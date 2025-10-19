¿Romina Marcos le hace amarre a su novia antes de mudarse? ¡La hija de Niurka acude con el brujo!

Romina Marcos, hija de la polémica y siempre mediática Niurka Marcos, está viviendo una etapa de transformación personal y amorosa que no ha pasado desapercibida. La joven cantante y actriz decidió mudarse con su novia, la doctora Laura Salazar, y aunque muchos pensaron que se trataba de una boda, la realidad es que el gran paso fue compartir techo… pero no sin antes citarse con un brujo ¿temen perder su amor?

Romina Marcos, hija de Niurka, revela su orientación sexual y presenta a su nueva pareja / Instagram

¿Por qué Romina Marcos y Laura Salazar contrataron a un brujo?

A diferencia de lo que muchos comentan en redes sociales, Romina Marcos y Laura Salazar no se casaron ni hicieron ningún ritual de boda. Antes de llevar sus cosas al nuevo departamento, la pareja decidió recurrir a un brujo para asegurarse de que las energías del lugar estuvieran alineadas con su nueva vida en pareja. Y no fue cualquier limpia: el ritual duró tres horas y estuvo a cargo de Christian Ramírez, mejor conocido como “Brujo Cris”, un tarotista y terapeuta holístico que ellas mismas contactaron.

La noticia la dio la propia Romina, quien se mostró emocionada y muy conectada con su espiritualidad.

“Personalmente me urgía hacer eso porque soy muy de energías, percibo mucho. Queríamos Lau y yo limpiar energéticamente la casa, había unos inquilinos viviendo antes y dijimos ‘no, pues que se vaya su energía, que llegue la nuestra”. Romina Marcos

Romina Marcos y Laura Salazar celebran su nueva etapa juntas con una limpia energética en su nuevo hogar.

¿Por qué Romina Marcos y Laura Salazar confiaron en un brujo para limpiar su casa antes de mudarse juntas?

Romina Marcos y Laura Salazar no quisieron comenzar su vida juntas sin antes asegurarse de que el espacio estuviera libre de cualquier energía residual. Para ello, acudieron a Christian Ramírez, mejor conocido como “Brujo Cris”, quien se presenta en Instagram como tarotista, angelólogo y terapeuta holístico.

Este tipo de prácticas no son nuevas para Romina, quien ha mostrado interés por temas espirituales y energéticos. En esta ocasión, la limpieza fue más que simbólica: fue una forma de marcar el inicio de una nueva etapa en su vida.

¿Romina Marcos y Laura Salazar no quieren boda? La razón detrás de su decisión sorprende a fans

No, según lo que ha dicho Romina Marcos, no planean casarse como tal.

Romina en entrevista para De primera mano, aclaró que ella y Laura Salazar no desean llegar al altar con una boda tradicional. Explicó que no profesan una religión que apoye ese tipo de rituales:

“No creemos en un papel, ni siquiera somos católicas, ni cristianas… no va a ser un casamiento como tal”. Romina Marcos

Eso sí, dejaron claro que esto no significa que no quieran “formalizar” su relación en algún sentido, pero la idea de una boda tradicional con todos los protocolos no está en sus planes por ahora.