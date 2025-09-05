Romina Marcos anuncia el siguiente paso con su novia Laura Salazar ¿boda en puerta?

Romina Marcos, hija de la polémica Niurka Marcos, está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. La cantante y actriz compartió con la prensa que está por dar el siguiente paso en su relación con la influencer y médica Laura Salazar, con quien mantiene un noviazgo desde diciembre de 2024. ¿Piensan en boda? ¡Te contamos los detalles!

Lee: Novia de Romina Marcos denuncia robo de identidad con inteligencia artificial: video falso se volvió viral

Romina Marcos y su novia / Redes sociales

¿Cómo empezó el romance entre Romina Marcos y Laura Salazar, la hija de Niurka?

La relación entre Romina Marcos y Laura Salazar se hizo pública a finales de 2024, pero su conexión se fortaleció rápidamente. El momento que marcó un antes y un después fue el 21 de marzo de 2025, cuando Romina ofreció su primer concierto en solitario en el Foro 1869 de la Ciudad de México. Durante esa noche especial, Laura subió al escenario con un ramo de flores para sorprender a su novia, quien le había dedicado una canción.

El gesto fue tan emotivo que culminó en un beso apasionado frente al público, provocando gritos de emoción y aplausos. El video del momento se viralizó en TikTok y otras plataformas, y Laura lo compartió con un mensaje que conmovió a miles:

“No hay forma de borrar este momento de mi corazón. Te amo tanto mi amor y no sabes lo feliz que me haces verte hacer lo que amas. Gracias por regalarme una canción tan hermosa”. Romina Marcos

Desde entonces, ambas han compartido su amor en redes sociales, mostrando viajes, momentos cotidianos y reflexiones sobre su relación. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa.

Mira: Romina Marcos estalla ante las críticas por su apariencia:"Qué horrible la sociedad en la que vivimos”

Romina Marcos y su novia / Redes sociales

¿Cuál es el “siguiente paso” que darán Romina Marcos y Laura Salazar en su relación?

Durante un reciente encuentro con la prensa, Romina Marcos habló de su relación con Laura Salazar. Acompañada por su novia, reveló que están listas para dar el siguiente paso:

“Ahorita ya estamos por dar el siguiente paso...”, dijo con una sonrisa y tono tierno, mientras miraba a Laura, quien confirmó: “Sería mudarnos juntas, qué emoción”.

La decisión de vivir juntas no fue tomada a la ligera. Romina explicó que lo han platicado con calma y que ambas desean una relación más íntima y cercana. Además, destacó el apoyo incondicional de su familia, especialmente en esta etapa de su vida:

“Me dicen que me ven feliz, plena y completa junto a Laura. Eso me llena el corazón”. Romina Marcos

Aunque no mencionaron directamente una boda, el hecho de mudarse juntas ha desatado especulaciones entre sus seguidores sobre un posible compromiso formal en el futuro.

Aunque la noticia ha generado entusiasmo entre algunos fans, también provocó críticas y comentarios negativos, especialmente en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la relación.

“Desde que es antinatural esta mal”.

“No entiendo por qué tanto comentario insultante y despectivo hacia Romina, solo es ella siendo feliz”.

“La doctora se ve apagadísima, no hay felicidad por ningún lado”.



A pesar de las críticas, la pareja ha demostrado que se mantiene firme ¡ya hasta vivirán juntas!

Lee: Romina Marcos a lo Britney Spears con su nuevo look ¡se rapó la cabeza otra vez!

¿Qué dijo Niurka Marcos sobre la relación de su hija Romina con Laura Salazar?

Niurka Marcos ha mostrado un respaldo absoluto y sin reservas a la relación de su hija Romina Marcos con la doctora Laura Salazar.

En enero de 2025, Niurka Marcos abrió su corazón durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De primera mano, donde expresó su apoyo total a la relación de su hija Romina Marcos con la doctora Laura Salazar. La vedette cubana, entonces de 57 años, celebró la felicidad que Laura había traído a la vida de Romina y destacó que su hija estaba en una etapa de exploración emocional. “Romina está experimentando”, dijo Niurka, y elogió a su nuera como “muy linda y respetuosa conmigo”.

Durante la charla, Niurka reflexionó sobre la importancia de no juzgar a su hija, reconociendo que cada persona enfrenta sus propias batallas. “No sabemos qué tanto le ha dado la vida, cuántos golpes, cuánto ha sufrido, cuántas decepciones. Todos los seres humanos nos ponemos una coraza de protección para que la vida nos duela menos”, comentó. También destacó lo cariñosa que era Laura con Romina y lo mucho que valoraba que su hija estuviera en una “zona de confort”.