿Quién es Romina Marcos?

Romina Marcos es una cantante y actriz nacida el 24 de junio de 1995, cuya trayectoria se ha desarrollado en el ámbito artístico tanto en la música como en la actuación. Es hija de Niurka Marcos y hermana de Emilio Osorio, vínculos familiares que la mantienen en tendencia constante.

Además de su trabajo profesional, Romina mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte fotografías y videos de su día a día. A través de estas plataformas, la también intérprete muestra procesos creativos relacionados con su música, así como momentos personales que forman parte de su rutina.

